Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века. Кремль уникален в своем разнообразии — здесь сплетены воедино различные архитектурные стили, судьбы великих князей и наших современников. Немало тайн и легенд хранит в себе «каменное сердце» города.
Что нам предстоит узнать:- какое отношение к Коломне имеют итальянцы;
когда Коломна становилась столицей ⭐️ княжества;
кто из цариц был заточен в одной из башен кремля;
какую птицу не любят в Коломне;
как пройти «на блюдечко»;
и где подземный ход под Москва-рекой.
Вас не оставят равнодушными лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие стены Кремля, соединяющие божественную высь с тленной землей. Между небесным и земным твердым оплотом стоит Древняя Коломна.
Организационные детали:
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Сувениры и др. личные расходы
Начало
🚩 Коломна, ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Коломна, пр-д Артиллеристов
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.