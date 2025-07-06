Мои заказы

Необычные дома в Коломне

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные дома» в Коломне, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Идеальное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
94 отзыва
Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Пешая
3 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинной Коломне: история и архитектура
Погрузитесь в историю Коломны с потомственным гидом. Увидите кремль, Посад и узнаете множество удивительных фактов о городе и его жителях
Начало: У Пятницких ворот
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
3 часа
92 отзыва
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотомаршрут по Коломне (на вашем авто)
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Фотомаршрут по Коломне (на вашем авто)
Откройте для себя фотогеничные уголки Коломны: от древних стен кремля до живописных набережных. Впечатления и яркие кадры гарантированы
Начало: У входа в Коломенский кремль
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
502 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1000 ₽ за человека
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
1.5 часа
-
10%
26 отзывов
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Прекрасная Коломна: первая встреча
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Прекрасная Коломна: первая встреча
На прогулке по Коломне вас ждёт знакомство с историей и архитектурой города. Исследуйте кремль и посад, вдохновившие многих творцов
Начало: У колокольни Иоанна Богослова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 3850 ₽ за всё до 12 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Пешая
1.5 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽3334 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Котов
    6 июля 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 5 июля 2025
    нам все понравилось , общение с экскурсоводом Антоном было на высшем уровне , спасибо за прекрасный отдых и исчерпывающею информацию , всем Удачи !
  • В
    Владимир
    29 мая 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 мая 2025
    Смело заказывайте экскурсию у этих ребят! Они любят свой город, своё дело и приезжающих к ним гостей. Начну с того,
    читать дальше

    что от организатора оперативно пришло подтверждение и полная информация об экскурсии. Кроме этого (неожиданно и ненавязчиво) много иной информации о том, где что посмотреть, где поесть. Приятно! Сама экскурсия информативна, живая, с полным погружением в историю и современность Коломны. Отдельное спасибо гиду Антону (профессионал своего дела). В конце экскурсии организаторы подарили приятные презенты каждому гостю.

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
  • в
    вадим
    8 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
  • С
    Светлана
    7 декабря 2025
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Огромная благодарность за прекрасно проведённое время и очень познавательную экскурсию,окунувшую нас в эпоху прошлых веков. С грамотным,эрудированным, влюблённым в свой город Романом мы узнали много интересного и посетили достопримечательности этого прекрасного городка.
  • Е
    Ева
    6 декабря 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Антону за красочный рассказ о Коломне. Вернемся еще!
  • Н
    Надежда
    1 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Нам все понравилось)
  • А
    Андрей
    27 ноября 2025
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Экскурсия понравилась, было интересно. Экскурсовод Роман очень интересно вёл экскурсию. Обязательно рекомендую друзьям и знакомым.
  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Невероятная экскурсия! Сергей - великолепный рассказчик, который любит свой город всем сердцем!
    Мы узнали историю, легенды и занимательные факты о городе и прониклись огромной любовью к городу. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
  • О
    Ольга
    23 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
    Экскурсия с Евгением оказалась очень интересной и веселой, рекомендую
  • А
    Анна
    21 ноября 2025
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Благодарю Романа за содержательную экскурсию, советы посещения коломенских музеев, историю города!
    Интересно было и мне, и ребенку!
    Очень удобный формат в холодное время года- согревались в машине между посещением достопримечательностей.
  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2025
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
  • А
    Анна
    19 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Экскурсию проводила Елизавета. Все прошло на одном дыхании, время пролетело моментально. Рассказ очень интересный. Кроме того, с удовольствием и очень интересно Елизавета дала ответы на все возникающие вопросы. Очень благодарны!
  • К
    Ксения
    18 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Хочу поблагодарить ребят. Супер увлекательно и интересно.
    Нам повезло вдвойне: погода и экскурсия практически индивидуальная. Спасибо,что не отменили и не перенесли.
    В конце ждал приятный подарочек.
    Рекомендую!
  • А
    Александра
    17 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
    Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
    Очень здорово, что со стороны команды до начала экскурсии направлены подробнейшая информация с рекомендациями, что посетить, где поесть. Можно заранее спланировать маршрут для самостоятельного посещения
Сама программа легкая, прогулка очень интересная.
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
  • А
    Анна
    15 ноября 2025
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличный экскурсовод, прекрасно адаптирующий материал для ребенка!
    Экскурсия очень удачна - нам не повезло, была отвратительная погода, но роман все показал на автомобиле, везде подвез, не замерзли и все увидели.
    Спасибо!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
    Прекрасно провели время.
    Спасибо.
    Очень понравилась прогулка- экскурсия с гидом Елизаветой- улюбающейся, доброжелательной, знающей свое дело.
Прекрасно провели время.
Спасибо.
  • М
    Марина
    13 ноября 2025
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Хорошая экскурссия
    Советую

