Мы с вами прогуляемся по историческому центру.
По пути будут не только факты, но и живые истории — о купцах, царях и людях, которые создавали этот город.
Вы узнаете, почему план Костромы напоминает веер, куда исчезла река Сула и какую роль город сыграл в судьбе династии Романовых. А ещё — найдёте уютные детали, мимо которых легко пройти без гида.
По пути будут не только факты, но и живые истории — о купцах, царях и людях, которые создавали этот город.
Вы узнаете, почему план Костромы напоминает веер, куда исчезла река Сула и какую роль город сыграл в судьбе династии Романовых. А ещё — найдёте уютные детали, мимо которых легко пройти без гида.
Описание экскурсии
- Начнём у памятника основателю города Юрию Долгорукому
- Пройдём по полукруглой административной площади с памятниками архитектуры 19 века
- Совершим променад по Аллее признания
- Рассмотрим памятник Ивану Сусанину и пожарную каланчу
- Побываем на территории кремля и посетим торговые ряды
- Прогуляемся по бульвару до беседки Островского
Во время экскурсии вы:
- Примерите колечко ювелира и посидите на скамье примирения
- Узнаете, зачем Костроме 18 торговых рядов
- Раскроете, как Михаил Романов получил престол
- Выясните, куда спряталась река Сула и почему центр города похож на веер
- И послушаете интересные истории об известных костромичах
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг в 10:00 и 13:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг в 10:00 и 13:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 715 туристов
Я аккредитованный гид, имею диплом по специальности туризм. Также являюсь кандидатом исторических наук. Наша команда гидов проведёт для вас увлекательные экскурсии по городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличный гид, очень живо и интересно рассказывает. Нас было три взрослых человека -понравилось всем. Бродили по центру города, потом спустились к Волге, посмотрели всё основное города, даже немного послушали стихи!
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Н
хорошая экскурсия. решили даже еще вернуться. так увлекательно рассказали
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О
Много хороших впечатлений, не первый раз посещаем разные экскурсии, все доступно, информативно, интересно. Очень приятный и симпатичный гид ☺️, рекомендую
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Елена очень интересно рассказывает не гольный цифры, но и интересные факты по истории, очень интересно!
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