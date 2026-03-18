Елена проводит ещё 2 экскурсии

Увидеть главные памятники и святыни и познакомиться с историей города
Наш край красив и необъятен, и если вы хотите охватить как можно больше во время посещения Костромы, эта экскурсия — для вас! Здесь на каждом углу поджидают рассказы о выдающихся жителях, памятники древности и живописные панорамы. Вы исследуете центр города и посетите великолепные монастыри.
Прогуливаясь по центральным улочкам, вы окунетесь в атмосферу старинного купеческого городка. Памятники архитектуры XVIII-XX веков, скульптуры и современные арт-объекты, познакомят с культурой и историей города. Что раньше находилось на месте памятника Ленину? Какие фильмы снимали в Костроме? Чем славится наша область? Вы услышите множество интересных фактов и забавные рассказы из жизни горожан.
Русь златоглавая
В ходе экскурсии мы отправимся поклониться образу покровительницы Костромы — чудотворной Феодоровской иконе Божьей Матери XIII века. Святыня хранится в Кафедральном Богоявленском соборе Костромского кремля. Посетив его, нельзя обделить вниманием и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, «Колыбель Династии Романовых». Мы обратимся к событиям былых времен и поговорим о личностях, связанных с обителью, среди которых князь Дмитрий Донской, цари Иоанн IV Грозный и Борис Годунов.
Организационные детали
Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
Экскурсия проходит по историческому центру города пешком 1,5-2 часа, далее на транспорте — посещение Ипатьевского монастыря
В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание и входные билеты
Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
Экскурсия проходит в формате сборной группы. Возможны разные точки подсадки и пересадки туристов по маршруту следования
В транспорте действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
Обед не предусмотрен
С вами буду я или один из гидов нашей профессиональной команды
Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
во вторник, четверг и воскресенье в 11:30, в субботу в 13:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30, в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18636 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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9
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7
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–
1
–
Юлия
Очень понравилась прогулка, Ольга очень приятный человек, рассказывает доступно, интересно и с небольшим интерактивом (а не просто барабанит заученный текст). Были на экскурсии в зимнее время 28.02, с погодой повезло читать дальшеуменьшить
- было не холодно, без снегодождя (хотя очень обещали), так что ничего не помешало получить удовольствие. Совсем не пожалели, что взяли расширенную версию экскурсии с посещением Ипатьевского монастыря, кто раздумывает - берите полный комплект 😉 Спасибо Ольге и организаторам!
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В
Вера
Спасибо, Ольге, за очень интересную экскурсию по историческому центру Костромы и Ипатьевскому монастырю. Она очень интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы.
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Е
Елкина
Экскурсия очень насыщенная информацией была. Много интересных фактов узнали. Экскурсовод отличный!
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Л
Лариса
Всё очень четко и профессионально. Для первого знакомства с городом именно то, что нужно. Спасибо!
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Светлана
Добрый день всем читающим отзывы))) Были на данной экскурсии 24-25 мая 2025 года с чудесным экскурсоводом, очаровательной женщиной, умницей, прелестным, светлым человеком, которая рассказывала интересно, познавательно и ТАК, что ее хотелось читать дальшеуменьшить
слушать (не просто сыпала фактами об истории города). Погода была чудесная, наша группа в едином порыве внимала информации и делала фото неповторимой Костромы, которая год от года становится все краше (без преувеличения). Я рада своему выбору, благодарю Елену за организацию, все было на высшем уровне.
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Е
Екатерина
Наталья наш экскурсовод замечательный рассказчик, видно насколько она любит свой город! Экскурсия была насыщенной длительностью более 3 часов, но они пролетели незаметно даже несмотря на плохую погоду. Сначала была обзорная часть экскурсии по Костроме, а далее на автобусе доехали до Ипатьевского монастыря, где Наталья продолжила свой увлекательный рассказ. Спасибо за проведённое время!