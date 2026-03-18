Елена проводит ещё 2 экскурсии

Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города и посетите великолепные монастыри.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История, культура, традиции

Прогуливаясь по центральным улочкам, вы окунетесь в атмосферу старинного купеческого городка. Памятники архитектуры XVIII-XX веков, скульптуры и современные арт-объекты, познакомят с культурой и историей города. Что раньше находилось на месте памятника Ленину? Какие фильмы снимали в Костроме? Чем славится наша область? Вы услышите множество интересных фактов и забавные рассказы из жизни горожан.

Русь златоглавая

В ходе экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века. Святыня хранится в Кафедральном Богоявленском соборе Костромского кремля. Посетив его, нельзя обделить вниманием и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, «Колыбель Династии Романовых». Мы обратимся к событиям былых времен и поговорим о личностях, связанных с обителью, среди которых князь Дмитрий Донской, цари Иоанн IV Грозный и Борис Годунов.

Организационные детали