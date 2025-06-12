Водная прогулка
Лучший выборГород из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: Ул. Советская
«Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть минивэн, микроавтобус или туристический автобус»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 11:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеЗнакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, исследуя её исторические уголки и наслаждаясь видами набережной Волги и величественного Ипатьевского монастыря
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Если вас 5 и более человек, то возможно арендовать минивэн или микроавтобус»
Расписание: По договоренности
13 авг в 10:00
21 авг в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий12 июня 2025Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэнеДата посещения: 12 июня 2025Шикарная экскурсия! Выше всяких похвал! Экскурсовод Андрей высокопрофессиональный экскурсовод. Поездка на удобном, просторном минивэне прошла максимально комфортно и познавательно. Охват исторических и просто красивых мест города и окрестностей огромен.При следующем посещении обязательно воспользуюсь услугами Андрея.
- OOxana3 августа 2025Экскурсия была очень познавательная и интересная! Хочется вернуться в Кострому, она потрясающая, спасибо большое Андрею.
Очень рекомендую.
- ССветлана18 июля 2025Сразу видно, Андрей невероятный знаток и любитель своего города! Провез нас по самым интересным местам, где в каждом новом месте
- ННаталия12 июля 2025Очень понравилась экскурсия Знакомая и неизведанная Кострома. Очень комфортно на авто,особенно в жаркую погоду. Но главное -содержание экскурсии, для вас откроются может быть неизвестные факты и виды!
Андрею большое спасибо!!!
- ООльга3 июля 2025Андрей прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдёт тому, кто не был в Костроме ни разу
- ООльга29 июня 2025Хорошая экскурсия.
Основные достопримечательности охвачены и показаны.
Приятный бонус -сувениры от года.
- ННаталья28 июня 2025Экскурсия в целом была познавательной, но хотела бы отметить 2 важных момента. Экскурсия проходила в формате быстрой лекции, трудно было
- ААлександра26 июня 2025Большой спасибо Андрею! Очень интересно, пунктуально, спокойно. Остались очень довольны!
- ННадежда22 июня 2025Спасибо большое за обзорную экскурсию. Мы впервые в Костроме. Узнали самые значимые моменты, даты из истории развития Костромы. Очень понравилась
- ЮЮлия20 июня 2025Спасибо большое нашему гиду Сергею за максимально познавательную экскурсию по центру Костромы. Узнали много интересных деталей, прогулялись по знаковым местам, на автомобиле проехались до Ипатьевского монастыря. Чудесная погода способствовала прогулке. Рекомендую данную экскурсию для посещающих Кострому впервые ❤️
- ННаталья14 июня 2025Мы приехали в Кострому в 10.40 утра из Москвы. Андрей нас любезно встретил на вокзале и повез по городу. Мы
- ДДавид12 июня 2025Мои пожелания в отношении минимального передвижения пешком выполнены. После экскурсии появилось желание Еще раз приехать в Кострому, значит экскурсия удалась! Рекомендую!
- ССветлана11 июня 2025Хорошая обзорная экскурсия по Костроме. За 2 часа мы познакомились с городом, узнали много интересного об истории города, его прошлом
- ММихаил9 июня 2025Андрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нём.
Сама структура экскурсии - большей частью на авто -лично
- ВВиолетта2 июня 2025Добрый день, были на экскурсии, хотели узнать побольше о городе, а то всегда только смотрим и ничего толком не знаем.
- IIgor1 июня 2025Очень познавательная и экскурсия. Спасибо Андрею
- ААйрат31 мая 2025Очень хорошая экскурсия! Ожидание и реальность оправдались 👍. Энергетика,Атмосфера, комфорт, все вместе отлично!познавательно!рекомендую! Андрей надеюсь, что все ваши планы сбудутся 🙏 Благословений вам всем и вашим близким 🙏
- ТТатьяна30 мая 2025Очень классно когда гид владеет информацией и может ответить на любой вопрос
- ТТатьяна29 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Андрею за замечательную обзорную экскурсию по Костроме. Он встретил нас у поезда и на машине
- ИИрина26 мая 202514.05.2025 у нас состоялось первое знакомство с Костромой вместе с гидом Андреем, который провел интересную и познавательную автомобильную экскурсию по
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На микроавтобусе»
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