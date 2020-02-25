171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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История и легенды неприступной крепости

Вера Анатольевна
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Вера Анатольевна – ваш гид
История и легенды неприступной крепости.

Особенности фортификации.

Тайны ненайденных сокровищ.

Известные исторические личности, связанные с Кремлем и Посадом.

Обо всем этом вы узнаете во время экскурсии, погрузившись в атмосферу других эпох.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии171 отзыв
4.88
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории

Маршрут

Экскурсия начинается в Кремле на ул. Лажечникова у городового. Мы пройдем внутри города-крепости по кругу, дойдем до Пятницких ворот. На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим. Желающие смогут испить и взять с собой святой воды из монастырского источника (уникальная керамика в итальянском стиле).

Далее прогуляемся по Посаду: пересечение торгового тракта Владимир-Кашира с рекой Москва, историческое здание порта, памятник водовозу, ул. Арбатская; место, где “шиповник так благоухал, что запах превращался в слово” (А. Ахматова), домик Б. Пильняка, Молочная площадь.

В летнее время путешествие завершаем в уютном открытом кафе дворика Музея Пастилы, где путешественники могут насладиться чаепитием с коломенскими пирогами и пастилой. В холодное время года можно погреться горячим чаем или кофе в монастырской лавке.

Дополнительно

Дополнительные возможности (обсуждаются персонально, в стоимость не включены): посещение музеев (“Исчезнувшего вкуса”, “Кузнечная Слобода”), попасть в гости к ратоборцам.

Предлагаемую экскурсию возможно разделить на две одночасовые, каждая из которых будет стоить в два раза меньше представленной:

  • 1. Кремль. Тайны и история неприступной крепости.
  • 2. Посад. Предания старины.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории
Кремль и Посад. Дыхание Истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Были на экскурсии Кремль и Посад. Дыхание Истории. Вера Анатольевна провела очень интересную экскурсию. У нас осталось много положительных впечатлений и запомнилось много интересного. Нам все очень понравилось.
16 февраля 2020
Большое спасибо Вере Анатольевне за прекрасный обзор старого центра Коломны. Не скучно, насыщенно, но в то же время достаточно научно с исторической и краеведческой точек зрения. На любой вопрос мы получали исчерпывающий ответ. Очень интересно и познавательно, рекомендую туристам всех возрастов!
15 февраля 2020
Экскурсия понравилась.
Правда было бы удобнее начинать и заканчивать в одном месте.
19 января 2020
Прекрасная экскурсия. Замечательные впечатления.
Вера Анатольевна, спасибо огромное
7 января 2020
На экскурсии мы были в августе, но до отзыва добралась только сейчас. Вроде все хорошо, но ребёнка (8 лет) заинтересовать не смогли... он периодически отвлекался, но экскурсовод все равно рассказывала «по программе», не обращая на него особо внимания. Мы достаточно часто пользуемся трипстером, поэтому если в описании экскурсии стоит «возможно с детьми», то хотелось бы, чтобы ребёнка хотя бы попытались увлечь...
7 января 2020
Спасибо Вере Анатольевне за увлекательный рассказ. Было интересно, время пролетело незаметно. Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям и знакомым.
6 января 2020
Мы очень довольны экскурсией. Понравилось не только взрослым, но и 10-летней дочери. Большое спасибо.
4 января 2020
Очень успешный проект для кратковременной, зимней экскурсии в Коломну.
9 декабря 2019
Минус был один - замерзли. При нуле два часа - все таки многовато.
Все остальное - плюсы. Маршрут, подача материала, все прекрасно, Вере Анатольевне - еще раз большое спасибо.
25 ноября 2019
Экскурсия получилась отличная, хотя я перепутала дату. Экскурсовод Вера Анатольевна - отличный рассказчик и очень увлекательно рассказала про историю Коломны. Мы влюбились в этот старинный русский город. Обязательно приедем еще раз летом.
Ещё 161 отзыв

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