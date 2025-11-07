И Иван Потрясающая экскурсия, интересная подача материала. Узнал много интересных фактов. Как у Александра получается фиксировать внимание у слушателей на протяжении 2,5 часов для меня загадка, но у него получается. Рекомендую к посещению всем!

В Виталий Все прошло бодро и хорошо! Спасибо

О Ольга Классная и не банальная экскурсия с множеством разнообразных историй от экскурсовода, приправленная квестом и небольшими сувенирами, все к месту, заскучать не успеваешь и получаешь максимум полезной информации, которую можно вместить в 2,5 часа.

Спасибо Александру и Николаю за профессионализм и ответы на все вопросы до и вовремя экскурсии, все отлично организовано! Рекомендуем!

Анастасия Изумительная экскурсия! 2 часа на одном дыхании. Спасибо огромное команде проекта.

Евгения Супер экскурсия!

Ходили по синему маршруту. Александр, профессиональный историк, очень увлекательно провёл нас по городу) надарил кучу подарков, рассказал много интересного о городе!

Нам очень понравилось))

Е Екатерина Прекрасная прогулка, интерактивная, с заходом в гости к приятным людям и очень интересные места! Я бы рекомендовала начать згакомство с городом именно с этой экскурсии: Александр посоветует, что посетить еще, что взять с собой в качестве гостинцев домой. Но в день приезда в Кострому не стоит идти на эту прогулку) прогулка длительная, можете устать сильно)

Е Екатерина Спасибо Александру за экскурсию. Прогулялись по городу легко и познавательно. Ппршлись по всем значимым местам города.

Вугар Кострома - красивый город на берегу реки Волга! Рассказ и повествование у гида на очень высоком уровне. Рекомендую 👍

Ф Фомин Познавательная и увлекательная экскурсия. Много интересных фактов, непринужденная обстановка, живой диалог. Ходили с детьми (11, 14 лет), всем очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру, который сумел приоткрыть тайну древнерусского города.

Н Наталия Мы чудесно провели время с Александром. А ещё бесконечно пили чай, пробовали вкусности, ходили по интересным местам. Очень милый формат, хороший рассказчик. Смело рекомендую

А Алина Погода в день экскурсии была не для прогулок. Александр максимально заботился о комфорте группы, заводил в местечки погреться))) информации много про город, не скупился на интересные почти секретные истории

Г Галина Все прошло отлично. Экскурсия супер, маленькие подарочки и интерактив во время экскурсии поднимали настроение.



ПыСы. Это лишь моя придирка - наушник был не сильно удобен в надевании и ношении.

Д Дмитрий Экскурсия интересная. Если Вы любитель архитектуры то это для Вас. Позволяет получить первое представление о городе. Очень удачная идея с индивидуальными наушниками. Экскурсовода прекрасно слышно несмотря на внешний шум.

М Маргарита

Александр интересный рассказчик.

Маршрут долгий, поэтому лучше быть заранее полным сил. Под конец экскурсии мы с дороги ооочень устали 😄

Экскурсия включала дегустацию сыров, дегустацию коврижек, поход в барахолку. Маршрут проходил читать дальше в районе набережной - улицы Нижняя Дебря, Лесная, Советская. Чуть захватили Свердлова. В сторону проспекта Мира не ходили.

