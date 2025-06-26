Тайны Коломенского кремля

Пешая экскурсия по Коломенскому кремлю для первого знакомства или повторного визита. Узнайте легенды и секреты, которые скрывает этот исторический центр
Экскурсия по Коломенскому кремлю - это уникальная возможность познакомиться с историей города и страны.
Прогулка по исторической части Коломны раскроет секреты строительства кремля и погрузит в легенды, которые окружают этот удивительный уголок России. Лёгкий и доступный рассказ делает экскурсию интересной как для взрослых, так и для детей. Это идеальный способ провести время, открывая для себя новые грани истории и культуры Коломны
5
7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Узнать историю Коломенского кремля
🗺 Прогуляться по исторической части города
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
📜 Легенды и тайны Коломны
🎭 Лёгкий и доступный рассказ
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Коломенского кремля - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для пеших прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми красотами и историей города в полной мере. В октябре и апреле также возможно посещение, но учтите, что может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия также доступна, но приготовьтесь к холодной погоде и возможным осадкам.
Приглашаю вас на увлекательную пешую экскурсию по Коломенскому кремлю! Это замечательная возможность как для тех, кто впервые знакомится с городом, так и для тех, кто уже успел его полюбить. Возможно, вы живёте в Коломне и хотите узнать больше о её легендах и истории. В любом случае, вы окажетесь в центре исторической части города, где вас ждёт множество интересных открытий.
Что вас ждёт на экскурсии?
Во время нашей прогулки мы неспешно исследуем сердце Коломны – её кремль. Я расскажу вам о:
истории города и его связи с историей страны;
секретах строительства кремля;
захватывающих легендах и тайнах Коломны.
Мои экскурсии отличаются лёгким и доступным стилем повествования. Я избегаю перегруженности датами и скучными фактами, чтобы сделать наш разговор интересным и увлекательным. Мы будем смеяться, обсуждать и открывать для себя новое, что сделает вашу прогулку незабываемой.
Почему стоит выбрать эту экскурсию?
Я стремлюсь сделать каждую экскурсию доступной даже для детей, но в то же время она остаётся глубоким историческим рассказом. Присоединяйтесь к нам, и вы сможете не только насладиться атмосферой Коломны, но и узнать много нового о её прошлом!
Мы увидим остатки стен и башни кремля, посетим два женских монастыря на его территории - Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин, зайдём в главный храм города - Успенский кафедральный собор. Передвигаясь по Кремлю, мы рассмотрим маленькие жилые дома, находящиеся здесь же
Увидим рабочий памятник первой водонапорной колонке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова 1а
Завершение: Улица Зайцева 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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С
Светлана
26 июн 2025
З
Злата
3 мая 2025
М
Марина
10 фев 2025
Экскурсия состоялась 9 февраля. Мы прогулялись от Ямских ворот до Пятницких с остановками у знаковых мест Кремля. Интересный рассказ улыбчивой и позитивной Татьяны Зотовой увлёк и порадовал. Лучше- могла бы быть только погода: если бы многочисленные золотые купола сияли и переливались на Солнце!!! А в остальном- Большое Спасибо! Всё понравилось
А
Анна
7 янв 2025
Очень понравилась экскурсия, информативно, познавательно и интересно. Отличная подача материала, поехали семьей, три поколения, понравилось всем. После экскурсии захотелось приехать ещё раз, но теперь летом и продолжить знакомство с этим замечательным русским городом.
В
Владимир
7 янв 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне за живой и познавательный рассказ. Узнали много нового про Коломенский кремль и г. Коломну.
П
Павел
4 янв 2025
3 января были на экскурсии ТАЙНЫ КОЛОМЕНСКОГО КРЕМЛЯ. Очень интересно и познавательно. Большое спасибо гиду Татьяне Зотовой. Получили большое удовольствие! Захотелось приехать ещё раз в Коломну в летнее время и обязательно к Татьяне.
В
Виктория
30 дек 2024
Спасибо большое Татьяне! Очень интересная экскурсия, время пролетело незаметно, узнали много нового о городе и его истории. Совершенно по-другому взглянули на город, замечательный пешеходный маршрут