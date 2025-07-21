читать дальше

с пожилой мамой, по этому выбор пал на индивидуальную. Написав организатору и объяснив всю ситуацию, он успокоил и сказал, что все будет сделано для нашего комфорта. Гид шел с нами в удобном для нас темпе, обращая внимания на все достопримечательности и мелочи, получили много дополнительной информации, а вопросов у нас было ух как много 😃 В конце нас ждали приятные сувениры на память и небольшой диалог про город и куда еще можно сходить. За дополнительную информацию-рассылку с заведениями, где покушать, отдельное спасибо, это очень удобно, когда впервые в городе. Процветания Вам, ребята! Вернемся летом и обратимся к Вам еще ❤️