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Экскурсии на микроавтобусе в Костроме с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Костроме, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
8 часов
230 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: Ул. Советская
«Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть минивэн, микроавтобус или туристический автобус»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 11:00
2800 ₽ за человека
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
На машине
На микроавтобусе
2 часа
271 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне (вместимость до 6 человек, для детей есть бустеры)»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, исследуя её исторические уголки и наслаждаясь видами набережной Волги и величественного Ипатьевского монастыря
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
«Если вас 5 и более человек, то возможно арендовать минивэн или микроавтобус»
Расписание: По договоренности
13 авг в 10:00
21 авг в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    12 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Дата посещения: 12 июня 2025
    Шикарная экскурсия! Выше всяких похвал! Экскурсовод Андрей высокопрофессиональный экскурсовод. Поездка на удобном, просторном минивэне прошла максимально комфортно и познавательно. Охват исторических и просто красивых мест города и окрестностей огромен.При следующем посещении обязательно воспользуюсь услугами Андрея.
  • O
    Oxana
    3 августа 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Экскурсия была очень познавательная и интересная! Хочется вернуться в Кострому, она потрясающая, спасибо большое Андрею.
    Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Сразу видно, Андрей невероятный знаток и любитель своего города! Провез нас по самым интересным местам, где в каждом новом месте
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    мы узнавали не только любопытные факты, но и истории из личной жизни, а их у Андрея не мало, что, конечно же, оживляет любой рассказ!
    Удивительный человек! Удивительные места! Рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    12 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Очень понравилась экскурсия Знакомая и неизведанная Кострома. Очень комфортно на авто,особенно в жаркую погоду. Но главное -содержание экскурсии, для вас откроются может быть неизвестные факты и виды!
    Андрею большое спасибо!!!
  • О
    Ольга
    3 июля 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Андрей прекрасный рассказчик. Экскурсия подойдёт тому, кто не был в Костроме ни разу
  • О
    Ольга
    29 июня 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Хорошая экскурсия.
    Основные достопримечательности охвачены и показаны.
    Приятный бонус -сувениры от года.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия в целом была познавательной, но хотела бы отметить 2 важных момента. Экскурсия проходила в формате быстрой лекции, трудно было
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    даже задать вопрос по ходу, не перебивая гида. Я все-таки предпочитаю экскурсию-диалог. И вторым разочарованием стал Ипатьевский монастырь - мы даже не зашли на его территорию хотя бы на 5 минут, просто проехали мимо стен на машине взад и вперёд. И сделали фото у кафе напротив монастыря через реку Кострому. Беседка и набережная тоже были показаны из окна машины. Возможно, я неправильно трактовала автомобильную экскурсию, но мы взяли её, чтобы успеть посмотреть побольше, а в итоге больше часа ходили по площади и закончили раньше времени.

  • А
    Александра
    26 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Большой спасибо Андрею! Очень интересно, пунктуально, спокойно. Остались очень довольны!
  • Н
    Надежда
    22 июня 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Спасибо большое за обзорную экскурсию. Мы впервые в Костроме. Узнали самые значимые моменты, даты из истории развития Костромы. Очень понравилась
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    архитектура города, его центральная старинная часть. Спасибо Сергею, охватил за время экскурсии самые основные события, даты, все показал, рассказал, провез по улочкам вашего очаровательного зелоного города, сопровождая рассказами о истории старинных архитектурных заданий. Нам понравился ваш город.

  • Ю
    Юлия
    20 июня 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Спасибо большое нашему гиду Сергею за максимально познавательную экскурсию по центру Костромы. Узнали много интересных деталей, прогулялись по знаковым местам, на автомобиле проехались до Ипатьевского монастыря. Чудесная погода способствовала прогулке. Рекомендую данную экскурсию для посещающих Кострому впервые ❤️
  • Н
    Наталья
    14 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Мы приехали в Кострому в 10.40 утра из Москвы. Андрей нас любезно встретил на вокзале и повез по городу. Мы
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    объехали весь город под увлекательные рассказы нашего экскурсовода. По окончании экскурсии Андрей отвез нас на нашу квартиру, где мы остановились. Было интересно и познавательно для первого знакомства с Костромой.

  • Д
    Давид
    12 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Мои пожелания в отношении минимального передвижения пешком выполнены. После экскурсии появилось желание Еще раз приехать в Кострому, значит экскурсия удалась! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    11 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Хорошая обзорная экскурсия по Костроме. За 2 часа мы познакомились с городом, узнали много интересного об истории города, его прошлом
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    и настоящем, получили ответы на интересующие вопросы. Начавшийся дождь не помешал этому знакомству - большой плюс экскурсии на автомобиле. Идеальный вариант для первого знакомства в городом.

    Хорошая обзорная экскурсия по Костроме. За 2 часа мы познакомились с городом, узнали много интересного об
  • М
    Михаил
    9 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Андрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нём.
    Сама структура экскурсии - большей частью на авто -лично
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    нам показалась несоответствующей месту. Город небольшой, большую часть лучше и проще пройти пешком. Опять же, на авто можно посмотреть объекты чуть в стороне от пешеходных маршрутов. Свободное время по окончании экскурсии позволило бы лучше ощутить город, но у нас его не было-жесткий тайминг круиза ⛴️.

    В целом, рекомендую автора 🙏🤝.

    Андрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нёмАндрей-хороший рассказчик, великолепно знает свой город и с увлечением расскзывает о нём
  • В
    Виолетта
    2 июня 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Добрый день, были на экскурсии, хотели узнать побольше о городе, а то всегда только смотрим и ничего толком не знаем.
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    Гид Сергей самые наилучшие впечатления, информация целостная, все очень интересно, отвечает на вопросы, которые появятся в ходе экскурсии. Все центральные локации были показаны, материал был подготовлен добросовестно, потому что нам показали на фото в альбоме, как выглядели памятники в первоначальном исполнении. Поэтому однозначно рекомендуем, гид знаток Костромы, транспорт без замечаний, чисто, комфортно, и очень приятно сувениры чёрная соль и водичка.

  • I
    Igor
    1 июня 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Очень познавательная и экскурсия. Спасибо Андрею
  • А
    Айрат
    31 мая 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Очень хорошая экскурсия! Ожидание и реальность оправдались 👍. Энергетика,Атмосфера, комфорт, все вместе отлично!познавательно!рекомендую! Андрей надеюсь, что все ваши планы сбудутся 🙏 Благословений вам всем и вашим близким 🙏
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2025
    Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень классно когда гид владеет информацией и может ответить на любой вопрос
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Андрею за замечательную обзорную экскурсию по Костроме. Он встретил нас у поезда и на машине
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    показал весь город, интересно и познавательно рассказал об его истории и современной жизни. Благодаря его профессионализму и энтузиазму мы узнали много нового и полезного, а также получили ценные рекомендации о мероприятиях и достопримечательностях, которые стоит посетить в дни нашего пребывания. После этой экскурсии мы отлично ориентировались в городе и чувствовали себя уверенно. Большое спасибо Андрею за теплое отношение, интересный рассказ и отличный сервис! Рекомендуем всем посетить Кострому с его помощью!

  • И
    Ирина
    26 мая 2025
    Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
    14.05.2025 у нас состоялось первое знакомство с Костромой вместе с гидом Андреем, который провел интересную и познавательную автомобильную экскурсию по
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    всем достопримечательностям города, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями. Видно, что Андрей знает и любит свой город, он доброжелательный и внимательный человек, с ним очень комфортно общаться. Большое спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
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  1. Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
  2. Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
  3. Вечерняя Кострома: обзорная экскурсия на автомобиле
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2025
Сейчас в Костроме в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 5800. Туристы уже оставили гидам 548 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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