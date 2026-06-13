Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг в 10:00 и 13:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала