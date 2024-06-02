Экскурсии по Старому городу в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Старый город» в Костроме, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Кострома влюбленными глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 5 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Кострома литературная и кинематографическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Кострома: факты, легенды и немного мистики
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
    Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Кострому
    очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
  • А
    Алеся
    22 мая 2024
    Классическая Кострома
    Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Кострома и костромичи
    Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Кострома влюбленными глазами
    Совершенно чудесные ребята проводили нам экскурсию! Информативно, интересно, доступно. Использовали при рассказе наглядный материал. Действительно, хотели показать этот город с
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    наилучшей стороны! Когда мы замерзли/ продолжили экскурсию на автомобиле. И дополнительно сообщили места, которые мы могли бы посетить … только наилучшие и теплые воспоминания!!!

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Кострома влюбленными глазами
    За каких-то два часа вы увидите и проникнитесь всей прелестью Костромы и её истории! Нам очень-очень понравилось: безумно интересно и
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    занимательно. Обязательно бронируйте прогулку с Сергеем и Ириной, даю искренний 100% рекомендасьён. Это не тот случай, когда на туриста навалился ушат информации о месте посещения, а действительно взгляд «влюбленными глазами», что знания и впечатления о городе останутся навсегда!

  • А
    Андрей
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Кострому
    Большое спасибо гиду Марии! Очень интересно провела экскурсию, нет не экскурсию, а прогулку в Историю!
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Кострома и костромичи
    Рекомендую, интересно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Старый город»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Старый город" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 335. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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