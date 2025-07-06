К Котов Увлекательное знакомство с Коломной Дата посещения: 5 июля 2025 нам все понравилось , общение с экскурсоводом Антоном было на высшем уровне , спасибо за прекрасный отдых и исчерпывающею информацию , всем Удачи !

В Владимир Увлекательное знакомство с Коломной Дата посещения: 29 мая 2025 читать дальше что от организатора оперативно пришло подтверждение и полная информация об экскурсии. Кроме этого (неожиданно и ненавязчиво) много иной информации о том, где что посмотреть, где поесть. Приятно! Сама экскурсия информативна, живая, с полным погружением в историю и современность Коломны. Отдельное спасибо гиду Антону (профессионал своего дела). В конце экскурсии организаторы подарили приятные презенты каждому гостю. Смело заказывайте экскурсию у этих ребят! Они любят свой город, своё дело и приезжающих к ним гостей. Начну с того,

Н Наталия Идеальное знакомство с Коломной Дата посещения: 29 апреля 2025 Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!

в вадим Идеальное знакомство с Коломной Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,

С Светлана Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Огромная благодарность за прекрасно проведённое время и очень познавательную экскурсию,окунувшую нас в эпоху прошлых веков. С грамотным,эрудированным, влюблённым в свой город Романом мы узнали много интересного и посетили достопримечательности этого прекрасного городка.

Е Ева Увлекательное знакомство с Коломной Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Антону за красочный рассказ о Коломне. Вернемся еще!

Н Надежда Идеальное знакомство с Коломной Нам все понравилось)

А Андрей Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Экскурсия понравилась, было интересно. Экскурсовод Роман очень интересно вёл экскурсию. Обязательно рекомендую друзьям и знакомым.

Е Екатерина Увлекательное знакомство с Коломной Невероятная экскурсия! Сергей - великолепный рассказчик, который любит свой город всем сердцем!

Мы узнали историю, легенды и занимательные факты о городе и прониклись огромной любовью к городу. Очень рекомендую!

Е Елена Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!

О Ольга Увлекательное знакомство с Коломной Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую

А Анна Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Благодарю Романа за содержательную экскурсию, советы посещения коломенских музеев, историю города!

Интересно было и мне, и ребенку!

Очень удобный формат в холодное время года- согревались в машине между посещением достопримечательностей.

Е Екатерина Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Большое спасибо за прекрасную экскурсию!

А Анна Увлекательное знакомство с Коломной Экскурсию проводила Елизавета. Все прошло на одном дыхании, время пролетело моментально. Рассказ очень интересный. Кроме того, с удовольствием и очень интересно Елизавета дала ответы на все возникающие вопросы. Очень благодарны!

К Ксения Увлекательное знакомство с Коломной Хочу поблагодарить ребят. Супер увлекательно и интересно.

Нам повезло вдвойне: погода и экскурсия практически индивидуальная. Спасибо,что не отменили и не перенесли.

В конце ждал приятный подарочек.

Рекомендую!

А Александра Увлекательное знакомство с Коломной Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения

Сама программа легкая, прогулка очень интересная.

А Александр Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле) Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!

А Анна Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Отличный экскурсовод, прекрасно адаптирующий материал для ребенка!

Экскурсия очень удачна - нам не повезло, была отвратительная погода, но роман все показал на автомобиле, везде подвез, не замерзли и все увидели.

Спасибо!

Е Елена Увлекательное знакомство с Коломной Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.

Прекрасно провели время.

Спасибо.