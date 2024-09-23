Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню

🌆 Прогулка по центральным улицам Костромы 🏰 Посещение исторических зданий и мест съёмок 🔔 Подъём на колокольню Богоявленского собора 🎬 Узнайте о съёмках фильма «Жестокий романс» 📜 Интересные факты и истории о городе

На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете много интересного о Костроме: её истории, культуре и традициях. Прогуляетесь по центральным улицам, увидите дом Борщова и узнаете о съёмках фильма «Жестокий романс». Также вас ждёт подъём на колокольню Богоявленского собора, откуда открываются потрясающие виды на город. Это отличная возможность узнать, как Кострома связана со Снегурочкой и был ли здесь кремль

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по центру Костромы

Вы пройдётесь по главным улицам города и живописной Волжской набережной

по главным улицам города и живописной Волжской набережной Увидите одно из самых красивых зданий Костромы с интересной историей — дом Борщова

одно из самых красивых зданий Костромы с интересной историей — дом Борщова Разберётесь в официальных названиях Сковородки — центральной площади

в официальных названиях Сковородки — центральной площади Побываете в местах съёмок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а ещё там, где с 1983 года готовят вкуснейшие чебуреки

в местах съёмок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а ещё там, где с 1983 года готовят вкуснейшие чебуреки Полюбуетесь изысканной архитектурой беседки Островского и величием пожарной каланчи на Сусанинской площади

И это — лишь часть значимых локаций, который встретятся вам на пути.

Подъём на колокольню Богоявленского собора

В советское время собор был разрушен. И только в 2023 году он вновь открылся для прихожан. С его колокольни вся Кострома как на ладони — с белоснежными стенами, яркими крышами и нарядными фасадами.

Высота колокольни — 35 м, но подниматься по ступенькам совсем несложно.

Организационные детали