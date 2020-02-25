171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей

Маршрут

Экскурсия начинается в Кремле на ул. Лажечникова у городового. Мы пройдем внутри города-крепости по кругу, дойдем до Пятницких ворот. На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника (уникальная керамика в итальянском стиле).

Далее прогуляемся по Посаду: пересечение торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, историческое здание порта, памятник водовозу, ул. Арбатская; место, где “шиповник так благоухал, что запах превращался в слово” (А. Ахматова), домик Б. Пильняка, Молочная площадь.

В летнее время путешествие завершаем в уютном открытом кафе дворика Музея Пастилы, где путешественники могут насладиться чаепитием с коломенскими пирогами и пастилой. В холодное время года можно погреться горячим чаем или кофе в монастырской лавке.

Дополнительно

Дополнительные возможности (обсуждаются персонально, в стоимость не включены): посещение музеев (“Исчезнувшего вкуса”, “Кузнечная Слобода”), попасть в гости к ратоборцам.

Предлагаемую экскурсию возможно разделить на две одночасовые, каждая из которых будет стоить в два раза меньше представленной: