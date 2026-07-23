Николай проводит ещё 1 экскурсию

Коломна - это не только кремль и музей пастилы. Город на перекрестке торговых путей и красивейший уголок Подмосковья на слиянии трех рек.
Прогулка по центральной улице, посещение Староголутвина монастыря, знакомство с древнейшими храмами и их историей. Вы узнаете о ремесленном деле, промышленном развитии и значимых событиях. Экскурсия проводится на автомобиле путешественников, возможен трансфер
Прогулка по центральной улице, посещение Староголутвина монастыря, знакомство с древнейшими храмами и их историей. Вы узнаете о ремесленном деле, промышленном развитии и значимых событиях. Экскурсия проводится на автомобиле путешественников, возможен трансфер
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия
- 🏛 Исторические улицы и храмы
- 🛤 Путешествие по старинным маршрутам
- 🕍 Посещение уникальных монастырей
- 📜 Узнайте о ремеслах и промышленности
- 🌉 Прогулка по красивейшим местам Подмосковья
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и посещением храмов в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старо-Голутвин монастырь
- Церковь Иоанна Предтечи на Городищах
- Богоявленский храм в Гончарной слободе
- Церковь Николы на Посадях
Описание экскурсии
Предания центральной улицы
Старинная Коломна располагалась на пересечении водных и сухопутных дорог. А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции. По ней мы и погуляем. Вы узнаете о связях русских городов со странами Востока и поймете, почему Коломна имела большое торговое значение. Здесь же поговорим о ремесленном деле и отыщем бывшие слободы мастеров. А еще я расскажу о крупнейшем предприятии и превращении купеческой Коломны в промышленную: здесь собрали и первый в мире теплоход, и Крымский мост в Москве.
4 святых и прекрасных места
В Коломне к небу стремятся множество куполов: на этой экскурсии вы увидите те интересные храмы, которые редко входят в обзорные маршруты.
- Старо-Голутвин монастырь погрузит вас в атмосферу Руси 14 века. Вы услышите, как бывшие разбойники стали праведными монахами. В башнях и оградах увидите почерк великого зодчего Матвея Казакова. Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского.
- Церковь Иоанна Предтечи на Городищах — древнейшая каменная постройка не только Коломны, но и всего Подмосковья. Вы увидите коломенский мрамор и уникальный барельеф — Батыеву печать, изображающую мифического василиска.
- Богоявленский храм в Гончарной слободе — живая история города. Единственная из коломенских святынь, которая избежала поруганий во времена советских гонений. Здесь вспомним Софию Палеолог, полюбуемся росписями 18 века и поговорим о святителе Филарете, оказавшем глубокое влияние на церковную и светскую жизнь России в 19 веке.
- Церковь Николы на Посадях — нарядное сооружение, это памятник предприимчивости коломенского торгового люда. Писатель Б. Пильняк, который жил рядом с этим храмом, сравнивал его с жар-птицей. Я обращу ваше внимание на детали архитектуры и объясню их символизм.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле путешественников. Если вы без машины, то я организую трансфер (актуальную стоимость уточняйте при заказе)
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2804 туристов
Я член Союза краеведов России, много лет посвятил кропотливому изучению родного города. Гиды в нашей команде — аккредитованные коломенские краеведы. Специалист-краевед — это не просто гид, это человек посвятивший много
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия с гидом Марией! В Коломне бывали много раз, но Мария открыла её с совершенно новой, неизведанной стороны. Мы побывали в таких уголках, куда туристы обычно не заглядывают.
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А
Спасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в истории храмов. Чувствуется его влюблённость в город и людей, которые живут рядом. Спасибо большое.
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Э
Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!
+2
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И
Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в
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П
12 ноября наша семья посетила древнюю Коломну. Мы словно попали в сказку. Нам очень повезло с экскурсоводом. Николай очень интересный рассказчик и очень любит свой город. Николай с упоением рассказал
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В
Благодарим Николая за интересную прогулку! Всем советую путешествовать по Подмосковью чаще, ведь даже однодневные поездки помогают перезагрузиться и наполниться вдохновением!
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