Церковь Зачатия Иоанна Предтечи – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Зачатия Иоанна Предтечи» в Коломне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
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    праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в Старо-Голутвином монастыре, вся история прошла перед глазами. Но больше всего понравилась церковь Рождества Иоанна Предтечи в Городищах, такая очаровательная, с "лохматыми" головами (самодельный лемех). А уж барельеф "коломенского зверька" - батыева печать, это нечто! Та самая неведомая зверушка по Пушкину. Коломенцы василиском называют! Вообще-то, василиск изображался как полу-дракон, полу-петух, а тут и ноги задние с копытами, и вообще коллаж из туловищ, ног, хвостов, голов ото все зверей понемногу! Но зато какая приманка для туристов! И, конечно, краса и гордость Коломны Никольская церковь на Посадах. Грандиозная архитектура с изумительными куполами.

  • Э
    Эмилия
    28 января 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!
    Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!
  • А
    Анастасия
    24 января 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Спасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в истории храмов. Чувствуется его влюблённость в город и людей, которые живут рядом. Спасибо большое.
    Спасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в историиСпасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в историиСпасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в историиСпасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в историиСпасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в историиСпасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в истории
  • Л
    Лукин
    2 августа 2023
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
  • Е
    Елена
    3 марта 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Церковь Зачатия Иоанна Предтечи»

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  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Церковь Зачатия Иоанна Предтечи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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