Это прогулка по самой древней части Коломны. Именно здесь находится самое большое количество интереснейших коломенских памятников.
Вы не только их увидите, но и узнаете множество историй, связанных с ними: о хане
Вы не только их увидите, но и узнаете множество историй, связанных с ними: о хане
Описание экскурсииПодробнее От туристической стоянки мы пройдем по всей территории Кремля и закончим экскурсию у Пятницких ворот. Вы узнаете историю строительства Кремля Коломны. Узнаете о роли города во время монгольского ига, узнаете почему Коломна долгое время была самым большим и богатым городом Московского княжества, а затем и Московской Руси, а также многое другое. Вы увидите:
- Каменные башни и стены одной из самых мощных крепостей Руси;
- Легендарную Маринкину башню;
- Уникальный шатровый храм Ивана Грозного XVI века;
- Изящные башенки начала XIX века знаменитейшего архитектора Москвы Казакова;
- Памятник великому князю Дмитрию Донскому;
- Ледовый дворец Коломны – один из самых современных и лучших конькобежных центров Европы;
- Успенский собор XVII – главный храм Коломны, в котором родилась легендарная Донская икона Божией матери;
- Пятницкие ворота – башня, через которую въезжали в Коломну князья и знатные люди;
- Сквер «Блюдечко», с которого открывается замечательный вид на Москву-реку.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каменные башни и стены Кремля
- Маринкина башня
- Шатровый храм Ивана Грозного XVI века
- Изящные башенки начала XIX века
- Памятник великому князю Дмитрию Донскому
- Ледовый дворец Коломны
- Успенский собор XVII
- Пятницкие ворота
- Сквер «Блюдечко»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъем на колокольню рядом с Кремлём (150 руб. /чел.)
- Билеты в музеи Кремля (от 150 до 350 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, д. 1
Завершение: Коломна, улица Зайцева, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Недавно мы с друзьями ездили на экскурсию в Коломну. Мне было очень холодно, я оделась не по погоде, но благодаря экскурсии Романа на 2 часа я забыла про мороз! Роман
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Ю
Роман, добрый вечер! Во-первых, спасибо за прекрасное сопровождение! Детям понравилось, им было интересно, они уехали полные впечатлений и ЖЕЛАНИЯ ПРИЕХАТЬ в Коломну еще раз!!! Все ваши рекомендации зашли «на ура»,
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Н
Самые положительные эмоции от экскурсии с Романом! Мы были вдвоем с 10-летним сыном. Время пролетело незаметно. Так интересно рассказать о своём городе может только человек, который любит и знает свой
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Я
Роман, здравствуйте! Спасибо большое вам за экскурсию по Коломенскому Кремлю. Сразу не написала — уезжала, закрутилась. Было очень интересно, легко, доступно. Без избытка дат и прочего сухого материала, который не запоминается. Мне кажется, к вам смело можно приводить детей, им тоже будет очень интересно 🤗 И вообще Коломна приятно поразила своим историческим центром. Еще раз благодарим!
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E
Экскурсия, проведенная гидом Романом была просто замечательной! Роман очень увлекательно рассказал нам об истории Кремля с его основания и до настоящего времени, при этом не перегружая датами и подмечая курьезные моменты, что было нашим пожеланием, так как были с ребенком 8 лет. У нас состоялась экскурсия для 3 человек, было максимально комфортно и интересно всем. Очень рекомендую!
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А
Очень понравилась экскурсия по Кремлю с Романом. Было интересно и детям, и взрослым. Роман помог составить программу нашего небольшого тура по Коломне и забронировать выбранные музеи, существенно облегчил поиски жилья. Мы очень довольны, что обратились к Роману. Однозначно, когда снова соберёмся в Коломну, то за познавательным и интересным - только к Роману.
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