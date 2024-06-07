Старо-Голутвин монастырь с православным гидом

Богоявленский Старо-Голутвин монастырь, один из древнейших в Коломне, расположен на слиянии рек Москвы и Оки. Экскурсия с православным гидом раскроет историю, архитектуру и святыни этого уникального места. Монастырь был основан
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 📜 Вековая история
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🕊 Духовное погружение
- 🔍 Доступ в закрытые места
Что можно увидеть
- Памятник Сергию Радонежскому
- Фруктовый сад
- Подклеть храма
- Богоявленский собор
- Старинная гражданская постройка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вековая история
Монастырь был основан в 14 веке учеником Сергия Радонежского — Григорием. Это всегда было значимое место — сюда приезжали почётные гости, последний год жизни здесь провёл Оптинский старец Варсонофий.
Прогулка по территории монастыря
Вы увидите памятник Сергию Радонежскому, подивитесь фруктовому саду. А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть. В подклете посмотрим на древний фундамент. Также зайдём в Богоявленский собор и увидим старинную гражданскую постройку.
Вы узнаете:
- Почему монастырь получил такое странное название «Голутвин»
- Куда делась знаменитая монастырская библиотека
- Какие исторические личности тесно связаны с монастырём
- О святынях, секретах постройки и особенностях ограды
Организационные детали
По запросу можно провести экскурсию и для большего количества участников — 50 человек максимум. Доплата за каждого участника 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 1506 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские игровые экскурсии. На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
7 июня 2024
Все отлично, рекомендую!
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