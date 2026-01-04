Билеты
Идеальное знакомство с новогодней Коломной
Насладиться главными достопримечательностями города, погрузившись в новогоднюю атмосферу
Начало: На ул. Лажечникова
«Вы увидите Успенский Брусенский монастырь, Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь и панораму Богородице-Рождественского Бобренева монастыря»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 12:00
1200 ₽ за билет
10%
Коломна со всех сторон
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«Кремль, без которого не представить город, прогулка по атмосферному Посаду 19 века, чарующие панорамы и колокольни — это идеальные первые шаги в Коломне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4050 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Коломна с высоты: подъём на колокольню
Побывать на самой высокой смотровой площадке и увидеть кремль, посад и Запрудье
Начало: На площади Двух революций
«Обзор панорамы: с высоты вы рассмотрите «Жар-птицу» Коломны — храм Николы на Посаде, увидите старинные усадьбы и музеи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1399 ₽ за всё до 8 чел.
- ААлёна4 января 2026Коломна со всех сторонДата посещения: 4 января 2026Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Светлане, которая прекрасно познакомила нас с чудесным городом Коломна. Мы посетили этот город семьей из 10 человек, три поколения с удовольствием окунулись в историю этого замечательного города. Захотелось обязательно вернуться сюда летом!
- ООксана11 января 2026Спасибо
- ННаталия7 января 2026Очень понравилась экскурсия, насыщенная, доступная, интересная как для взрослых так и для детей. Замечательная экскурсовод, душевная. Составили полное представление о Коломне, захотелось вернуться!
Спасибо!!!!
Рекомендуем от всей нашей компании из 10 человек!!!!
- ССергей4 ноября 2025Юлия провела увлекательную экскурсионную программу по городу. Познакомились с историей Коломны и узнали много интересных фактов.
После прогулки вкусно пообедали в кафе Рульки Вверх. Очень вкусно, но бронировать нужно заранее)
- ММария3 ноября 2025Очень понравилось открывать Коломну с Юлией: правильная речь, интересная информация, в меру детальная. Профессионально, качественно, душевно.
Спасибо от нас всех, Юля!
- ИИван12 октября 2025Обзорная и при этом познавательная экскурсия, которая ответила на множество вопросов, возникших до нее во время самостоятельной прогулки.
Советую потратить 2 часа и снять множество вопросов с замечательным гидом.
- ЛЛилия29 сентября 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Коломной. Мне очень понравилось.
- ЕЕлена21 сентября 2025Все было прекрасно!!!
- ЕЕлена15 сентября 2025Нашей компании все понравилось. Спасибо Маргарите за интересный рассказ о городе
- ООльга8 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Нашим годом была Юлия. Провела по городу, интересно рассказала об истории и современности. Узнали много нового и обязательно вернёмся еще! Рекомендую!
