Музей деревянного зодчества «Костромская слобода» – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей деревянного зодчества «Костромская слобода»» в Костроме, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
1 июля в 16:30
5 июля в 13:30
от 7 400 за всё до 4 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:30
1 000 за человека
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
Увидеть памятники древнерусского деревянного зодчества, воссозданные до мельчайших подробностей
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
2 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    НИНА
    14 июня 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Очень интересная и понавательная экскурсия о Костроме, ее жителях и людях, основавших и строивших этот город. Увидели много фото картин города известных русских художников 18-19 века. Рекомендуем дополнительно взять экскурсию по Муравьевке. Еще раз большое спасибо Юле.
  • J
    Julia
    11 июня 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Прекрасная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно, с ребенком 9 лет было интересно. Очень приятная девушка отлично разбирающаяся в материале, любит всем сердцем Кострому и ее историю
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
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    Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии

  • В
    Виктор
    18 февраля 2024
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Прогулка оказалась очень насыщенной - действующие и разрушенные храмы, особенно церковь Свв. Антонины и Александра с множеством икон в золоченых
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    ризах, купеческие дома девятнадцатого века с резными наличниками, замечательная панорама Костромы, открывшаяся с правого берега Волги, деревянное здание старого вокзала. И рассказ Петра был наполнен интересными фактами. Совершенно не жалею, что сходил на эту экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    25 января 2024
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Отличная экскурсия, для тех, кто изучил основную туристическую часть Костромы и захотел посмотреть на неё немного под другим углом. Материал изложен понятно и интересно. Спасибо, Пётр:)
  • Е
    Елена
    27 декабря 2023
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Большое спасибо Петру за интересный и занимательный рассказ о нетуристической Костроме. Маршрут прогулки очень хорошо продуман. Много информации об истории и архитектуре, которая запоминается. Будете в Костроме, обязательно закажите эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Музей деревянного зодчества «Костромская слобода»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кострома из-под кисти русских художников
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  3. Экскурсия по музею «Костромская слобода»
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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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