Музей «Кузнечная Слобода» – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей «Кузнечная Слобода»» в Коломне, цены от 2655 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кремль и посад. Дыхание Истории
Пешая
2 часа
309 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Кремль и посад. Дыхание Истории
История и легенды неприступной крепости
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
Пешая
1.5 часа
-
10%
69 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
от 2655 ₽2950 ₽ за всё до 15 чел.
История и вкус Коломны - кремль, калачи и пастила
Пешая
3.5 часа
39 отзывов
Билеты
Посетите Коломну: кремль, калачи и пастила в одном билете
Проведите день в Коломне: узнайте историю кремля, насладитесь калачами и пастилой. Театрализованные экскурсии и вкусные угощения ждут вас
Начало: У Коломенского кремля
13 дек в 10:30
14 дек в 11:30
3900 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!
  • А
    Алена
    9 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)
  • З
    Зубарева
    4 ноября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!
  • Э
    Эльмира
    4 ноября 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Мне очень понравился стиль повествования, было много интересных фактов, которые не найдешь на поверхности интернета.

    Чувствуется, что Вера Анатольевна по-настоящему увлечена историей Коломны и с удовольствием делится собственными находками во время экскурсии.
    Чувствуется, что Вера Анатольевна по-настоящему увлечена историей Коломны и с удовольствием делится собственными находками во время экскурсии.
  • А
    Александр
    3 ноября 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Спасибо Вере Анатольевне за очень увлекательный и детальный рассказ об истории Коломны и нашей страны.
  • А
    Андрей
    29 октября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Вчера семьёй 3 взрослых и дети (10 и 13 лет) посетили Коломну. На Трипстере заблаговременно прочитав много отзывов, выбрала экскурсию
    гида Веры Анатольевны "Кремль и Посад. Дыхание истории". И не ошиблась. Прошли сутки, а мы ещё находимся под впечатлением увиденного и услышанного. И маршрут, и исторический материал и рассказчик,-все выше всех похвал. Мы узнали столько интересного и неизвестного об истории не только Коломны, но и нашего государства, что нет слов. Однозначно, рекомендую 👍 при посещении этого старинного русского города, посетить экскурсию Веры Анатольевны.

  • С
    Светлана
    12 октября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Все замечательно! Огромное спасибо!
  • н
    наталия
    6 октября 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Мы с подругами часто путешествуем по городкам недалеко от Москвы. Это наш третий город. И самый "слабый". Лицо города -
    это экскурсовод! Она должна так рассказать о городе, чтобы мы поняли, что он особенный))) в Коломне немного не сложилось, скучно, непонятно, человек пришел быстро отработать и не смейте перебить! Три раза кружили по кругу, красивых фото даже нет, потому что там, где надо остановиться, мы бежали за экскурсоводом. Не хочу обижать никого. Но мне и моим подругам не понравилось) ничего не запомнилось. Много мы не посмотрели, не успели, потому что после экскурсии уже ничего не хотелось.

  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Отличная атмосферная экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    16 сентября 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Спасибо огромное нашему гиду Вере Анатольевне, за превосходную экскурсию по городу. Все было очень интересно. Нам очень понравилось, обязательно будем советовать Ваши экскурсии
    
  • М
    Морозова
    8 августа 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Мы в восторге от экскурсии!!! Вера Анатольевна - истинный профессионал! Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали многое из того, что доступно только людям, глубоко погруженным в историю и материалы первоисточников. Спасибо!
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Были группой из 4-х человек, двое взрослых, 45-ти и 73-х лет, и 2 подростка, 12-ти и 16-ти лет. Экскурсовод очень
    умело с учётом возрастов участников группы построила маршрут и рассказ по ходу маршрута. Вера Анатольевна безусловно обладает высокой эрудицией и знанием исторического материала. Очень дружелюбная атмосфера, контактность, готовность отвечать на вопросы и 2 часа экскурсии прошли совершенно незаметно, хотя день был жарковатый. Вера Анатольевна любит свой город и мы конечно вернёмся ещё не один раз, чтобы продолжить знакомство с Коломной, её историей и достопримечательностями. Большое спасибо!

    
  • Д
    Денис
    4 августа 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    02.08.2025 были на экскурсии с Верой Анатольевной компанией из двух взрослых и двоих детей 13 и 14 лет. Экскурсия прошла
    на одном дыхании. Вера Анатольевна - прекрасный экскурсовод и краевед, знающий и любящий свой город. По прошествии 2 часов не хотелось завершать экскурсию и расставаться - так живо и интересно было построено повествование. После экскурсии появилось желание узнать еще больше об истории Коломны, по возможности вернемся сюда еще раз.

  • Д
    Дарья
    3 августа 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую
  • Р
    Руслан
    29 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍
    
  • М
    Марина
    21 июля 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Вера Анатольевна- эрудированный экскурсовод, увлеченный своим делом и увлекающий других. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
    
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!
    Рекомендуем!
  • М
    Марина
    13 июля 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Добрый день! Хотели отметить, что Вера Анатольевна, очень профессиональный человек, сумевший за короткое время рассказать много интересных исторических фактов о
    Коломне. А еще это очень не равнодушный человек, настоящий патриот своего города, дела, которым она занимается, с большим уважением Марина, Элеонора и Михаил🙏🙏🙏

  • Е
    Екатерина
    11 июля 2025
    Кремль и посад. Дыхание Истории
    Очень понравилась экскурсия! Вера Анатольевна потрясающий, грамотный, эрудированный экскурсовод, интересный рассказчик! Было очень интересно, познавательно, узнали много нового и интересного.
    На все вопросы, которые возникали в процессе экскурсии Вера Анатольевна подробно отвечала. Хоть на улице было очень жарко, но наш маршрут был построен таким образом, чтобы остановки проходили в тени. Мы не заметили, как быстро пролетели 2 часа. Хотелось слушать и слушать. Благодарим!

