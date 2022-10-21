Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Классический маршрут Старого города для изучения жизни Кремля в прошлом и настоящем.
Что вы увидите:
Маринкина башня, Соборная площадь, Коломенский Арбат, набережная «Блюдечко», Брусенский и Ново-Голутвин монастыри, Шевлягинская бассейка, место свадьба Дмитрия Донского, храм Николы Гостиного, Пятницкая башня, «Дом Ахматовой», Дом Куприна и больше десятка старинных деревянных жилых домов.
Каждый день, с 9:00 до 20:00
Ответы на вопросы
Что входит
Рассказ гида
По желанию можно посетить храмы Кремля во время экскурсии
Что не входит
Посещение музеев
Обед
Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 4
Завершение: Пятницкие ворота (рядом с музеем «Калачная»: ул. Зайцева, д. 14)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны