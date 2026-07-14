171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Коломенским кремлём и посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.

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Цена за 1-20 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Экскурсия начинается на посаде от Ивановской колокольни (храмовый комплекс Иоанна Богослова). Маршрут построен вдоль фортификационной линии кремля. Некоторые объекты мы увидим с разных точек обзора, что расширит грани пространственного восприятия. На территории кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника (уникальная керамика в итальянском стиле).

Далее по посаду: пересечение торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, историческое здание порта, памятник водовозу, ул. Арбатская; место, где “шиповник так благоухал, что запах превращался в слово” (А. Ахматова), домик Б. Пильняка, Молочная площадь.

В летнее время путешествие завершаем в уютном открытом кафе дворика Музея пастилы, где вы сможете насладиться чаепитием с коломенскими пирогами и пастилой. В холодное время года можно погреться горячим чаем или кофе в монастырской лавке.

Дополнительно

Дополнительные возможности (обсуждаются персонально, в стоимость не включены): посещение музеев («Исчезнувшего вкуса», «Кузнечная Слобода»), попасть в гости к ратоборцам.

Предлагаемую экскурсию возможно разделить на две одночасовые, в этом случае стоимость программы уменьшится:

1. Кремль. Тайны и история неприступной крепости.

2. Посад. Предания старины.

Организационные детали

Я могу провести экскурсию виртуально (используется WhatsApp).