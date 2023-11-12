Что вас ждет

Я приглашаю вас познакомиться с главной достопримечательностью Костромы в необычном формате. Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда». Я раскрою вам тайны того, как православная обитель была основана иноверцем, как были сделаны парадные ворота всего лишь для одного человека, какой подарок монастырю сделал Иван Грозный, как оказался здесь первый царь из Романовых на момент своего избрания на престол. А еще вам нужно будет вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку, отработать некоторые шпионские навыки.

В результате вы найдете ключи, откроете зам

Ок и получите награду, а в ходе квеста разгадаете то, как во временной петле в истории монастыря тесно переплелись две известные российские боярские династии.