каменные башни и стены одной из самых мощных крепостей Руси легендарную Маринкину башню
уникальный шатровый храм Ивана Грозного 16 века
изящные башенки нач. 19 века знаменитейшего архитектора Москвы Казакова
памятник великому князю Дмитрию Донскому
Ледовый дворец Коломны - один из самых современных и лучших конькобежных центров Европы
Успенский собор (17 в) - главный храм Коломны, в котором родилась легендарная Донская икона Божией матери
Пятницкие ворота - башня, через которую въезжали в Коломну князья и знатные люди
сквер "Блюдечко" - с которого открывается замечательный вид на Москву-реку.
Это прогулка 👣 по самой древней части Коломны. Именно здесь находится самое большое количество интереснейших коломенских памятников. Вы не только их увидите, но и узнаете множество историй, связанных с ними: о хане Батые и 40 коломенских девушках, о царице Марине Мнишек, о князе Дмитрие Донском, царе Иване Грозном и много о ком еще.
Могучие башни и стены кремля Коломны, красивейшие 🤩 храмы, древние сторожевые монастыри никого еще не оставили равнодушным!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Возможен подъем на колокольню в центре Кремля - стоимость 50 р/чел.
Можно посетить музеи самостоятельно. Билеты в музеи Кремля оплачиваются отдельно. Стоимость от 150 до 350 руб/чел в зависимости от музея.
Начало
🚩 Ул. Лажечникова, д. 1
Место завершения
🏁 ул. Зайцева, д. 14
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.