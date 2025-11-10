Посетите уникальную Сумароковскую лосиную ферму под Костромой — единственную в мире, где можно пообщаться с ручными лосями, покормить их и узнать много интересного о жизни этих удивительных животных. Незабываемые эмоции и фото на память гарантированы!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
В гости к лосям:
- экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму.
- Приглашаем вас на удивительную экскурсию на Сумароковскую лосиную ферму — уникальный природный заповедник под Костромой, где живут ручные лоси. Это единственная в мире ферма, где успешно занимаются одомашниванием этих величественных животных. Здесь вы не просто увидите лосей в естественной среде обитания, но и сможете по-настоящему пообщаться с ними: покормить специальными лакомствами, погладить их густую шерсть и даже сфотографироваться с этими добродушными гигантами.
- Уникальный опыт общения с животными.
Еженедельно, по воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Советская, 3, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно, по воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 ноя 2025
Невероятные эмоции. Лосяши однозначно любовь 🥰 самые теплые воспоминания. Отдельный лайк Анастасии
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Увидели, покормили, погладили и сфоткались с лосями и лосятами. Очень интересно про них рассказывала экскурсовод. Еще большое спасибо хочется сказать Никите за интересные факты про Кострому.
Р
Роман
5 ноя 2025
Вопросов в целом к экскурсии нет, гид был харизматичен и рассказывал очень интересно, сама лосеферма однозначно стоит того, чтобы ее посетить, на ее территории экскурсовод также была безумно интересна, хотелось
М
Марс
5 ноя 2025
На лосеферме были третий раз. Это наш must have в Костроме. Первый раз были с группой, второй раз ездили на такси, т. к. не нашли экскурсию в нужные даты. В
Л
Любовь
5 ноя 2025
Прекрасно проведённое время на свежем воздухе. По девушке, которая знакомила нас со своими воспитанниками, было видно, что она очень любит свою работу. Наш ГИД Никита, хотя и молод, но очень хорошо знает свое дело и любит свой край 👍.
Прекрасно, когда есть такие люди, которые любят свю профессию
Прекрасно, когда есть такие люди, которые любят свю профессию
Н
Наталья
13 окт 2025
Все было замечательно от начала и до конца. Очаровательная гид Лариса с интересной путевой экскурсией, харизматичный экскурсовод - сотрудник Лосефермы, и, конечно, главные герои - молодые и совсем маленькие лоси.
Градус мимимишности сложно передать. Мягкие губы, огромные глаза и, неожиданно, мурлыканье 🥰.
Градус мимимишности сложно передать. Мягкие губы, огромные глаза и, неожиданно, мурлыканье 🥰.
Т
Татьяна
8 окт 2025
В целом все понравилось: трансфер с рассказом экскурсовода и непродолжительная экскурсия по лосеферме.
Е
Елена
27 сен 2025
Я впервые видела живьем лосей. Очень впечатлена. Жаль, что не было взрослых лосих, но это такое время года (осень), ничего не поделаешь. Были только маленькие лосики и подростки. Всё равно масса удовольствия! Гидом была Елена, замечательно вела неспешный рассказ о городе, ферме. Информации много, интересно. Я довольна, спасибо!!!
С
Светлана
25 сен 2025
Лосики прекрасны)) очень душевное место.
Ю
Юлия
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия, на которой получили массу эмоций) Было ожидаемо, что времени будет не так много и многие туристы приедут в заказник, но это не помешало покормить животных, сделать с ними видео.
Своим ходом мы бы не доехали, поэтому рекомендую данную организацию всем желающим полюбоваться лосиками вживую:)
Своим ходом мы бы не доехали, поэтому рекомендую данную организацию всем желающим полюбоваться лосиками вживую:)
Д
Дина
15 сен 2025
Огромное спасибо гиду Сергею за поездку на лосиную ферму. Всё очень-очень понравилось - познавательно, интересно, положительные эмоции.
Н
Наталья
6 сен 2025
Чудесная экскурсия к необыкновенным животным и даже не очень хорошая погода впечатление не испортила. Путешествовали в мини-группе с прекрасным гидом Настей, всю дорогу она рассказывала нам интересные факты как о питомцах Сумароково, так и Костроме. Удалось попробовать лосиное молоко, очень необычное и ни на что не похожее. Экскурсию однозначно рекомендую, заряд положительных эмоций и хорошего настроения вам будет обеспечен!
И
Иван
1 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, гид рассказывал интересно
М
Молодцова
27 авг 2025
Экскурсия в целом понравилась. Ехали с сыном из Тулы именно с целью посмотреть лосиков, так как у нас такого и близко нет. Интересный рассказ экскурсовода, узнали много удивительного для себя
О
Оксана
20 авг 2025
Очень долго собиралась, ну вот попала,ощущения незабываемые, маленькие и большие лосики,очень интерестно,рассказывают и показыаают очень интерестно,дегустация молока,всем советую посетить эту ферму.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Групповая
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:30
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лосиная история - к лесным красавцам
Путешествие на лосеферму под Костромой подарит незабываемые впечатления от общения с дружелюбными лосями и их малышами в естественной среде
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
от 11 600 ₽ за человека