Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Неизведанные уголки Коломны

Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом

Николай
Николай – Гид из Коломны
Коломна — это не только кремль и музей 🖼 пастилы.

Я предлагаю вам составить более обширное представление о городе на перекрестке торговых путей, о красивейшем уголке Подмосковья на слиянии трех рек.

Вы исследуете его протяженную центральную улицу, перенесетесь в средневековую Русь в Староголутвином монастыре, узнаете о Святых и полюбуетесь «храмом жар-птицей».
Задать вопросОбычно отвечает за 49 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны

Что вас ожидает

Предания центральной улицы
Старинная Коломна располагалась на пересечении водных и сухопутных дорог. А посольский тракт проходил по сегодняшней улице Октябрьской революции. По ней мы и погуляем. Вы узнаете о связях русских городов со странами Востока и поймете, почему Коломна имела большое торговое значение. Здесь же поговорим о ремесленном деле и отыщем бывшие слободы мастеров. А еще я расскажу о крупнейшем предприятии и превращении купеческой Коломны в промышленную: здесь собрали и первый в мире теплоход, и Крымский мост в Москве.

4 святых и прекрасных места
В Коломне к небу стремятся множество куполов: на этой экскурсии 🧭 вы увидите те интересные храмы, которые редко входят в обзорные маршруты.

  • Старо-Голутвин монастырь погрузит вас в атмосферу Руси 14 века. Вы услышите, как бывшие разбойники стали праведными монахами. В башнях и оградах увидите почерк великого зодчего Матвея Казакова. Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского.
  • Церковь Иоанна Предтечи на Городищах — древнейшая каменная постройка не только Коломны, но и всего Подмосковья. Вы увидите коломенский мрамор и уникальный барельеф — Батыеву печать, изображающую мифического василиска.
  • Богоявленский храм в Гончарной слободе — живая история 📖 города. Единственная из коломенских святынь, которая избежала поруганий во времена советских гонений. Здесь вспомним Софию Палеолог, полюбуемся росписями 18 века и поговорим о святителе Филарете, оказавшем глубокое влияние на церковную и светскую жизнь России в 19 веке.
  • Церковь Николы на Посадях — нарядное сооружение, это памятник предприимчивости коломенского торгового люда. Писатель Б. Пильняк, который жил рядом с этим храмом, сравнивал его с жар-птицей. Я обращу ваше внимание на детали архитектуры и объясню их символизм.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 путешественников. Если вы без машины, то я организую трансфер (актуальную стоимость уточняйте при заказе).

Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны
Неизведанные уголки Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я член Союза краеведов России, много лет посвятивший кропотливому изучению родного города. Мои экскурсии авторские и составлены на основе опыта, полученного при написании книг по истории Коломны. Самая известная из них — путеводитель по Коломенскому посаду. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и искренней любовью к бесконечно родным улочкам и домикам Коломны!
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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