Н НИНА Кострома из-под кисти русских художников Очень интересная и понавательная экскурсия о Костроме, ее жителях и людях, основавших и строивших этот город. Увидели много фото картин города известных русских художников 18-19 века. Рекомендуем дополнительно взять экскурсию по Муравьевке. Еще раз большое спасибо Юле.

J Julia Кострома из-под кисти русских художников Прекрасная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, с ребенком 9 лет было интересно. Очень приятная девушка отлично разбирающаяся в материале, любит всем сердцем Кострому и ее историю

Е Екатерина Кострома из-под кисти русских художников читать дальше Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.

В Виктор Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше ризах, купеческие дома девятнадцатого века с резными наличниками, замечательная панорама Костромы, открывшаяся с правого берега Волги, деревянное здание старого вокзала. И рассказ Петра был наполнен интересными фактами. Совершенно не жалею, что сходил на эту экскурсию. Прогулка оказалась очень насыщенной - действующие и разрушенные храмы, особенно церковь Свв. Антонины и Александра с множеством икон в золоченых

Ю Юлия Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Отличная экскурсия, для тех, кто изучил основную туристическую часть Костромы и захотел посмотреть на неё немного под другим углом. Материал изложен понятно и интересно. Спасибо, Пётр:)