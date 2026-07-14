171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

История и легенды неприступной крепости. Особенности фортификации. Тайны ненайденных сокровищ. Известные исторические личности, связанные с Коломенским кремлём и посадом. Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
Экскурсия начинается на посаде от Ивановской колокольни (храмовый комплекс Иоанна Богослова). Маршрут построен вдоль фортификационной линии кремля. Некоторые объекты мы увидим с разных точек обзора, что расширит грани пространственного восприятия. На территории кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника (уникальная керамика в итальянском стиле).
Далее по посаду: пересечение торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, историческое здание порта, памятник водовозу, ул. Арбатская; место, где “шиповник так благоухал, что запах превращался в слово” (А. Ахматова), домик Б. Пильняка, Молочная площадь.
В летнее время путешествие завершаем в уютном открытом кафе дворика Музея пастилы, где вы сможете насладиться чаепитием с коломенскими пирогами и пастилой. В холодное время года можно погреться горячим чаем или кофе в монастырской лавке.
Дополнительно
Дополнительные возможности (обсуждаются персонально, в стоимость не включены): посещение музеев («Исчезнувшего вкуса», «Кузнечная Слобода»), попасть в гости к ратоборцам.
Предлагаемую экскурсию возможно разделить на две одночасовые, в этом случае стоимость программы уменьшится:
1. Кремль. Тайны и история неприступной крепости.
2. Посад. Предания старины.
Организационные детали
Я могу провести экскурсию виртуально (используется WhatsApp).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6820 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом.
Актуальный сертификат по краеведению.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 330 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Отличная экскурсия. Вера Анатольевна пришла чуть раньше назначенного времени и сообщила, что ожидает нас и мы вовремя начали наше путешествие по Коломне. Мы видели множество храмов старинных и не очень, читать дальшеуменьшить
узнали об истории Коломенского кремля и что Коломна старше Москвы. Увидели красивейшие виды. Узнали интересные исторические факты и даже домыслы о Коломне и людях, оставивших след в истории. Посмотрели на замечательные дома - памятники деревянному зодчеству, некоторые очень красивые. Узнали о некоторых уроженцах Коломны. Недолгий дождик совсем не помешал нашей экскурсии. Также Вера Анатольевна посоветовала, что ещё можно посетить. Спасибо ей.
+12
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И
Ирина
Хочу поблагодарить Веру Анатольевну за интересную и красивую экскурсию. Увидели город с разных сторон, услышали интересные экскурсии и получили массу удовольствия.
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Н
Наталия
13 августа 2026 год. Вера Анатольевна провела экскурсию отлично. Узнали много интересной информации. Ее рассказ был живой, со множеством любопытных исторических фактов. Отдельно хочется отметить ее профессиональную грамотную речь!!! Рекомендую!
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Игорь
Хочу выразить огромную благодарность Вере Анатольевне за проведенную экскурсию!!!! Спасибо Вам БОЛЬШОЕ! Вера Анатольевна профессионал своего дела с большой Буквы!!! Глубоко погружена в историю своего города и обладает огромным массивом информации читать дальшеуменьшить
о нем! И очень любит свой город! Экскурсия была проведена на высшем уровне! Она ни куда не спешила, отвечала на все вопросы, много рассказывала интересных и познавательных вещей из истории города с подробностями, которые не найдешь на поверхности интернета! Не смотрела на время и не торопилась в своих рассказах! Видно, что ее работа доставляет ей удовольствие! Что по нашим времена большая редкость)) Если действительно хотите получить профессиональную информацию об истории города Коломна я рекомендую данного экскурсовода!
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Е
Елена
Эмоциональный, подробный рассказ об истории города. Знающий историю и любящий свой город, истинный патриот Коломны экскурсовод. Программа экскурсии выполнена в полном объеме, независимо от времени экскурсии (больше, чем заявлено).
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Д
Дарья
спасибо за интересную подачу материала!
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