Это прогулка 👣 по самой древней части Коломны. Именно здесь находится самое большое количество интереснейших коломенских памятников. Вы не только их увидите, но и узнаете множество историй, связанных с ними: о хане Батые и 40 коломенских девушках, о царице Марине Мнишек, о князе Дмитрие Донском, царе Иване Грозном и много о ком еще.

Могучие башни и стены кремля Коломны, красивейшие 🤩 храмы, древние сторожевые монастыри никого еще не оставили равнодушным!