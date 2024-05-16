1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя16 мая 2024Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
- ЭЭмилия28 января 2024Спасибо большое Николаю за теплый прием и чудесную, интересную экскурсию по Коломне!
- ААнастасия24 января 2024Спасибо большое Николаю. Путешествие по улочкам Коломны с интересным рассказом. Николай обладает глубокими познаниями в истории храмов. Чувствуется его влюблённость в город и людей, которые живут рядом. Спасибо большое.
- ЛЛукин2 августа 2023Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
- ЮЮлия2 июля 2022Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
- ЕЕлена3 марта 2022Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Церковь Зачатия Иоанна Предтечи»
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