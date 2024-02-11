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Е Елена читать дальше уменьшить - потрясающий рассказчик, слушать его одно удовольствие! У нас было много вопросов, и у него на всё были готовы ответы. Он знает всё не только про Коломну, но и про другие города: сравнивает Кремлевские стены, архитектуру соборов, в каких музеях хранятся оригиналы коломенских икон. Никакой воды, куча фактов, вечером я запоем пересказывала своей семье всё, что узнала на экскурсии. Всем советую Романа, получите огромное удовольствие и узнаете много интересного! Недавно мы с друзьями ездили на экскурсию в Коломну. Мне было очень холодно, я оделась не по погоде, но благодаря экскурсии Романа на 2 часа я забыла про мороз! Роман Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия читать дальше уменьшить нам понравилось в затейном дворе, Очень впечатлили Витязи и стена кремлёвская внутри. Остался в памяти детей, как ни странно, монастырь. Мы купались в реке Коломенке (это тоже событие:). На обратном пути мы заехали еще на ферму крокодилов. Такое скопление крокодилов на кв. метр мы еще не видели. Приехали уставшие, все отсыпались:)) Мне кажется, что то, что обязательно нужно увидеть, приехав в Коломну впервые, мы увидели с Вашей помощью:) Роман, добрый вечер! Во-первых, спасибо за прекрасное сопровождение! Детям понравилось, им было интересно, они уехали полные впечатлений и ЖЕЛАНИЯ ПРИЕХАТЬ в Коломну еще раз!!! Все ваши рекомендации зашли «на ура», Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наумов читать дальше уменьшить город. Подача информации очень доступная, не просто сухие факты. Детей иногда бывает сложно заинтересовать, да и внимание удерживать долго сложно… Здесь же сын слушал истории и легенды Романа с увлечением. От всей души советую за экскурсиями обращаться к Роману! Познавательно, интересно, душевно. Самые положительные эмоции от экскурсии с Романом! Мы были вдвоем с 10-летним сыном. Время пролетело незаметно. Так интересно рассказать о своём городе может только человек, который любит и знает свой Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна, Роман, здравствуйте! Спасибо большое вам за экскурсию по Коломенскому Кремлю. Сразу не написала — уезжала, закрутилась. Было очень интересно, легко, доступно. Без избытка дат и прочего сухого материала, который не запоминается. Мне кажется, к вам смело можно приводить детей, им тоже будет очень интересно 🤗 И вообще Коломна приятно поразила своим историческим центром. Еще раз благодарим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Elena Экскурсия, проведенная гидом Романом была просто замечательной! Роман очень увлекательно рассказал нам об истории Кремля с его основания и до настоящего времени, при этом не перегружая датами и подмечая курьезные моменты, что было нашим пожеланием, так как были с ребенком 8 лет. У нас состоялась экскурсия для 3 человек, было максимально комфортно и интересно всем. Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет