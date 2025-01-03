Дом Борщова – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Борщова» в Костроме, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Костромы
Узнайте историю Костромы, пройдитесь по её живописным улицам и набережной, полюбуйтесь архитектурой и поднимитесь на колокольню Богоявленского собора
Начало: Ул. Советская 3. У памятника Ю. Долгорукому
22 фев в 09:00
23 фев в 09:00
4400 за всё до 5 чел.
Кострома - крепость на воде
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома - крепость на воде
Полюбоваться белокаменными храмами и купеческим колоритом старинного русского города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
23 фев в 10:00
1 мар в 10:00
4000 за всё до 10 чел.
Кострома криминальная: легенды и реальность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома криминальная: легенды и реальность
Узнать, что скрывалось за тихой и размеренной жизнью провинциального города
Начало: У гостиницы «Московская застава»
22 фев в 08:00
23 фев в 15:00
4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 января 2025
    Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Спасибо большое Ирине за проведенную экскурсию по городу! Все очень понравилось, действительно интересный рассказ!
    Спасибо большое Ирине за проведенную экскурсию по городу! Все очень понравилось, действительно интересный рассказ!Спасибо большое Ирине за проведенную экскурсию по городу! Все очень понравилось, действительно интересный рассказ!
  • А
    Анастасия
    29 декабря 2024
    Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘
    Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘Потрясающий экскурсовод и самая экскурсия. 😘
  • Л
    Людмила
    23 сентября 2024
    Кострома: прогулка по центру и подъём на колокольню
    Выбираем экскурсовода на сайте не впервые. Но на этот раз волновались больше, чем обычно: нам представили конкретную кандидатуру за несколько
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    дней до путешествия и только по имени - Иван Александрович. Приятно сознавать, что молодой, харизматичный Иван Александрович нас не разочаровал - напротив, очаровал. В Костроме мы второй раз, и очень хотелось получить какие-то новые впечатления. Сбылось! Иван Александрович - талантливый рассказчик: много знает, увлечен историей своего города, широко образован, владеет приемами взаимодействия со слушателями… Когда экскурсия закончилась, расставаться не хотелось, так что мы даже решились еще побеспокоить Ивана Александровича и позвонили ему (простите нас, Иван Александрович). Благодаря Ивану Александровичу вторая встреча с Костромой оказалась замечательной, а сам город ближе и прекрасней.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Дом Борщова»

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  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2025
Сейчас в Костроме в категории "Дом Борщова" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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