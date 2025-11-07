На прогулке по Костроме вы услышите о её истории и современной жизни.
Два маршрута предлагают увидеть знаковые памятники, места киносъёмок и узнать о масонской тайне Пушкиных. Также вас ждёт рассказ о
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Два уникальных маршрута
- 🎥 Места киносъёмок
- 📜 Исторические тайны
- 🎁 Подарки включены
- 🍯 Дегустации на маршруте
- 📸 Возможность фотографирования
Что можно увидеть
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Торговые ряды
- Памятник Сусанину
- Романовский музей
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Костромской кремль
Описание экскурсии
Мы предлагаем два ежедневно чередующихся маршрута. На каждом из них вы познакомитесь с главными достопримечательностями Костромы — Сусанинской площадью, пожарной каланчой, знаменитыми Торговыми рядами, памятником Сусанину, а заодно и с вездесущими зайцами деда Мазая.
Красный маршрут
- Вы увидите Романовский музей, Дворянское собрание, знак на месте основания Костромы, памятники Островскому и собаке Бобке, скульптуру Снегурочки, а также места, где снимался фильм «Очи чёрные»
- Заглянете в древний Богоявленско-Анастасиин монастырь, на Сырную биржу и в Костромской кремль
- Узнаете, как чугунная лестница перепугала благородных дам, какую масонскую тайну сохранили потомки Пушкина, какое проклятье висело над костромским театром и почему в городском водопроводе однажды вместо воды потекла водка
Синий маршрут
- Вы прогуляетесь вдоль Волги, увидите памятник ювелиру с многократно украденным кольцом
- Побываете в беседке Островского, а также там, где снимались фильмы «Два капитана» и «Жестокий романс»
- Узнаете, как двое костромичей спасли двух российских царей в 17 и 19 веках, чем покоритель Кавказа генерал Ермолов провинился перед кухаркой костромского священника и что напророчил императорам таинственный предсказатель монах Авель
- А ещё выясните, почему Александр Дюма назвал место жительства потомков Ивана Сусанина «самой распутной деревней России» и зачем Иосиф Сталин избирался депутатом Костромского горсовета
Календарь маршрутов и карта — в галерее
Кроме того,
- Вы научитесь пользоваться суперпопулярным в 19 веке прибором «стереоскоп» и увидите уникальные стереофотографии Костромы, сделанные более 100 лет назад
- Сможете подержать в руках подлинные старинные открытки с видами города и другие необычные артефакты из нашей коллекции
- Продегустируете костромской сыр и необычный чай, приготовленный по старинному рецепту, а также получите на память три костромских подарка: сладкий, солёный и денежный!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в фотогалерее
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Костроме и обменяться впечатлениями
- Дополнительных расходов не предполагается, все дегустации и сувениры включены в стоимость
- В случае плохой погоды предложим фирменные зонты и одноразовые дождевики
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Аналогичную экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города, на Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 2118 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
И
Иван
7 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, интересная подача материала. Узнал много интересных фактов. Как у Александра получается фиксировать внимание у слушателей на протяжении 2,5 часов для меня загадка, но у него получается. Рекомендую к посещению всем!
В
Виталий
4 ноя 2025
Все прошло бодро и хорошо! Спасибо
О
Ольга
2 ноя 2025
Классная и не банальная экскурсия с множеством разнообразных историй от экскурсовода, приправленная квестом и небольшими сувенирами, все к месту, заскучать не успеваешь и получаешь максимум полезной информации, которую можно вместить в 2,5 часа.
Спасибо Александру и Николаю за профессионализм и ответы на все вопросы до и вовремя экскурсии, все отлично организовано! Рекомендуем!
Анастасия
2 ноя 2025
Изумительная экскурсия! 2 часа на одном дыхании. Спасибо огромное команде проекта.
Евгения
2 ноя 2025
Супер экскурсия!
Ходили по синему маршруту. Александр, профессиональный историк, очень увлекательно провёл нас по городу) надарил кучу подарков, рассказал много интересного о городе!
Нам очень понравилось))
Ходили по синему маршруту. Александр, профессиональный историк, очень увлекательно провёл нас по городу) надарил кучу подарков, рассказал много интересного о городе!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Прекрасная прогулка, интерактивная, с заходом в гости к приятным людям и очень интересные места! Я бы рекомендовала начать згакомство с городом именно с этой экскурсии: Александр посоветует, что посетить еще, что взять с собой в качестве гостинцев домой. Но в день приезда в Кострому не стоит идти на эту прогулку) прогулка длительная, можете устать сильно)
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Спасибо Александру за экскурсию. Прогулялись по городу легко и познавательно. Ппршлись по всем значимым местам города.
Вугар
1 ноя 2025
Кострома - красивый город на берегу реки Волга! Рассказ и повествование у гида на очень высоком уровне. Рекомендую 👍
Ф
Фомин
31 окт 2025
Познавательная и увлекательная экскурсия. Много интересных фактов, непринужденная обстановка, живой диалог. Ходили с детьми (11, 14 лет), всем очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Александру, который сумел приоткрыть тайну древнерусского города.
Н
Наталия
30 окт 2025
Мы чудесно провели время с Александром. А ещё бесконечно пили чай, пробовали вкусности, ходили по интересным местам. Очень милый формат, хороший рассказчик. Смело рекомендую
А
Алина
17 окт 2025
Погода в день экскурсии была не для прогулок. Александр максимально заботился о комфорте группы, заводил в местечки погреться))) информации много про город, не скупился на интересные почти секретные истории
Г
Галина
9 окт 2025
Все прошло отлично. Экскурсия супер, маленькие подарочки и интерактив во время экскурсии поднимали настроение.
ПыСы. Это лишь моя придирка - наушник был не сильно удобен в надевании и ношении.
Д
Дмитрий
8 окт 2025
Экскурсия интересная. Если Вы любитель архитектуры то это для Вас. Позволяет получить первое представление о городе. Очень удачная идея с индивидуальными наушниками. Экскурсовода прекрасно слышно несмотря на внешний шум.
М
Маргарита
5 окт 2025
Экскурсия отличная!
Александр интересный рассказчик.
Маршрут долгий, поэтому лучше быть заранее полным сил. Под конец экскурсии мы с дороги ооочень устали 😄
Экскурсия включала дегустацию сыров, дегустацию коврижек, поход в барахолку. Маршрут проходил
Александр интересный рассказчик.
Маршрут долгий, поэтому лучше быть заранее полным сил. Под конец экскурсии мы с дороги ооочень устали 😄
Анна
4 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Очень понравилось знакомство с Костромой и ее достопримечательностями. У нас был красный маршрут, очень увлекательно)
Спасибо за терпение экскурсовода к отдельным выпившим членам группы!
Спасибо за конкурсы и мини подарки, это очень приятно!
Хотелось бы исключить из экскурсии посещение магазинов, которые забирают время из основной экскурсии
Спасибо за терпение экскурсовода к отдельным выпившим членам группы!
Спасибо за конкурсы и мини подарки, это очень приятно!
