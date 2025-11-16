С Светлана Коломенский посад - очарование Старого города С погодой нам не очень повезло, но повезло с экскурсоводом! Виктория - великолепный рассказчик, интересно, познавательно, с юмором провела нашу экскурсию, что и погодные условия не испортили впечатление от чудесного города! СПАСИБО!

А Алена Коломенский посад - очарование Старого города Очень понравилась экскурсия по коломенскому посаду с Викторией) С удовольствием повторим при следующем приезде встречу и пройдем по храмам города)

З Зубарева Коломенский посад - очарование Старого города Замечательная экскурсия. Понравилось и детям и взрослым. Ноябрь-не самое приятное время для пешеходных экскурсий, но в компании Виктории, мы чудесно прогулялись, полтора часа пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендую!

Э Эльмира Кремль и посад. Дыхание Истории Прекрасная экскурсия и экскурсовод! Мне очень понравился стиль повествования, было много интересных фактов, которые не найдешь на поверхности интернета.



Чувствуется, что Вера Анатольевна по-настоящему увлечена историей Коломны и с удовольствием делится собственными находками во время экскурсии.

А Александр Кремль и посад. Дыхание Истории Спасибо Вере Анатольевне за очень увлекательный и детальный рассказ об истории Коломны и нашей страны.

А Андрей Коломенский посад - очарование Старого города Прекрасная экскурсия погружает в глубину русской истории, обычаев и великих побед династии "рюриковичей", связанных с Коломной, как крепостью-форпостом Московского княжества, дает много информации о дальнейшем развитии города, как основного центра православия Московской области, всем рекомендую

О Ольга Кремль и посад. Дыхание Истории читать дальше гида Веры Анатольевны "Кремль и Посад. Дыхание истории". И не ошиблась. Прошли сутки, а мы ещё находимся под впечатлением увиденного и услышанного. И маршрут, и исторический материал и рассказчик,-все выше всех похвал. Мы узнали столько интересного и неизвестного об истории не только Коломны, но и нашего государства, что нет слов. Однозначно, рекомендую 👍 при посещении этого старинного русского города, посетить экскурсию Веры Анатольевны. Вчера семьёй 3 взрослых и дети (10 и 13 лет) посетили Коломну. На Трипстере заблаговременно прочитав много отзывов, выбрала экскурсию

С Светлана Коломенский посад - очарование Старого города Все замечательно! Огромное спасибо!

н наталия Кремль и посад. Дыхание Истории читать дальше это экскурсовод! Она должна так рассказать о городе, чтобы мы поняли, что он особенный))) в Коломне немного не сложилось, скучно, непонятно, человек пришел быстро отработать и не смейте перебить! Три раза кружили по кругу, красивых фото даже нет, потому что там, где надо остановиться, мы бежали за экскурсоводом. Не хочу обижать никого. Но мне и моим подругам не понравилось) ничего не запомнилось. Много мы не посмотрели, не успели, потому что после экскурсии уже ничего не хотелось. Мы с подругами часто путешествуем по городкам недалеко от Москвы. Это наш третий город. И самый "слабый". Лицо города -

Е Елена Коломенский посад - очарование Старого города Отличная атмосферная экскурсия!

Ю Юлия Кремль и посад. Дыхание Истории Спасибо огромное нашему гиду Вере Анатольевне, за превосходную экскурсию по городу. Все было очень интересно. Нам очень понравилось, обязательно будем советовать Ваши экскурсии

М Морозова Кремль и посад. Дыхание Истории Мы в восторге от экскурсии!!! Вера Анатольевна - истинный профессионал! Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали многое из того, что доступно только людям, глубоко погруженным в историю и материалы первоисточников. Спасибо!

О Ольга Кремль и посад. Дыхание Истории читать дальше умело с учётом возрастов участников группы построила маршрут и рассказ по ходу маршрута. Вера Анатольевна безусловно обладает высокой эрудицией и знанием исторического материала. Очень дружелюбная атмосфера, контактность, готовность отвечать на вопросы и 2 часа экскурсии прошли совершенно незаметно, хотя день был жарковатый. Вера Анатольевна любит свой город и мы конечно вернёмся ещё не один раз, чтобы продолжить знакомство с Коломной, её историей и достопримечательностями. Большое спасибо! Были группой из 4-х человек, двое взрослых, 45-ти и 73-х лет, и 2 подростка, 12-ти и 16-ти лет. Экскурсовод очень

Д Денис Кремль и посад. Дыхание Истории читать дальше на одном дыхании. Вера Анатольевна - прекрасный экскурсовод и краевед, знающий и любящий свой город. По прошествии 2 часов не хотелось завершать экскурсию и расставаться - так живо и интересно было построено повествование. После экскурсии появилось желание узнать еще больше об истории Коломны, по возможности вернемся сюда еще раз. 02.08.2025 были на экскурсии с Верой Анатольевной компанией из двух взрослых и двоих детей 13 и 14 лет. Экскурсия прошла

Д Дарья Коломенский посад - очарование Старого города Великолепная экскурсия по уютным купеческим улочкам старой Коломны. Виктория замечательный экскурсовод,очень грамотный,вежливый,начитанный с хорошим чувством юмора и широким кругозором. Однозначно рекомендую

Р Руслан Коломенский посад - очарование Старого города Виктория отличный гид. Видно, что любит своё дело и хорошо знает историю города. Экскурсия очень понравилась 👍

М Марина Кремль и посад. Дыхание Истории Вера Анатольевна- эрудированный экскурсовод, увлеченный своим делом и увлекающий других. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую.

Е Елена Коломенский посад - очарование Старого города Экскурсию провела Тамара- профессиональный гид и интересный человек! Несмотря на проливной дождь, получили большое удовольствие, рассказ был насыщен фактами, которые мы бы не нашли в открытых источниках!

Рекомендуем!

М Марина Кремль и посад. Дыхание Истории читать дальше Коломне. А еще это очень не равнодушный человек, настоящий патриот своего города, дела, которым она занимается, с большим уважением Марина, Элеонора и Михаил🙏🙏🙏 Добрый день! Хотели отметить, что Вера Анатольевна, очень профессиональный человек, сумевший за короткое время рассказать много интересных исторических фактов о