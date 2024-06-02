1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ЛЛюбовь2 июня 2024Гид грамотный, хорошо знает историю. Слушать и гулять было приятно. Потом пришли в другие музеи и уже все знали. Гида рекомендую.
- ИИгорь2 июня 2024Алексей - очень эрудированный экскурсовод, патриот Костромы, обращающий внимание на массу исторических деталей. Так бы слушали и слушали😀
- ООльга25 мая 2024очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
- ААлеся22 мая 2024Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
- ВВиталий17 мая 2024Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
- ЛЛариса17 мая 2024Совершенно чудесные ребята проводили нам экскурсию! Информативно, интересно, доступно. Использовали при рассказе наглядный материал. Действительно, хотели показать этот город с
- ЕЕкатерина12 мая 2024За каких-то два часа вы увидите и проникнитесь всей прелестью Костромы и её истории! Нам очень-очень понравилось: безумно интересно и
- ААндрей11 мая 2024Большое спасибо гиду Марии! Очень интересно провела экскурсию, нет не экскурсию, а прогулку в Историю!
- ВВадим2 мая 2024Рекомендую, интересно и познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Старый город»
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Сейчас в Костроме в категории "Старый город" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 335. Туристы уже оставили гидам 340 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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