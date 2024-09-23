Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню

Узнайте историю Костромы, пройдитесь по её живописным улицам и набережной, полюбуйтесь архитектурой и поднимитесь на колокольню Богоявленского собора
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете много интересного о Костроме: её истории, культуре и традициях.

Прогуляетесь по центральным улицам, увидите дом Борщова и узнаете о съёмках фильма «Жестокий романс».

Также вас ждёт подъём на колокольню Богоявленского собора, откуда открываются потрясающие виды на город. Это отличная возможность узнать, как Кострома связана со Снегурочкой и был ли здесь кремль
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Прогулка по центральным улицам Костромы
  • 🏰 Посещение исторических зданий и мест съёмок
  • 🔔 Подъём на колокольню Богоявленского собора
  • 🎬 Узнайте о съёмках фильма «Жестокий романс»
  • 📜 Интересные факты и истории о городе
    • Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Волжская набережная
  • Дом Борщова
  • Сковородка
  • Беседка Островского
  • Пожарная каланча
  • Богоявленский собор

    • Описание экскурсии

    Прогулка по центру Костромы

    • Вы пройдётесь по главным улицам города и живописной Волжской набережной
    • Увидите одно из самых красивых зданий Костромы с интересной историей — дом Борщова
    • Разберётесь в официальных названиях Сковородки — центральной площади
    • Побываете в местах съёмок фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс», а ещё там, где с 1983 года готовят вкуснейшие чебуреки
    • Полюбуетесь изысканной архитектурой беседки Островского и величием пожарной каланчи на Сусанинской площади

    И это — лишь часть значимых локаций, который встретятся вам на пути.

    Подъём на колокольню Богоявленского собора

    В советское время собор был разрушен. И только в 2023 году он вновь открылся для прихожан. С его колокольни вся Кострома как на ладони — с белоснежными стенами, яркими крышами и нарядными фасадами.

    Высота колокольни — 35 м, но подниматься по ступенькам совсем несложно.

    Организационные детали

    • Дополнительные расходы: подъём на колокольню с сотрудником митрополии (в составе сборной группы) — 300 ₽ за чел.
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Ул. Советская 3. У памятника Ю. Долгорукому
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Людмила
    23 сен 2024
    Выбираем экскурсовода на сайте не впервые. Но на этот раз волновались больше, чем обычно: нам представили конкретную кандидатуру за несколько дней до путешествия и только по имени - Иван Александрович.
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    Приятно сознавать, что молодой, харизматичный Иван Александрович нас не разочаровал - напротив, очаровал. В Костроме мы второй раз, и очень хотелось получить какие-то новые впечатления. Сбылось! Иван Александрович - талантливый рассказчик: много знает, увлечен историей своего города, широко образован, владеет приемами взаимодействия со слушателями… Когда экскурсия закончилась, расставаться не хотелось, так что мы даже решились еще побеспокоить Ивана Александровича и позвонили ему (простите нас, Иван Александрович). Благодаря Ивану Александровичу вторая встреча с Костромой оказалась замечательной, а сам город ближе и прекрасней.

    Входит в следующие категории Костромы

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