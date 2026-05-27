Эта прогулка создана для тех, кто хочет увидеть Коломну во всём её многообразии: от мощных бастионов кремля до уютных купеческих домиков с резными наличниками. Мы проследим путь города от средневековой крепости до современного туристического центра, обсудим тайны древних монастырей и выясним, какие легенды связывают эти земли с великими князьями и мятежными царицами.

Экскурсия проходит на вашем авто или на такси с доплатой за него.

Кремлёвские тайны и легенды

Начнём с пешей прогулки по территории Коломенского кремля. Вы увидите его стены и башни, посетите древние храмы и монастыри. Я расскажу о связи Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Екатерины Великой с нашим городом. И конечно, мы вспомним легенды о Марине Мнишек и тайнах строительства крепости.

Коломенский посад и старинные улочки

Вторая часть программы — автомобильная. Мы проедем по Посаду, где сохранился дух дореволюционной России. Будем рассматривать прекрасные домики с наличниками и поговорим о современной жизни горожан. По желанию и при наличии времени доедем до церкви Иоанна Предтечи — самого старого храма Коломны.

Старо-Голутвин монастырь и спуск в подклет

Наш маршрут завершится у Старо-Голутвина монастыря. Мы посетим эту величественную обитель, зайдём в храмы и спустимся в подклет, чтобы прикоснуться к истории в буквальном смысле. По пути я проведу обзорную экскурсию, раскрывая город со всех сторон.

Организационные детали

