2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Костромы
Узнайте историю Костромы, пройдитесь по её живописным улицам и набережной, полюбуйтесь архитектурой и поднимитесь на колокольню Богоявленского собора
Начало: Ул. Советская 3. У памятника Ю. Долгорукому
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
4400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома - крепость на воде
Полюбоваться белокаменными храмами и купеческим колоритом старинного русского города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
23 фев в 10:00
1 мар в 10:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома криминальная: легенды и реальность
Узнать, что скрывалось за тихой и размеренной жизнью провинциального города
Начало: У гостиницы «Московская застава»
22 фев в 08:00
23 фев в 15:00
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 января 2025Спасибо большое Ирине за проведенную экскурсию по городу! Все очень понравилось, действительно интересный рассказ!
- ААнастасия29 декабря 2024Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘
- ЛЛюдмила23 сентября 2024Выбираем экскурсовода на сайте не впервые. Но на этот раз волновались больше, чем обычно: нам представили конкретную кандидатуру за несколько
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