Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Увидеть главные памятники и святыни, познакомиться с историей города и азами льняного промысла

Елена
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Елена – представитель гидов
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы.

Вы исследуете центр города, посетите великолепные монастыри и заглянете в удивительный музей, который расскажет все о льне и бересте.
1600 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — Кострома, пл. Советская, 3, памятник Ю. Долгорукому
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Государыня Кострома
Государыня Кострома

Что вас ожидает

История, культура, традиции
Прогуливаясь по центральным улочкам, вы окунетесь в атмосферу старинного купеческого городка. Памятники архитектуры XVIII-XX веков, скульптуры и современные арт-объекты, познакомят с культурой и историей города. Что раньше находилось на месте памятника Ленину? Какие фильмы снимали в Костроме? Чем славится наша область? Вы услышите множество интересных фактов и забавные рассказы из жизни горожан.

Русь златоглавая
После обзорной экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века. Святыня хранится на территории древнейшей обители — Богоявленского-Анастасииного женского монастыря. Посетив его, нельзя обделить вниманием и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, «Колыбель Династии Романовых». Мы обратимся к событиям былых времен и поговорим о личностях, связанных с обителью, среди которых князь Дмитрий Донской, цари Иоанн IV Грозный и Борис Годунов.

Костромской лен
Так как Кострома — Льняной край, мы непременно отправимся в музей-усадьбу «Льна и бересты». Здесь вы узнаете все об этом промысле: возделывании льна и процессе превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. А также восхититесь работами местных мастеров, представленных на экспозиции и в сувенирной лавке.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание и входные билеты в музеи
  • Обед не предусмотрен
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома
Государыня Кострома

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Кострома, пл. Советская, 3, памятник Ю. Долгорукому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
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