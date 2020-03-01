Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

История, культура, традиции

Прогуливаясь по центральным улочкам, вы окунетесь в атмосферу старинного купеческого городка. Памятники архитектуры XVIII-XX веков, скульптуры и современные арт-объекты, познакомят с культурой и историей города. Что раньше находилось на месте памятника Ленину? Какие фильмы снимали в Костроме? Чем славится наша область? Вы услышите множество интересных фактов и забавные рассказы из жизни горожан.

Русь златоглавая

После обзорной экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века. Святыня хранится на территории древнейшей обители — Богоявленского-Анастасииного женского монастыря. Посетив его, нельзя обделить вниманием и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, «Колыбель Династии Романовых». Мы обратимся к событиям былых времен и поговорим о личностях, связанных с обителью, среди которых князь Дмитрий Донской, цари Иоанн IV Грозный и Борис Годунов.

Костромской лен

Так как Кострома — Льняной край, мы непременно отправимся в музей-усадьбу «Льна и бересты». Здесь вы узнаете все об этом промысле: возделывании льна и процессе превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. А также восхититесь работами местных мастеров, представленных на экспозиции и в сувенирной лавке.