Старо-Голутвин монастырь с православным гидом

Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, один из древнейших в Коломне, расположен на слиянии рек Москвы и Оки. Экскурсия с православным гидом раскроет историю, архитектуру и святыни этого уникального места. Монастырь был основан

в 14 веке учеником Сергия Радонежского - Григорием. Здесь вы увидите памятник Сергию Радонежскому, фруктовый сад, спуститесь в подклеть храма и зайдёте в Богоявленский собор. Узнаете, почему монастырь получил название «Голутвин», куда делась знаменитая библиотека и какие исторические личности связаны с этим местом. Экскурсия возможна для группы до 50 человек с доплатой за каждого участника

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вековая история

Монастырь был основан в 14 веке учеником Сергия Радонежского — Григорием. Это всегда было значимое место — сюда приезжали почётные гости, последний год жизни здесь провёл Оптинский старец Варсонофий.

Прогулка по территории монастыря

Вы увидите памятник Сергию Радонежскому, подивитесь фруктовому саду. А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть. В подклете посмотрим на древний фундамент. Также зайдём в Богоявленский собор и увидим старинную гражданскую постройку.

Вы узнаете:

Почему монастырь получил такое странное название «Голутвин»

Куда делась знаменитая монастырская библиотека

Какие исторические личности тесно связаны с монастырём

О святынях, секретах постройки и особенностях ограды

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию и для большего количества участников — 50 человек максимум. Доплата за каждого участника 100 руб.