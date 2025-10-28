Вы приблизитесь к разгадкам поразительных событий в нашем древнем городе — где-то реальных, а где-то мистических.
Выдумка переплетётся с невероятными историями: хитросплетения подземелий, тайны крепости, судьба чудотворной иконы и вольная царица в небе откроют свои неожиданные секреты. Подсказки, шифры, головоломки, необычные предметы — вы станете настоящими исследователями.
Выдумка переплетётся с невероятными историями: хитросплетения подземелий, тайны крепости, судьба чудотворной иконы и вольная царица в небе откроют свои неожиданные секреты. Подсказки, шифры, головоломки, необычные предметы — вы станете настоящими исследователями.
Описание квеста
С нового ракурса вы взглянете на узнаваемые достопримечательности. Среди них:
- величественные стены кремля, что охраняют город
- таинственная Маринкина башня — она хранит легенду о царице-колдунье
- оживлённая улица Лажечникова
- Ледовый дворец — спортивный комплекс мирового уровня
- колонка-бассейка, которую подарила городу купчиха Шевлягина
- Соборную площадь — сердце кремля
- часть дворца, которая помнит визиты московских князей
- храм, построенный заморскими купцами
- Пятницкие ворота, что стоят здесь более 500 лет
В знак признания вашего вклада в раскрытие городских секретов в финале вы получите сувениры.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию проведу я или гид Екатерина
в пятницу в 13:45, в субботу в 11:15, в воскресенье в 11:15 и 13:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:45, в субботу в 11:15, в воскресенье в 11:15 и 13:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 3474 туристов
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Екатериной, и мне, и ребёнку 11 лет очень понравилось, - 1,5 часа прошли незаметно, даже несмотря на хмурую погоду.
Екатерина через истории и легенды рассказала и истрию Коломны, и любопытные и интересные факты, и всё в интересной форме так, что и ребёнку очень понравилось.
Мы остались очень довольны. Спасибо ещё раз за отличную экскурсию!
Екатерина через истории и легенды рассказала и истрию Коломны, и любопытные и интересные факты, и всё в интересной форме так, что и ребёнку очень понравилось.
Мы остались очень довольны. Спасибо ещё раз за отличную экскурсию!
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Коломна от истоков до наших дней: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от кремля до старинных усадеб
Начало: На ул. Лажечникова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за человека