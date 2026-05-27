Узнать город через романтические легенды о его жителях
Кострома — это котёл страстей! На каждой её улице разворачивались невероятные романтические истории. Под звуки гитары вы узнаете, кого любовь к красавице-костромичке заставила работать лёжа. Почему спесивость костромского дворянина разрушила личную жизнь его дочери.
Какую жар-птицу подарил купец своей зазнобе и в каком доме успешно раскрывались чужие любовные тайны.
Описание экскурсии
Дом знаменитых костромских купцов Углечаниновых. Вы услышите историю о необычном кладе в часах, хранящем личную тайну хозяйки.
Монастырь, драматическим образом сменивший пол, с легендарным подземным ходом.
Камерный театр, который прославился удивительными историями любви — как на сцене, так и в жизни.
Роскошный особняк с коньком на улице Симановского. Вокруг него до революции развернулась нешуточная борьба за огромное состояние.
Бывшие улицы Еленинская и Павловская, где зашифрованы секреты представителей императорской династии Романовых.
Главная площадь города — Сусанинская с пожарной каланчой, равной которой, по выражению Николая I, и в Петербурге нет.
Памятник любви самого знаменитого костромского дворянина, который поплатился свободой за интерес к истории своего рода.
Необычный дом на бывшей улице Царевской, обитатели которого славились раскрытием чужих любовных секретов.
И многое другое!
Экскурсия проходит с музыкальным сопровождением под гитару.
Организационные детали
Возрастной ограничение — 16+
Прогулку можно дополнить профессиональной фотосессией — детали в переписке
С вами будут два гида из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улиц Пятницкой и Симановского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1479 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
