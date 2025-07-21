Экскурсия по Коломне - это возможность увидеть город с лучших ракурсов. Прогулка по территории кремля и улочкам Коломенского посада подарит незабываемые впечатления.
История города будет рассказана через призму архитектуры и литературы,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Прогулка по Коломенскому кремлю
- 🕌 Посещение Соборной площади
- 🚶♂️ Прогулка по улочкам посада
- 📚 Литературные нотки в рассказах
- 👥 Индивидуальный подход гида
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
Описание экскурсии
- Прогуляемся по Коломенскому кремлю, где стены и башни хранят вековую историю
- На Соборной площади погрузимся в духовное сердце Коломны
- Выйдем через Пятницкие ворота и пройдёмся по тихим улочкам посада, которые вдохновили множество творцов
И конечно, по пути вас ждёт знакомство с историей города и его архитектурой. Мы расскажем про людей, чьи имена связаны с Коломной — а чтобы было ещё интересней, вплетём в экскурсию литературные нотки!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Посещение музеев не предполагается, все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колокольни Иоанна Богослова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 4541 туриста
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Меня зовут Никита, я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
И
Ирина
21 июл 2025
Мы влюбились в Коломну благодаря Елизавете! С одной стороны, было очень информативно, а с другой - богатый исторический материал подан так интересно, что ребенок-подросток задавал влпросы, легко вступал в диплог с Елизаветой. Мы приедем еще!
Н
Николай
1 фев 2025
Спасибо за экскурсию! Было интересно, гид много всего рассказал и показал. За организацию отдельное спасибо!
Ю
Юлия
26 янв 2025
Экскурсию проводил Евгений. Очень доходчиво и профессионально рассказал и показал Коломну. Спасибо большое.
А
Анна
23 янв 2025
Очень хочется выразить большую благодарность ребятам за нашу удачную поездку в Коломну.
Выбрала данную экскурсию, опираясь на отзывы другой программы данного организатора. Нам не подходил групповой формат, так как я приехала
