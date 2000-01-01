Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века. Кремль уникален в своем разнообразии — здесь сплетены воедино различные архитектурные стили, судьбы великих князей и наших современников. Немало тайн и легенд хранит в себе «каменное сердце» города.

Что нам предстоит узнать:- какое отношение к Коломне имеют итальянцы;

когда Коломна становилась столицей ⭐️ княжества;

кто из цариц был заточен в одной из башен кремля;

какую птицу не любят в Коломне;

как пройти «на блюдечко»;

и где подземный ход под Москва-рекой.

Вас не оставят равнодушными лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие стены Кремля, соединяющие божественную высь с тленной землей. Между небесным и земным твердым оплотом стоит Древняя Коломна.

Организационные детали: