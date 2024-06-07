Старо-Голутвин монастырь с православным гидом

Погрузитесь в историю Старо-Голутвина монастыря с православным гидом. Узнайте о его значении, святынях и уникальных местах, недоступных для обычных посетителей
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, один из древнейших в Коломне, расположен на слиянии рек Москвы и Оки. Экскурсия с православным гидом раскроет историю, архитектуру и святыни этого уникального места. Монастырь был основан
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в 14 веке учеником Сергия Радонежского - Григорием.

Здесь вы увидите памятник Сергию Радонежскому, фруктовый сад, спуститесь в подклеть храма и зайдёте в Богоявленский собор.

Узнаете, почему монастырь получил название «Голутвин», куда делась знаменитая библиотека и какие исторические личности связаны с этим местом. Экскурсия возможна для группы до 50 человек с доплатой за каждого участника

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  2. 📜 Вековая история
  3. 🏛 Уникальная архитектура
  4. 🕊 Духовное погружение
  5. 🔍 Доступ в закрытые места

Что можно увидеть

  • Памятник Сергию Радонежскому
  • Фруктовый сад
  • Подклеть храма
  • Богоявленский собор
  • Старинная гражданская постройка
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вековая история

Монастырь был основан в 14 веке учеником Сергия Радонежского — Григорием. Это всегда было значимое место — сюда приезжали почётные гости, последний год жизни здесь провёл Оптинский старец Варсонофий.

Прогулка по территории монастыря

Вы увидите памятник Сергию Радонежскому, подивитесь фруктовому саду. А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть. В подклете посмотрим на древний фундамент. Также зайдём в Богоявленский собор и увидим старинную гражданскую постройку.

Вы узнаете:

  • Почему монастырь получил такое странное название «Голутвин»
  • Куда делась знаменитая монастырская библиотека
  • Какие исторические личности тесно связаны с монастырём
  • О святынях, секретах постройки и особенностях ограды

Организационные детали

По запросу можно провести экскурсию и для большего количества участников — 50 человек максимум. Доплата за каждого участника 100 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
7 июня 2024
Все отлично, рекомендую!

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