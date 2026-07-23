Николай проводит ещё 1 экскурсию

Коломна - это не только кремль и музей пастилы. Город на перекрестке торговых путей и красивейший уголок Подмосковья на слиянии трех рек.



Прогулка по центральной улице, посещение Староголутвина монастыря, знакомство с древнейшими храмами и их историей. Вы узнаете о ремесленном деле, промышленном развитии и значимых событиях. Экскурсия проводится на автомобиле путешественников, возможен трансфер

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Коломне - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по историческим улицам и посещением храмов в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.