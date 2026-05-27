Путешествие сквозь века, аутентичные узоры и тайны прошлого
Эта прогулка создана для тех, кто хочет увидеть Коломну во всём её многообразии: от мощных бастионов кремля до уютных купеческих домиков с резными наличниками.
Мы проследим путь города от средневековой крепости до современного туристического центра, обсудим тайны древних монастырей и выясним, какие легенды связывают эти земли с великими князьями и мятежными царицами.
Экскурсия проходит на вашем авто или на такси с доплатой за него.
Кремлёвские тайны и легенды
Начнём с пешей прогулки по территории Коломенского кремля. Вы увидите его стены и башни, посетите древние храмы и монастыри. Я расскажу о связи Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Екатерины Великой с нашим городом. И конечно, мы вспомним легенды о Марине Мнишек и тайнах строительства крепости.
Коломенский посад и старинные улочки
Вторая часть программы — автомобильная. Мы проедем по Посаду, где сохранился дух дореволюционной России. Будем рассматривать прекрасные домики с наличниками и поговорим о современной жизни горожан. По желанию и при наличии времени доедем до церкви Иоанна Предтечи — самого старого храма Коломны.
Старо-Голутвин монастырь и спуск в подклет
Наш маршрут завершится у Старо-Голутвина монастыря. Мы посетим эту величественную обитель, зайдём в храмы и спустимся в подклет, чтобы прикоснуться к истории в буквальном смысле. По пути я проведу обзорную экскурсию, раскрывая город со всех сторон.
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить своими эмоциями гостей читать дальшеуменьшить
и вызвать желание вернуться. Я рассказываю легко и с юмором, умею расположить к себе и заинтересовать. Меня часто называют «самым позитивным экскурсоводом Коломны». За улыбками, хорошим настроением и яркими впечатлениями — ко мне!