11 отзывов оставили туристы

В дополнение к объектам пешеходной экскурсии 🧭 Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры. Монастырь расположен на берегу реки Костромы, его вид является визитной карточкой города.

В монастыре, который долгое время находился под покровительством последней правящей династии России, вы сможете посетить экспозиции, посвященные роду Романовых, Смутному Времени, истории 📖 и быту средневековой Руси.