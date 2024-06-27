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с нашим гидом,обсудили некоторые моменты и утром вместе поехали на экскурсию. Хочу выразить огромную благодарность Андрю за его профессионализм, узнали много интересного и важного, вся наша компания была в восторге от гида. Обязательно еще обратимся за экскурсией к Андрею,когда снова будем в Костроме 🙂