Кострома — это котёл страстей! На каждой её улице разворачивались невероятные романтические истории. Под звуки гитары вы узнаете, кого любовь к красавице-костромичке заставила работать лёжа. Почему спесивость костромского дворянина разрушила личную жизнь его дочери. Какую жар-птицу подарил купец своей зазнобе и в каком доме успешно раскрывались чужие любовные тайны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Дом знаменитых костромских купцов Углечаниновых. Вы услышите историю о необычном кладе в часах, хранящем личную тайну хозяйки.

Монастырь, драматическим образом сменивший пол, с легендарным подземным ходом.

Камерный театр, который прославился удивительными историями любви — как на сцене, так и в жизни.

Роскошный особняк с коньком на улице Симановского. Вокруг него до революции развернулась нешуточная борьба за огромное состояние.

Бывшие улицы Еленинская и Павловская, где зашифрованы секреты представителей императорской династии Романовых.

Главная площадь города — Сусанинская с пожарной каланчой, равной которой, по выражению Николая I, и в Петербурге нет.

Невиданной красы дом-Жар-птица — роскошный подарок влюблённого костромского купца своей избраннице.

Памятник любви самого знаменитого костромского дворянина, который поплатился свободой за интерес к истории своего рода.

Необычный дом на бывшей улице Царевской, обитатели которого славились раскрытием чужих любовных секретов.

И многое другое!

Экскурсия проходит с музыкальным сопровождением под гитару.

Организационные детали