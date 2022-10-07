06:30 Сбор группы в Санкт-Петербурге, у ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»). Вам нужно будет подойти к автобусу с табличкой «Новогодние каникулы на Золотом Кольце» на лобовом стекле.
07:00 Отъезд в Тверь.
13:30 Обед*.
14:30 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Наш автобус выдвигается на Золотое кольцо и первый его город – Сергиев Посад.
20:30 Размещение в гостинице «Посадский» 3* – 1 ночь.
21:00 Ужин*.
*Питание в туре:
08:00 Завтрак.
09:00 В этот зимний день мы отправляемся в гости к преподобному Сергию Радонежскому, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах неповторим.
В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор. Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского – главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.
Храм расписан великими иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Тут и была написана «Троица» – уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранениив Третьяковской галерее.
У вас есть возможность побродить по территории православной обители. Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды.
11:00 Отъезд в Переславль-Залесский.
12:00 Экскурсия по Переславлю-Залесскому начинается с Красной площади, в центре которой красуется Преображенский собор – самый ранний из белокаменных архитектурных памятников Северо-Восточной Руси.
13:00 Обед.
14:00 Отъезд в Ростов Великий.
15:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля). Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.
Для группы со 2 по 6 января 2023:
Для группы с 4 по 8 января 2023:
08:00 Завтрак.
Для группы со 2 по 6 января 2023 отправление после завтрака в Ярославль.
09:00 В этот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль и Кострома.
Зимнее великолепие этих волжских городов предопределено волжскими просторами и променадами набережных.
На обзорной экскурсии по Ярославлю вы убедитесь, что весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием – это одна «сплошная достопримечательность».
Недаром, центр Ярославля включен в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. А ещё его охраняют сами ярославцы своим бережным отношением и заботой, это чувствуется во всём.
11:30 И снова в путь, в официальную родину сказочной Снегурочки – город Кострому.
13:00 Обед.
14:00. Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковородка», старинные Торговые ряды поразят вас своими масштабами. В них до сих пор кипит жизнь, идёт торг. Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь – чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
15:30 Держим путь во Владимир.
18:30 Размещение в историческом центре города Владимира – в гостинице «Левитан» 3* – 2 ночи.
В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка
19:30 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Суздаль.
10:00 В этом городе, как ни в одном другом, вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.
Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город-открытка.
Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой.
Экскурсия в музей деревянного зодчества – интерактивный музей крестьянского быта XVII-XIX веков.
13:00 Обед.
14:00 Возвращение во Владимир.
15:00 Экскурсия по Владимиру. Побывать во Владимире – это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.
17:00 Свободное время.
19:00. Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Боголюбово.
09:30 Экскурсия в действующий женский Боголюбский монастырь – бывшую резиденцию князя Андрея Боголюбского, пешеходная прогулка по заповедному лугу к белокаменному архитектурному шедевру – церкви Покрова на Нерли (по погодным условиям).
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург.
По дороге – свободное время на обед.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 23:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Одноместное
размещение
|1/2 DBL
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|BB (завтрак)
|32 400
|25 900
|25 900
|25 000
|24 400
|22 900
|HB (завтрак + обед)
|35 400
|28 900
|28 900
|28 000
|27 400
|25 900
|FB (завтрак + обед + ужин)
|37 400
|30 900
|30 900
|30 000
|29 400
|27 900
Тариф комфорт, номер стандартный.
Категория (звездность) отеля является туроператорской оценкой его комфортности.
Проживание для группы с 2 по 6 января:
Проживание для группы с 4 по 8 января:
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница АЗИМУТ Отель Ростов Великий расположена в историческом центре города Ростов Великий, в 600 метрах от Кремля. Во всех номерах имеются - ванная комната с туалетными принадлежностями, система кондиционирования воздуха, телефон, телевизор, мини-бар.
Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.
В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.
В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Типы питания:
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входит.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входит.
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;