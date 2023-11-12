Предлагаю познакомиться с историей Ипатьевского монастыря — главной достопримечательности Костромы и одной из древнейших обителей на Руси. Но сделаем мы это в необычном формате — я проведу для вас квест-экскурсию. Проявите смекалку, отработайте шпионские навыки, и узнайте тайны древней обители.
Ближайшие даты:
12
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13
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14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Территория
- Архитектурный ансамбль
- Главный храм Ипатьевского монастыря
- «царские чертоги»
- Усыпальница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Я приглашаю вас познакомиться с главной достопримечательностью Костромы в необычном формате. Вы побываете в Ипатьевском монастыре — одной из древнейших обителей на Руси, увидите в одном комплексе архитектуру разных эпох, узнаете, зачем нужны двери, ведущие «в никуда». Я раскрою вам тайны того, как православная обитель была основана иноверцем, как были сделаны парадные ворота всего лишь для одного человека, какой подарок монастырю сделал Иван Грозный, как оказался здесь первый царь из Романовых на момент своего избрания на престол. А еще вам нужно будет вспомнить важные для России исторические события, проявить смекалку, отработать некоторые шпионские навыки.
В результате вы найдете ключи, откроете зам
Ок и получите награду, а в ходе квеста разгадаете то, как во временной петле в истории монастыря тесно переплелись две известные российские боярские династии.
Ежедневно по согласованию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия с гидом в форме исторического квеста по монастырю с посещением усыпальницы, экспозиции в палатах бояр Романовых, Троицкого собора
- Экскурсионный сбор за право посещения монастыря с гидом
- Приз по окончании квеста
- Что не входит
- Входные билеты в церковный историко-археологический музей Ипатьевского монастыря: 250 руб. — взрослый
- 150 руб. — пенсионный
- 100 руб. — школьный
- Место начала и завершения?
- ул. Просвещения, 1, главный вход в монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по согласованиюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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