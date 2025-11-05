Экскурсия «Кострома - город купцов и царей» предлагает уникальную возможность узнать о значимых событиях и личностях, связанных с этим городом.
Посетители смогут увидеть памятник Юрию Долгорукому, прогуляться по старинной улице Чайковского
Посетители смогут увидеть памятник Юрию Долгорукому, прогуляться по старинной улице Чайковского
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать о династии Романовых
- 🕌 Посетить Ипатьевский монастырь
- 🏛 Прогуляться по старинным улицам
- 🖼 Увидеть фрески 17 века
- 🛍 Ощутить атмосферу торговых рядов
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Памятник Юрию Долгорукому
- Старинная улица Чайковского
- Центральный парк
- Торговые ряды
- Район Сусанинской площади
- Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Описание экскурсии
- Памятник Юрию Долгорукому — поговорим об основателе города
- Старинная улица Чайковского — погуляем по историческому центру, рассматривая здания 18 века
- Центральный парк — побываем на территории второго костромского кремля
- Торговые ряды — я расскажу, что здесь продавали в разные времена
- Район Сусанинской площади — поговорим о губернской истории города
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
На общественном транспорте доедем до знаменитого мужского монастыря. Вы узнаете легенды, связанные с основанием обители, и её историю. Мы зайдём в Троицкий собор и рассмотрим фрески мастеров ярославской школы живописи 17 века Гурия Никитина и Силы Савина.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
- Мы можем дополнить программу прогулкой до Богоявленско-Анастасииного монастыря по улице Симановского, где родился и жил основатель русского театра Ф. Волков и расположены доходные дома И. Третьякова. Доплата — 600 ₽
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого следующего путешественника — 400 ₽. Стоимость посещения Ипатьевского монастыря для группы более 8 человек рассчитывается индивидуально паломническим отделом
Дополнительно оплачиваются билеты:
- в церковный музей Ипатьевского монастыря: 350 ₽ (есть льготы) за человека, а также 1000 ₽ за группу за посещение двух экспозиций (Территория Старого города и Троицкий собор)
- на транспорт: 35 ₽ (или 30 ₽ по карте) за человека или 150–170 ₽ на такси
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1964 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я с удовольствием покажу вам любимую Кострому. А также простым и понятным языком расскажу о ней всё самое интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дмитрий
5 ноя 2025
Лёгкая и интересная экскурсия - три часа пролетели незаметно. Юлия хороший рассказчик и приятный собеседник, лишних вопросов не задаёт, но на ваши - на все отвечает. Понравились фото-материалы, которые дополняли историю и закрывали "пробелы", которых, к сожалению, много в Костроме.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
Н
Наталья
2 ноя 2025
Прекрасная подача материала. Все остались довольны. Буду Юлию рекомендовать своим друзьям
Мария
25 сен 2025
Большое спасибо за увлекательный и детальный рассказ о городе! Гид учла все наши пожелания и возможности и составила грамотный маршрут, чтобы мы все успели посмотреть.
Наталья
14 сен 2025
Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию! Мы впервые были в Костроме и узнали её с разных сторон, благодаря нашему гиду. Юлия прекрасно владеет темой, обладает поставленной речью, преференциями аккредитованного гида (проходы без очереди).
Рекомендую!
Рекомендую!
София
23 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Всё понравилось) И гуляли, и отдыхали. На все вопросы ответила Юлия.
Екатерина
23 авг 2025
Интересная экскурсия и приятный экскурсовод! Спасибо!
Е
Екатерина
17 авг 2025
Большое спасибо Юлии за интересный рассказ! Обаятельная, тактичная, предусмотрительная экскурсовод.
Анатолий
7 авг 2025
Блестящее знание материала и отличная его подача!
Н
Наталья
2 авг 2025
Рассказ Юлии увлекает с первых секунд!
Мне очень важен язык рассказчика, потому что для меня история не самая простая тема. Юлии же удалось рассказать о сложном простым и понятным языком и было очень интересно!
Если честно, особо не возлагали больших надежд на Кострому, но из уст влюблённого в город человека прониклись этой теплотой.
Очень благодарны за интересных три часа!
Наша искренняя рекомендация туристам!
Мне очень важен язык рассказчика, потому что для меня история не самая простая тема. Юлии же удалось рассказать о сложном простым и понятным языком и было очень интересно!
Если честно, особо не возлагали больших надежд на Кострому, но из уст влюблённого в город человека прониклись этой теплотой.
Очень благодарны за интересных три часа!
Наша искренняя рекомендация туристам!
С
Светлана
29 июл 2025
Замечательная получилась прогулка с замечательным гидом. Кострома теперь точно заняла почетное место в перечне любимых городов! Спасибо большое Юле за интересный рассказ!
Д
Демина
19 июл 2025
На экскурсии были втроем с мужем и сыном. Экскурсия содержательная, динамичная, интересная. Получили массу удовольствия. Рекомендую.
О
Ольга
16 июл 2025
Экскурсия Юлии украсила нашу поездку в Кострому. Несмотря на дождливую погоду, маршрут был составлен так, что мы насладились городом, но не вымокли, так как по маршруту были и арочки, и
Ирина
27 июн 2025
Очень довольны экскурсией, которую провела для нас Юлия. Успели за 3 часа посмотреть и узнать очень много о Костроме и ее жителях. Юлия - большой профессионал, прекрасный собеседник и очень красивая женщина. Спасибо!
А
Александр
19 июн 2025
Выражаю огромную благодарность Юлии за проведенную экскурсию по Костроме!
За профессиональную, грамотную речь, глубокие знания и доброе отношение к нам, к гостям города!
Было очень жаль расставаться!
Надеюсь на новые встречи
За профессиональную, грамотную речь, глубокие знания и доброе отношение к нам, к гостям города!
Было очень жаль расставаться!
Надеюсь на новые встречи
Ирина
13 июн 2025
Прекрасное знакомство с Костромой! Интересно, динамично, познавательно! Огромное спасибо! Всем однозначно рекомендую! Из минусов только погода😊
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Костроме
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ипатьевский монастырь в Костроме: от основания до наших дней
Узнать и увидеть, какую роль обитель сыграла в судьбах царских династий
Начало: У Ипатьевского монастыря
15 ноя в 11:30
18 ноя в 10:30
2000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ипатьевский монастырь: обитель и крепость
Познакомьтесь с богатой историей Ипатьевского монастыря в Костроме, его архитектурными особенностями и тайнами, которые скрывают его стены
Начало: На улице Просвещения
22 ноя в 11:00
29 ноя в 11:00
2400 ₽ за человека