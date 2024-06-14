1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
1 июля в 16:30
5 июля в 13:30
от 7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
Увидеть памятники древнерусского деревянного зодчества, воссозданные до мельчайших подробностей
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННИНА14 июня 2024Очень интересная и понавательная экскурсия о Костроме, ее жителях и людях, основавших и строивших этот город. Увидели много фото картин города известных русских художников 18-19 века. Рекомендуем дополнительно взять экскурсию по Муравьевке. Еще раз большое спасибо Юле.
- JJulia11 июня 2024Прекрасная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, с ребенком 9 лет было интересно. Очень приятная девушка отлично разбирающаяся в материале, любит всем сердцем Кострому и ее историю
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
- ВВиктор18 февраля 2024Прогулка оказалась очень насыщенной - действующие и разрушенные храмы, особенно церковь Свв. Антонины и Александра с множеством икон в золоченых
- ЮЮлия25 января 2024Отличная экскурсия, для тех, кто изучил основную туристическую часть Костромы и захотел посмотреть на неё немного под другим углом. Материал изложен понятно и интересно. Спасибо, Пётр:)
- ЕЕлена27 декабря 2023Большое спасибо Петру за интересный и занимательный рассказ о нетуристической Костроме. Маршрут прогулки очень хорошо продуман. Много информации об истории и архитектуре, которая запоминается. Будете в Костроме, обязательно закажите эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Музей деревянного зодчества «Костромская слобода»»
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