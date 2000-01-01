Николай проводит ещё 1 экскурсию

Предания центральной улицы Старинная Коломна располагалась на пересечении водных и сухопутных дорог. А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции. По ней мы и погуляем. Вы узнаете о связях русских городов со странами Востока и поймете, почему Коломна имела большое торговое значение. Здесь же поговорим о ремесленном деле и отыщем бывшие слободы мастеров. А еще я расскажу о крупнейшем предприятии и превращении купеческой Коломны в промышленную: здесь собрали и первый в мире теплоход, и Крымский мост в Москве.
4 святых и прекрасных места В Коломне к небу стремятся множество куполов: на этой экскурсии 🧭 вы увидите те интересные храмы, которые редко входят в обзорные маршруты.
Старо-Голутвин монастырь погрузит вас в атмосферу Руси 14 века. Вы услышите, как бывшие разбойники стали праведными монахами. В башнях и оградах увидите почерк великого зодчего Матвея Казакова. Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского.
Церковь Иоанна Предтечи на Городищах — древнейшая каменная постройка не только Коломны, но и всего Подмосковья. Вы увидите коломенский мрамор и уникальный барельеф — Батыеву печать, изображающую мифического василиска.
Богоявленский храм в Гончарной слободе — живая история 📖 города. Единственная из коломенских святынь, которая избежала поруганий во времена советских гонений. Здесь вспомним Софию Палеолог, полюбуемся росписями 18 века и поговорим о святителе Филарете, оказавшем глубокое влияние на церковную и светскую жизнь России в 19 веке.
Церковь Николы на Посадях — нарядное сооружение, это памятник предприимчивости коломенского торгового люда. Писатель Б. Пильняк, который жил рядом с этим храмом, сравнивал его с жар-птицей. Я обращу ваше внимание на детали архитектуры и объясню их символизм.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 путешественников. Если вы без машины, то я организую трансфер (актуальную стоимость уточняйте при заказе).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Николай. Я член Союза краеведов России, много лет посвятивший кропотливому изучению родного города. Мои экскурсии авторские и составлены на основе опыта, полученного при написании книг по истории Коломны. Самая известная из них — путеводитель по Коломенскому посаду. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и искренней любовью к бесконечно родным улочкам и домикам Коломны!