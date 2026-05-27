Бумажное моделирование насчитывает несколько столетий. Этот вид искусства позволяет создавать объёмные фигуры из плоских листов бумаги. На мастер-классе вы погрузитесь в историю Костромы через творческий процесс.
Будете создавать один из макетов наследия города, слушать его историю, задавать вопросы и делать выводы.
Будете создавать один из макетов наследия города, слушать его историю, задавать вопросы и делать выводы.
Описание мастер-класса
Своими руками вы создадите макет по уникальным выкройкам. Это может быть фонарь, самовар, здание и другие объёмные конструкции. Я предложу авторские выкройки макетов разной сложности, чтобы вам было максимально интересно.
Расскажу, как строился город и формировалась его планировка. Как в Кострому пришла железная дорога, появилось городское освещение, шло архитектурное, техническое и торговое развитие.
Мы поговорим о старинных фонарях и их отличиях.
Вспомним о костромских самоварах, которые использовались не только для чаепития. Выясним, почему они не стали такими известными, как тульские.
Организационные детали
- Все расходные материалы включены в стоимость
- Мастер-класс отлично подойдёт семьям с детьми от 10 лет и взрослым, готовым к ручному творчеству
- Готовые макеты вы забираете с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 234 туристов
С 2014 года я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «Мастер-класс «Кострома в макетах» с погружением в историю»
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сладкая жизнь Костромы
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Индивидуальная экскурсия по музею самоваров в Костроме: редкие экспонаты, уникальные истории и чаепитие из самовара. Узнайте всё о самоварах
Начало: На улице Симановского
Завтра в 16:30
29 мая в 16:30
2600 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Погружение в историю и современную жизнь Костромы: два уникальных маршрута
Начало: Ул. Советская, д. 3
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:15
29 мая в 15:15
1500 ₽
1875 ₽ за человека
от 3000 ₽ за человека