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Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.

Роман Б.
Роман Б. – Гид из Коломны
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.

Что вы увидите

  • Вы увидите:
  • каменные башни и стены одной из самых мощных крепостей Руси легендарную Маринкину башню
  • уникальный шатровый храм Ивана Грозного 16 века
  • изящные башенки нач. 19 века знаменитейшего архитектора Москвы Казакова
  • памятник великому князю Дмитрию Донскому
  • Ледовый дворец Коломны - один из самых современных и лучших конькобежных центров Европы
  • Успенский собор (17 в) - главный храм Коломны, в котором родилась легендарная Донская икона Божией матери
  • Пятницкие ворота - башня, через которую въезжали в Коломну князья и знатные люди
  • сквер "Блюдечко" - с которого открывается замечательный вид на Москву-реку.
Это прогулка 👣 по самой древней части Коломны. Именно здесь находится самое большое количество интереснейших коломенских памятников. Вы не только их увидите, но и узнаете множество историй, связанных с ними: о хане Батые и 40 коломенских девушках, о царице Марине Мнишек, о князе Дмитрие Донском, царе Иване Грозном и много о ком еще.
Могучие башни и стены кремля Коломны, красивейшие 🤩 храмы, древние сторожевые монастыри никого еще не оставили равнодушным!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Возможен подъем на колокольню в центре Кремля - стоимость 50 р/чел.
  • Можно посетить музеи самостоятельно. Билеты в музеи Кремля оплачиваются отдельно. Стоимость от 150 до 350 руб/чел в зависимости от музея.
Начало
🚩 Ул. Лажечникова, д. 1
Место завершения
🏁 ул. Зайцева, д. 14
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.
Коломенский Кремль - памятники, история и легенды.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Б.
Роман Б.
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Роман Б. проводит ещё 1 экскурсию

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