Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКупеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинной Коломне: история и архитектура
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фотомаршрут по Коломне (на вашем авто)
Откройте для себя фотогеничные уголки Коломны: от древних стен кремля до живописных набережных. Впечатления и яркие кадры гарантированы
Начало: У входа в Коломенский кремль
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека
10%
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прекрасная Коломна: первая встреча
На прогулке по Коломне вас ждёт знакомство с историей и архитектурой города. Исследуйте кремль и посад, вдохновившие многих творцов
Начало: У колокольни Иоанна Богослова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 3850 ₽ за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККотов6 июля 2025Увлекательное знакомство с КоломнойДата посещения: 5 июля 2025нам все понравилось , общение с экскурсоводом Антоном было на высшем уровне , спасибо за прекрасный отдых и исчерпывающею информацию , всем Удачи !
- ВВладимир29 мая 2025Увлекательное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 мая 2025Смело заказывайте экскурсию у этих ребят! Они любят свой город, своё дело и приезжающих к ним гостей. Начну с того,
- ННаталия29 апреля 2025Идеальное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
- ввадим8 декабря 2025Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
- ССветлана7 декабря 2025Огромная благодарность за прекрасно проведённое время и очень познавательную экскурсию,окунувшую нас в эпоху прошлых веков. С грамотным,эрудированным, влюблённым в свой город Романом мы узнали много интересного и посетили достопримечательности этого прекрасного городка.
- ЕЕва6 декабря 2025Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Антону за красочный рассказ о Коломне. Вернемся еще!
- ННадежда1 декабря 2025Нам все понравилось)
- ААндрей27 ноября 2025Экскурсия понравилась, было интересно. Экскурсовод Роман очень интересно вёл экскурсию. Обязательно рекомендую друзьям и знакомым.
- ЕЕкатерина27 ноября 2025Невероятная экскурсия! Сергей - великолепный рассказчик, который любит свой город всем сердцем!
Мы узнали историю, легенды и занимательные факты о городе и прониклись огромной любовью к городу. Очень рекомендую!
- ЕЕлена24 ноября 2025Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
- ООльга23 ноября 2025Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
- ААнна21 ноября 2025Благодарю Романа за содержательную экскурсию, советы посещения коломенских музеев, историю города!
Интересно было и мне, и ребенку!
Очень удобный формат в холодное время года- согревались в машине между посещением достопримечательностей.
- ЕЕкатерина19 ноября 2025Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
- ААнна19 ноября 2025Экскурсию проводила Елизавета. Все прошло на одном дыхании, время пролетело моментально. Рассказ очень интересный. Кроме того, с удовольствием и очень интересно Елизавета дала ответы на все возникающие вопросы. Очень благодарны!
- ККсения18 ноября 2025Хочу поблагодарить ребят. Супер увлекательно и интересно.
Нам повезло вдвойне: погода и экскурсия практически индивидуальная. Спасибо,что не отменили и не перенесли.
В конце ждал приятный подарочек.
Рекомендую!
- ААлександра17 ноября 2025Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
- ААлександр16 ноября 2025Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
- ААнна15 ноября 2025Отличный экскурсовод, прекрасно адаптирующий материал для ребенка!
Экскурсия очень удачна - нам не повезло, была отвратительная погода, но роман все показал на автомобиле, везде подвез, не замерзли и все увидели.
Спасибо!
- ЕЕлена13 ноября 2025Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
Прекрасно провели время.
Спасибо.
- ММарина13 ноября 2025Хорошая экскурссия
Советую
