Отправьтесь в путешествие сквозь 8 веков истории! Вы увидите Коломенский кремль с башнями и древними стенами. Пройдёте через Пятницкие ворота к Посаду с кружевными наличниками. Заглянете в старинные монастыри и узнаете, как жил город с 12 века до наших дней.
Описание экскурсии
Коломенский кремль. Мы рассмотрим его стены и башни, зайдём в Успенский собор, посетим два монастыря и пройдём через Пятницкие ворота.
Коломенский Посад. Прогуляемся по городу 19 века, увидим храмы и жилые дома в кружевах наличников.
Храм Николы-на-Посаде, который называют «коломенской Жар-птицей».
Ахматовская лавочка — та самая, где отдыхала Анна Андреевна.
Дом воеводы — самое старое здание Коломны.
Храм Богоявления в Гончарах — единственный храм в городе, службы в котором не прекращались в советское время.
Вы узнаете:
- чем город жил в различные времена
- кем были его жители
- как строился Коломенский кремль и почему осталось так мало кремлёвских стен
- какую легенду хранит Маринкина башня
- зачем Анна Ахматова приезжала в Коломну
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 674 туристов
Я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить своими эмоциями гостей
