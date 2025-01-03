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дней до путешествия и только по имени - Иван Александрович. Приятно сознавать, что молодой, харизматичный Иван Александрович нас не разочаровал - напротив, очаровал. В Костроме мы второй раз, и очень хотелось получить какие-то новые впечатления. Сбылось! Иван Александрович - талантливый рассказчик: много знает, увлечен историей своего города, широко образован, владеет приемами взаимодействия со слушателями… Когда экскурсия закончилась, расставаться не хотелось, так что мы даже решились еще побеспокоить Ивана Александровича и позвонили ему (простите нас, Иван Александрович). Благодаря Ивану Александровичу вторая встреча с Костромой оказалась замечательной, а сам город ближе и прекрасней.