Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Предания центральной улицы

Старинная Коломна располагалась на пересечении водных и сухопутных дорог. А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции. По ней мы и погуляем. Вы узнаете о связях русских городов со странами Востока и поймете, почему Коломна имела большое торговое значение. Здесь же поговорим о ремесленном деле и отыщем бывшие слободы мастеров. А еще я расскажу о крупнейшем предприятии и превращении купеческой Коломны в промышленную: здесь собрали и первый в мире теплоход, и Крымский мост в Москве.

4 святых и прекрасных места

В Коломне к небу стремятся множество куполов: на этой экскурсии 🧭 вы увидите те интересные храмы, которые редко входят в обзорные маршруты.

Старо-Голутвин монастырь погрузит вас в атмосферу Руси 14 века. Вы услышите, как бывшие разбойники стали праведными монахами. В башнях и оградах увидите почерк великого зодчего Матвея Казакова. Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского.

погрузит вас в атмосферу Руси 14 века. Вы услышите, как бывшие разбойники стали праведными монахами. В башнях и оградах увидите почерк великого зодчего Матвея Казакова. Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского. Церковь Иоанна Предтечи на Городищах — древнейшая каменная постройка не только Коломны, но и всего Подмосковья. Вы увидите коломенский мрамор и уникальный барельеф — Батыеву печать, изображающую мифического василиска.

— древнейшая каменная постройка не только Коломны, но и всего Подмосковья. Вы увидите коломенский мрамор и уникальный барельеф — Батыеву печать, изображающую мифического василиска. Богоявленский храм в Гончарной слободе — живая история 📖 города. Единственная из коломенских святынь, которая избежала поруганий во времена советских гонений. Здесь вспомним Софию Палеолог, полюбуемся росписями 18 века и поговорим о святителе Филарете, оказавшем глубокое влияние на церковную и светскую жизнь России в 19 веке.

— живая история 📖 города. Единственная из коломенских святынь, которая избежала поруганий во времена советских гонений. Здесь вспомним Софию Палеолог, полюбуемся росписями 18 века и поговорим о святителе Филарете, оказавшем глубокое влияние на церковную и светскую жизнь России в 19 веке. Церковь Николы на Посадях — нарядное сооружение, это памятник предприимчивости коломенского торгового люда. Писатель Б. Пильняк, который жил рядом с этим храмом, сравнивал его с жар-птицей. Я обращу ваше внимание на детали архитектуры и объясню их символизм.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 путешественников. Если вы без машины, то я организую трансфер (актуальную стоимость уточняйте при заказе).