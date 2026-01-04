А Алёна Коломна со всех сторон Дата посещения: 4 января 2026 Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Светлане, которая прекрасно познакомила нас с чудесным городом Коломна. Мы посетили этот город семьей из 10 человек, три поколения с удовольствием окунулись в историю этого замечательного города. Захотелось обязательно вернуться сюда летом!

О Оксана Коломна со всех сторон Спасибо

Н Наталия Коломна со всех сторон Очень понравилась экскурсия, насыщенная, доступная, интересная как для взрослых так и для детей. Замечательная экскурсовод, душевная. Составили полное представление о Коломне, захотелось вернуться!

Спасибо!!!!

Рекомендуем от всей нашей компании из 10 человек!!!!

С Сергей Коломна со всех сторон Юлия провела увлекательную экскурсионную программу по городу. Познакомились с историей Коломны и узнали много интересных фактов.

После прогулки вкусно пообедали в кафе Рульки Вверх. Очень вкусно, но бронировать нужно заранее)

М Мария Коломна со всех сторон Очень понравилось открывать Коломну с Юлией: правильная речь, интересная информация, в меру детальная. Профессионально, качественно, душевно.

Спасибо от нас всех, Юля!

И Иван Коломна со всех сторон Обзорная и при этом познавательная экскурсия, которая ответила на множество вопросов, возникших до нее во время самостоятельной прогулки.

Советую потратить 2 часа и снять множество вопросов с замечательным гидом.

Л Лилия Коломна со всех сторон Отличная экскурсия для первого знакомства с Коломной. Мне очень понравилось.

Е Елена Коломна со всех сторон Все было прекрасно!!!

Е Елена Коломна со всех сторон Нашей компании все понравилось. Спасибо Маргарите за интересный рассказ о городе