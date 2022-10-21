Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю

Обсуждаем историю главной достопримечательности: её батальное прошлое, городские легенды и современные особенности

Обсуждаем историю главной достопримечательности: её батальное прошлое, городские легенды и современные особенности.

Осматриваем главную улицу Кремля, Соборную площадь, церковь, названную в честь неких «гостей», разоблачаем «Беленьких, чёрненьких и сереньких».

Вы узнаете, где в городе состоялась свадьба московского князя, как с Коломной связана Анна Ахматова, почему башню назвали Пятницкими, а ворон — Маринками.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Ближайшие даты:
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Классический маршрут Старого города для изучения жизни Кремля в прошлом и настоящем.

Что вы увидите:

Маринкина башня, Соборная площадь, Коломенский Арбат, набережная «Блюдечко», Брусенский и Ново-Голутвин монастыри, Шевлягинская бассейка, место свадьба Дмитрия Донского, храм Николы Гостиного, Пятницкая башня, «Дом Ахматовой», Дом Куприна и больше десятка старинных деревянных жилых домов.

Каждый день, с 9:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рассказ гида
  • По желанию можно посетить храмы Кремля во время экскурсии
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Обед
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 4
Завершение: Пятницкие ворота (рядом с музеем «Калачная»: ул. Зайцева, д. 14)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧘На выходные🔭ОбзорныеКоломенский кремль🗽Популярные местаМифы и легендыКремль

Похожие туры в Коломне

Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
4 отзыва
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Осмыслить прошлое и настоящее Кремля на нескучной обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
1 560 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Коломенский Кремль - одно из крупнейших оборонительных сооружений XVI столетия
По согласованию с гидом
3 500 за всё до 10 чел.
Сказки и загадки Коломенского кремля: детская экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Сказки и загадки Коломенского кремля: детская экскурсия
Прогулка по достопримечательностям Коломенского кремля без скучных дат и имен, только живая история
Улица Лажечникова, 1, Коломна
3 600 за всё до 8 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
7 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости
Кремль, улица Лажечникова у будки городового
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
2 000 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
4.9
330 отзывов
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
18001 530 за всё до 20 чел.
Коломенский Кремль и Посад
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
5
5 отзывов
Коломенский Кремль и Посад
Экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну
По договорённости
от 2 400 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
На экскурсии по Кремлю и Посаду вы увидите оборонительные сооружения XVI века
площадь Двух революций, памятник Ленину
от 2 200 за всё до 3 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
5
2 отзыва
Интерактивная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Вы имеете возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля
Коломенский кремль
2 500 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.8
16 отзывов
Детская экскурсия-квест по Коломенскому кремлю
Услышать историю крепости, разгадать загадки фрейлины и отыскать сокровища Марины Мнишек
возле Коломенского кремля
23 окт
29 окт
30 окт
5 ноя
500 за 1 человека
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Маргарита
Маргарита
5
5 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Экскурсия по территории Коломенского Кремля
По договорённости
от 2 400 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
4.9
246 отзывов
Кремль и Посад. Дыхание Истории
История и легенды неприступной крепости
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
3 250 за всё до 20 чел.
Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Коломне (Кремль, Посад и Город)
Приглашаем вас на насыщенную обзорную экскурсию по Коломне
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ