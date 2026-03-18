Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Государыня Кострома

Увидеть главные памятники и святыни и познакомиться с историей города
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города и посетите великолепные монастыри.
4.9
75 отзывов
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома

Описание экскурсии

История, культура, традиции

Прогуливаясь по центральным улочкам, вы окунетесь в атмосферу старинного купеческого городка. Памятники архитектуры XVIII-XX веков, скульптуры и современные арт-объекты, познакомят с культурой и историей города. Что раньше находилось на месте памятника Ленину? Какие фильмы снимали в Костроме? Чем славится наша область? Вы услышите множество интересных фактов и забавные рассказы из жизни горожан.

Русь златоглавая

В ходе экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века. Святыня хранится в Кафедральном Богоявленском соборе Костромского кремля. Посетив его, нельзя обделить вниманием и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, «Колыбель Династии Романовых». Мы обратимся к событиям былых времен и поговорим о личностях, связанных с обителью, среди которых князь Дмитрий Донской, цари Иоанн IV Грозный и Борис Годунов.

Организационные детали

  • Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
  • Экскурсия проходит по историческому центру города пешком 1,5-2 часа, далее на транспорте — посещение Ипатьевского монастыря
  • В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание и входные билеты
  • Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
  • Экскурсия проходит в формате сборной группы. Возможны разные точки подсадки и пересадки туристов по маршруту следования
  • В транспорте действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
  • Обед не предусмотрен
  • С вами буду я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики

во вторник, четверг и воскресенье в 11:30, в субботу в 13:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Школьники1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18636 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
9
3
7
2
1
Юлия
Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не просто барабанит заученный текст). Были на экскурсии в зимнее время 28.02, с погодой повезло
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- было не холодно, без снегодождя (хотя очень обещали), так что ничего не помешало получить удовольствие. Совсем не пожалели, что взяли расширенную версию экскурсии с посещением Ипатьевского монастыря, кто раздумывает - берите полный комплект 😉 Спасибо Ольге и организаторам!

Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не
Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не
Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не
Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не
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В
Спасибо, Ольге, за очень интересную экскурсию по историческому центру Костромы и Ипатьевскому монастырю. Она очень интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы.
Спасибо, Ольге, за очень интересную экскурсию по историческому центру Костромы и Ипатьевскому монастырю. Она очень интересно
Спасибо, Ольге, за очень интересную экскурсию по историческому центру Костромы и Ипатьевскому монастырю. Она очень интересно
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Е
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
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Л
Всё очень четко и профессионально. Для первого знакомства с городом именно то, что нужно. Спасибо!
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Светлана
Добрый день всем читающим отзывы)))
Были на данной экскурсии 24-25 мая 2025 года с чудесным экскурсоводом, очаровательной женщиной, умницей, прелестным, светлым человеком, которая рассказывала интересно, познавательно и ТАК, что ее хотелось
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слушать (не просто сыпала фактами об истории города). Погода была чудесная, наша группа в едином порыве внимала информации и делала фото неповторимой Костромы, которая год от года становится все краше (без преувеличения).
Я рада своему выбору, благодарю Елену за организацию, все было на высшем уровне.

Добрый день всем читающим отзывы)))
Добрый день всем читающим отзывы)))
Добрый день всем читающим отзывы)))
Добрый день всем читающим отзывы)))
Добрый день всем читающим отзывы)))
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Е
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более 3 часов, но они пролетели незаметно даже несмотря на плохую погоду. Сначала была обзорная часть экскурсии по Костроме, а далее на автобусе доехали до Ипатьевского монастыря, где Наталья продолжила свой увлекательный рассказ. Спасибо за проведённое время!
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более+2
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более
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