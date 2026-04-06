Эта экскурсия поможет составить объёмное впечатление о Коломне за короткое время и спланировать дальнейшую прогулку. Мы поднимемся на колокольню храма Иоанна Богослова, откуда город виден как на ладони.
Мы покажем вам лучшие маршруты, сориентируем, где заканчивается кремль и начинается древний посад, и поделимся рекомендациями, которые знают только местные жители.
Описание экскурсии
- Житная площадь: мы встретимся на месте бывшей торговой площади, где когда-то кипела жизнь купеческой Коломны. Вы узнаете, как менялся город и чем он живёт сегодня.
- Подъём на колокольню: мы окажемся в самой высокой точке города. Отсюда открывается роскошный вид на Соборную площадь и территорию Коломенского кремля.
- Обзор панорамы: с высоты вы рассмотрите «Жар-птицу» Коломны — храм Николы на Посаде, увидите старинные усадьбы и музеи. Мы подскажем, в какие из них стоит зайти в первую очередь.
- Фотосессия на высоте: с колокольни открываются великолепные виды, на фоне которых получаются лучшие кадры города.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается подъём на колокольню — 300 ₽ взрослый, 200 ₽ детский.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Двух революций
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 20358 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Ольга
6 апр 2026
познавательно, интересно, быстро 😁 познакомились сразу со всеми достопримечательностями. определили дальнейший маршрут. удобно 😁
Алина
9 фев 2026
Наверное для первого знакомства с Коломной это самая подходящая и объёмная экскурсия, когда за такое время и цену по максимуму можно узнать историю города.
