Сейчас Шкинь — это тихий пригород Коломны.
А в прошлом здесь было большое торговое село, что подтверждается размером и внешним видом местной достопримечательности, храма Сошествия Святого Духа.
Как он связан с Александро-Невской лаврой? Что общего между Шкинью и фельдмаршалом Кутузовым, Коломенским краем и Крымом? Эти и другие исторические казусы — в нашей программе!
А в прошлом здесь было большое торговое село, что подтверждается размером и внешним видом местной достопримечательности, храма Сошествия Святого Духа.
Как он связан с Александро-Невской лаврой? Что общего между Шкинью и фельдмаршалом Кутузовым, Коломенским краем и Крымом? Эти и другие исторические казусы — в нашей программе!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Сошествия Святого Духа столичного стиля, вкуса и размаха на фоне сельской местности
- Памятник дворянскому роду Бибиковых, среди которых были приближённые Екатерины II, инженеры и военные
- Купеческие особняк, не похожий на соседние постройки
- «Горбатый» мост, который дугой соединяет два берега
- Опоры каменного моста, который полон тайн и легенд
И узнаете:
- Какие знаменитости — супруги московских князей, военные и дворяне — в разные годы владели этим местом
- Как дворянский род Бибиковых связан со Шкинью и оперным искусством
- Кто такой местный Данилушка, за что его любили коломенский купцы, почему он ходил босиком и как его медные пятаки помогли отремонтировать храм
- Почему здесь особо ценится икона Серафима Саровского и какой был путь её возвращения
Самые смелые смогут пройти по «Горбатому» мосту и подняться на опоры старинного каменного моста, откуда открывается красивый вид на речку Северку и храм Сошествия Святого Духа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 18-ти лет
|1000 ₽
|Дети до 7-ми лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Шкинь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 2763 туристов
Меня зовут Анна, я живу в Коломне, ежедневно радуюсь ее неспешности и размеренности. Закончила местный педагогический институт, факультет истории и обществознания. В магистратуре училась уже в Москве, на кафедре культурологии. Экскурсии вожу с 2015 года. Приезжайте наблюдать за тем, как Коломна меняется и расцветает!
Отзывы и рейтинг
0
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Нам очень понравилась Шкинь – тихая, живописная деревушка с удивительной атмосферой спокойствия. Главное украшение села – величественная Церковь Сошествия Святого Духа, которая стала для нас неожиданно интересным открытием на пути
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