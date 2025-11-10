А Анна Невероятные эмоции. Лосяши однозначно любовь 🥰 самые теплые воспоминания. Отдельный лайк Анастасии

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия! Увидели, покормили, погладили и сфоткались с лосями и лосятами. Очень интересно про них рассказывала экскурсовод. Еще большое спасибо хочется сказать Никите за интересные факты про Кострому.

Р Роман читать дальше ее слушать и слушать. Взаимодействие с лосями было на высоте. Огорчило лишь следующее: было очень холодно, мы с женой взяли кофе, чтобы согреться в микроавтобусе, водитель начал подгонять и говорить, что не отправится, пока мы не допьем кофе в закрытом стакане. Начали скорее пить и жена обожгла себе весь рот)) решайте сами, кто прав и виноват, но экскурсия прошла, а ожог будет сопровождать жену еще неделю, поэтому 3 из 5. Вопросов в целом к экскурсии нет, гид был харизматичен и рассказывал очень интересно, сама лосеферма однозначно стоит того, чтобы ее посетить, на ее территории экскурсовод также была безумно интересна, хотелось

М Марс читать дальше этот раз нам повезло, экскурсия состоялась. Без задержек, по пути гид рассказала о Костроме, о лосеферме. На лосеферме каждый раз новый сотрудник проводит экскурсию, каждый раз узнаёшь что-то новое, интересное, экскурсию рекомендую. На лосеферме были третий раз. Это наш must have в Костроме. Первый раз были с группой, второй раз ездили на такси, т. к. не нашли экскурсию в нужные даты. В

Л Любовь Прекрасно проведённое время на свежем воздухе. По девушке, которая знакомила нас со своими воспитанниками, было видно, что она очень любит свою работу. Наш ГИД Никита, хотя и молод, но очень хорошо знает свое дело и любит свой край 👍.

Прекрасно, когда есть такие люди, которые любят свю профессию

Н Наталья Все было замечательно от начала и до конца. Очаровательная гид Лариса с интересной путевой экскурсией, харизматичный экскурсовод - сотрудник Лосефермы, и, конечно, главные герои - молодые и совсем маленькие лоси.

Градус мимимишности сложно передать. Мягкие губы, огромные глаза и, неожиданно, мурлыканье 🥰.

Т Татьяна В целом все понравилось: трансфер с рассказом экскурсовода и непродолжительная экскурсия по лосеферме.

Е Елена Я впервые видела живьем лосей. Очень впечатлена. Жаль, что не было взрослых лосих, но это такое время года (осень), ничего не поделаешь. Были только маленькие лосики и подростки. Всё равно масса удовольствия! Гидом была Елена, замечательно вела неспешный рассказ о городе, ферме. Информации много, интересно. Я довольна, спасибо!!!

С Светлана Лосики прекрасны)) очень душевное место.

Ю Юлия Прекрасная экскурсия, на которой получили массу эмоций) Было ожидаемо, что времени будет не так много и многие туристы приедут в заказник, но это не помешало покормить животных, сделать с ними видео.

Своим ходом мы бы не доехали, поэтому рекомендую данную организацию всем желающим полюбоваться лосиками вживую:)

Д Дина Огромное спасибо гиду Сергею за поездку на лосиную ферму. Всё очень-очень понравилось - познавательно, интересно, положительные эмоции.

Н Наталья Чудесная экскурсия к необыкновенным животным и даже не очень хорошая погода впечатление не испортила. Путешествовали в мини-группе с прекрасным гидом Настей, всю дорогу она рассказывала нам интересные факты как о питомцах Сумароково, так и Костроме. Удалось попробовать лосиное молоко, очень необычное и ни на что не похожее. Экскурсию однозначно рекомендую, заряд положительных эмоций и хорошего настроения вам будет обеспечен!

И Иван Экскурсия очень понравилась, гид рассказывал интересно

М Молодцова читать дальше о лосях, от души накормили их морковкой и попробовали лосиное молоко. Сотрудники фермы настоящие энтузиасты, видно, что все силы и энергию вкладывают в свою работу. Единственный для меня существенный минус, это невозможность снять нормально фото и видео из-за большого количества людей, а также полноценно неспеша насладиться просмотром этих красивых животных. Всё как-то в спешке, из-за этого общее впечатление смазано. Но это огромный минус всех организованных экскурсий. Экскурсия в целом понравилась. Ехали с сыном из Тулы именно с целью посмотреть лосиков, так как у нас такого и близко нет. Интересный рассказ экскурсовода, узнали много удивительного для себя