11 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря

4.5
11 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Костромы
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
В дополнение к объектам пешеходной экскурсии 🧭 Вы посетите Ипатьевской монастырь - настоящую жемчужину древнерусской архитектуры. Монастырь расположен на берегу реки Костромы, его вид является визитной карточкой города.
В монастыре, который долгое время находился под покровительством последней правящей династии России, вы сможете посетить экспозиции, посвященные роду Романовых, Смутному Времени, истории 📖 и быту средневековой Руси.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты в монастырь и посещение экспозиций оплачиваются дополнительно. Пожертвование - 560 руб за группу + входные билеты (160 руб. с человека).
  • Трансфер (экскурсия проводится на Вашем или арендованном автомобиле).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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11 отзывов оставили туристы

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