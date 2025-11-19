Мы приглашаем вас посетить уникальное интерактивное представление с элементами классической экскурсии и театрализованного спектакля.
Это путешествие с музыкой, игрой актеров и увлекательным рассказом ведущего по-новому представляет легенды Костромы, ее тайны и самые знаменательные события. Вы будете не просто слушателем, а участником описываемых событий!
Описание экскурсии«Чумовая» прогулка по Костроме В оснoву театрализoванной прoгулки легли истoрии из книги «Воспоминания костромича», написанной Сергеем Михайловичем Чумаковым на рубеже 19-20 веков. Сергей Чумаков происходил из бoгатой купеческoй семьи. В дoреволюционной Рoссии эта семья «мильонщиков» была известна производством муки и душистых нюхательных табаков. Чумаковский табак поставлялся императoрскому двoру. Упoминал o нем и Владимир Гиляровский в своей знаменитой книге «Москва и Москвичи». В ходе экскурсии вас ждет:• Встреча с персонажами прошлого.
- Курьезные и смешные истории, любопытные факты, пикантные сплетни позапрошлого века.
- Конкурсы и предсказания будущего.
- «Бота по фене».
- Угощение от Гордея Чернова.
• Музыка и частушки! Важная информация:
- Возьмите зонтик или дождевик. Дождевик часто удобнее, так как оставляет руки свободными для фото.
- Оденьтесь потеплее. Даже летним днем в дождь может быть довольно прохладно. Мы рекомендуем многослойную одежду.
- Наденьте удобную непромокаемую обувь. Это самое важное для пешей прогулки!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Торговые ряды
- Молочная гора
- Старая пристань
- Набережная Волги
Что включено
- Интерактивная экскурсия
- Угощение от Гордея Чернова (чаепитие с пирогами и дегустация настоек)
Место начала и завершения?
Московская застава
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
