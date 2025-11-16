Индивидуальная
до 20 чел.
Кремль и посад. Дыхание Истории
История и легенды неприступной крепости
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 2655 ₽
2950 ₽ за всё до 15 чел.
Билеты
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
13 дек в 10:30
14 дек в 11:30
3900 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 ноября 2025С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!
- ААлена9 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)
- ЗЗубарева4 ноября 2025Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
- ЭЭльмира4 ноября 2025Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Мне очень понравился стиль повествования, было много интересных фактов, которые не найдешь на поверхности интернета.
Чувствуется, что Вера Анатольевна по-настоящему увлечена историей Коломны и с удовольствием делится собственными находками во время экскурсии.
- ААлександр3 ноября 2025Спасибо Вере Анатольевне за очень увлекательный и детальный рассказ об истории Коломны и нашей страны.
- ААндрей29 октября 2025Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую
- ООльга28 октября 2025Вчера семьёй 3 взрослых и дети (10 и 13 лет) посетили Коломну. На Трипстере заблаговременно прочитав много отзывов, выбрала экскурсию
- ССветлана12 октября 2025Все замечательно! Огромное спасибо!
- ннаталия6 октября 2025Мы с подругами часто путешествуем по городкам недалеко от Москвы. Это наш третий город. И самый "слабый". Лицо города -
- ЕЕлена22 сентября 2025Отличная атмосферная экскурсия!
- ЮЮлия16 сентября 2025Спасибо огромное нашему гиду Вере Анатольевне, за превосходную экскурсию по городу. Все было очень интересно. Нам очень понравилось, обязательно будем советовать Ваши экскурсии
- ММорозова8 августа 2025Мы в восторге от экскурсии!!! Вера Анатольевна - истинный профессионал! Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали многое из того, что доступно только людям, глубоко погруженным в историю и материалы первоисточников. Спасибо!
- ООльга4 августа 2025Были группой из 4-х человек, двое взрослых, 45-ти и 73-х лет, и 2 подростка, 12-ти и 16-ти лет. Экскурсовод очень
- ДДенис4 августа 202502.08.2025 были на экскурсии с Верой Анатольевной компанией из двух взрослых и двоих детей 13 и 14 лет. Экскурсия прошла
- ДДарья3 августа 2025Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую
- РРуслан29 июля 2025Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍
- ММарина21 июля 2025Вера Анатольевна- эрудированный экскурсовод, увлеченный своим делом и увлекающий других. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
- ЕЕлена21 июля 2025Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!
Рекомендуем!
- ММарина13 июля 2025Добрый день! Хотели отметить, что Вера Анатольевна, очень профессиональный человек, сумевший за короткое время рассказать много интересных исторических фактов о
- ЕЕкатерина11 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Вера Анатольевна потрясающий, грамотный, эрудированный экскурсовод, интересный рассказчик! Было очень интересно, познавательно, узнали много нового и интересного.
