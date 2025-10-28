Мои заказы

Экскурсия-квест «Мистика и реальность в историческом центре Коломны»

Истории, в которые сложно поверить
Вы приблизитесь к разгадкам поразительных событий в нашем древнем городе — где-то реальных, а где-то мистических.

Выдумка переплетётся с невероятными историями: хитросплетения подземелий, тайны крепости, судьба чудотворной иконы и вольная царица в небе откроют свои неожиданные секреты. Подсказки, шифры, головоломки, необычные предметы — вы станете настоящими исследователями.
1 отзыв
Описание квеста

С нового ракурса вы взглянете на узнаваемые достопримечательности. Среди них:

  • величественные стены кремля, что охраняют город
  • таинственная Маринкина башня — она хранит легенду о царице-колдунье
  • оживлённая улица Лажечникова
  • Ледовый дворец — спортивный комплекс мирового уровня
  • колонка-бассейка, которую подарила городу купчиха Шевлягина
  • Соборную площадь — сердце кремля
  • часть дворца, которая помнит визиты московских князей
  • храм, построенный заморскими купцами
  • Пятницкие ворота, что стоят здесь более 500 лет

В знак признания вашего вклада в раскрытие городских секретов в финале вы получите сувениры.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию проведу я или гид Екатерина

в пятницу в 13:45, в субботу в 11:15, в воскресенье в 11:15 и 13:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:45, в субботу в 11:15, в воскресенье в 11:15 и 13:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 3474 туристов
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Екатериной, и мне, и ребёнку 11 лет очень понравилось, - 1,5 часа прошли незаметно, даже несмотря на хмурую погоду.

Екатерина через истории и легенды рассказала и истрию Коломны, и любопытные и интересные факты, и всё в интересной форме так, что и ребёнку очень понравилось.

Мы остались очень довольны. Спасибо ещё раз за отличную экскурсию!

Входит в следующие категории Коломны

