11 отзывов оставили туристы

В дополнение к объектам пешеходной экскурсии 🧭 Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры. Монастырь расположен на берегу реки Костромы, его вид является визитной карточкой города.
В монастыре, который долгое время находился под покровительством последней правящей династии России, вы сможете посетить экспозиции, посвященные роду Романовых, Смутному Времени, истории 📖 и быту средневековой Руси.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Входные билеты в монастырь и посещение экспозиций оплачиваются дополнительно. Пожертвование - 560 руб за группу + входные билеты (160 руб. с человека).
Трансфер (экскурсия проводится на Вашем или арендованном автомобиле).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.