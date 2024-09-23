Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете много интересного о Костроме: её истории, культуре и традициях.
Прогуляетесь по центральным улицам, увидите дом Борщова и узнаете о съёмках фильма «Жестокий романс».
Также вас ждёт подъём на колокольню Богоявленского собора, откуда открываются потрясающие виды на город. Это отличная возможность узнать, как Кострома связана со Снегурочкой и был ли здесь кремль
Прогуляетесь по центральным улицам, увидите дом Борщова и узнаете о съёмках фильма «Жестокий романс».
Также вас ждёт подъём на колокольню Богоявленского собора, откуда открываются потрясающие виды на город. Это отличная возможность узнать, как Кострома связана со Снегурочкой и был ли здесь кремль
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Прогулка по центру Костромы
- Вы пройдётесь по главным улицам города и живописной Волжской набережной
- Увидите одно из самых красивых зданий Костромы с интересной историей — дом Борщова
- Разберётесь в официальных названиях Сковородки — центральной площади
- Побываете в местах съёмок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а ещё там, где с 1983 года готовят вкуснейшие чебуреки
- Полюбуетесь изысканной архитектурой беседки Островского и величием пожарной каланчи на Сусанинской площади
И это — лишь часть значимых локаций, который встретятся вам на пути.
Подъём на колокольню Богоявленского собора
В советское время собор был разрушен. И только в 2023 году он вновь открылся для прихожан. С его колокольни вся Кострома как на ладони — с белоснежными стенами, яркими крышами и нарядными фасадами.
Высота колокольни — 35 м, но подниматься по ступенькам совсем несложно.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: подъём на колокольню с сотрудником митрополии (в составе сборной группы) — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Советская 3. У памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Костроме
Провела экскурсии для 11108 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
23 сен 2024
Выбираем экскурсовода на сайте не впервые. Но на этот раз волновались больше, чем обычно: нам представили конкретную кандидатуру за несколько дней до путешествия и только по имени - Иван Александрович.
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