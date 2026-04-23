Это не экскурсия в классическом смысле — но и не постановочная фотосессия. Это прогулка по исторической Костроме с фотографом и гидом в моём лице. Я покажу вам самые красивые локации Старого города, немного расскажу о каждой из них. И конечно, сделаю яркие и атмосферные фото на память!
Описание фото-прогулки
Вы увидите пожарную каланчу, гауптвахту, дом генерала Борщова и другие знаковые здания 19 века.
Мы пройдём мимо Дворянского собрания и театра, поговорим о культурной жизни Костромы у памятника А. Н. Островскому и выйдем к торговым рядам — сердцу города.
Отправимся к памятнику Ивану Сусанину и церкви Спаса в Рядах, пройдём по территории Костромского кремля к его соборному ансамблю.
Завершим прогулку-знакомство с городом К. панорамным видом на Волгу у беседки Островского.
Конечно, по пути мы будем останавливаться в самых фотогеничных точках: в арках торговых рядов, у старинных фасадов — и не только.
Организационные детали
- Я снимаю на Fujifilm X-T30
- Вы получите 15–30 фото в цветокоррекции через 1–2 недели после прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 25 туристов
Я живу в Костроме с 2020 года и успела искренне влюбиться в этот атмосферный город. По образованию я историк: окончила исторический факультет, работала в школе и в музее. Сейчас я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравилась экскурсия. Это была легкая прогулка по Костроме с очень интересными рассказами о городе. Юлия отлично знает город, его историю, а самое главное - очень любит это место, и это чувствуется. А какие фотографии она делает 🥰 Если хотите узнать что-то новое и забрать с собой на память красивые картинки, вам точно стоит забронировать эту фотопрогулку
Прекрасная экскурсия! Юля очень приятная, знающая, принесла с собой материалы для демонстрации на экскурсии. Плюс теплая энергетика, любовь к городу, внимание ко мне и диалогу. Нам повезло с погодой и
Мы с подругами сегодня были у Юлии на экскурсии. Нам все очень понравилось: и интересная подача, и знание истории города, и выбор маршрута, и фотосессия. Юлия интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. 2 часа пролетели незаметно. Теперь ждем фотографии.
Отличная экскурсия, красивые фото. Рекомендую!
