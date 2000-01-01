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Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду

4.6
19 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите ансамбль кремля с его храмами и монастырями, купеческими усадьбами и мещанскими домиками.

Перед Вами откроется панорама Соборной площади с Шатровой колокольней, кафедральным собором и архиерейским подворьем XIV века.

Пройдете по улицам Коломны, где перед Вами открывается картина здешней жизни, и покажется, что время отбросило на век, а то и на два, назад.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль
  • Коломенский посад
Коломенский каменно-кирпичный Кремль — памятник архитектуры и фортификации XVI века. Кремль уникален в своем разнообразии — здесь сплетены воедино различные архитектурные стили, судьбы великих князей и наших современников. Немало тайн и легенд хранит в себе «каменное сердце» города.
Что нам предстоит узнать:- какое отношение к Коломне имеют итальянцы;
  • когда Коломна становилась столицей ⭐️ княжества;
  • кто из цариц был заточен в одной из башен кремля;
  • какую птицу не любят в Коломне;
  • как пройти «на блюдечко»;
  • и где подземный ход под Москва-рекой.
  • Вас не оставят равнодушными лазоревые маковки церквей на фоне голубого, распростертого во всю ширь вечного неба. Могучие стены Кремля, соединяющие божественную высь с тленной землей. Между небесным и земным твердым оплотом стоит Древняя Коломна.

Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры и др. личные расходы
Начало
🚩 Коломна, ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Коломна, пр-д Артиллеристов
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Воробьев М.
Воробьев М.
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19 отзывов оставили туристы

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