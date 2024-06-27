1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
«Сумароковскую ферму создали для сохранения популяции и получения целебного молока»
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
«На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес»
9 июля в 09:00
1 сен в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Костромы на лосиную ферму на автомобиле
Начало: По договоренности
«По дороге на лосиную ферму я расскажу вам про Кострому и область — от истории и географии до главных героев и современных брендов»
Расписание: По договоренности
15 июля в 09:30
22 июля в 09:30
4 250₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана27 июня 2024Прекрасная организация экскурсии! Получили много эмоций от общения с лосями! Рекомендую эту экскурсию и этого организатора! Спасибо
- ННелли27 июня 2024Гид Анастасия отлично провела экскурсию. Все очень понравилось. Рекомендую съездить на лосеферму
- ООксана25 июня 2024Гид Анастасия прекрасно провела экскурсию. Спасибо за организацию.
- ККсения23 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию! Все прошло отлично, маршрут великолепный! Рассказ экскурсовода содержательный! Посетили Сумароковскую лосиную ферму и Красное-на-Волге. Места удивительные. Рекомендую!
- ППавел23 июня 2024Лоси бесподобны
- ЕЕкатерина19 июня 2024Получили массу впечатлений от поездки на лосиную ферму. Приехали в Кострому впервые, решили отпраздновать так день рождения дочки (10 лет)
- ААлексей27 апреля 2024Спасибо Андрею за великолепную экскурсию. Отличнейшая подача материала, всё грамотно и без огрехов. Лосиная ферма порадовала своими эмоциями и мини
- ММарина5 апреля 2024В феврале посещали Кострому и решили посетить лосиную ферму. Выбор по датам и времени пал на Андрея. Накануне поездки связались
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На ферму»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год на ферму, 99 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь