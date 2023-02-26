Святыни Костромы: история и реликвии

О родовом гнезде правящих династий, фамильной иконе Дома Романовых и не только

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Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, а также церковь Воскресения Христова на Дебре и храм Спаса на Запрудне — в путешествии по святым местам вы погрузитесь в 15-17 века и осознаете особую роль костромских обителей в судьбе российского государства.

Мы поговорим об их значении для видных боярских и царских родов, эпохальных событиях, произошедших в стенах комплексов, и их духовной истории.
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
Святыни Костромы: история и реликвии
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Описание

Что вас ожидает

Богоявленско-Анастасиин женский действующий монастырь

Вы проследите историю святого места от его основания в 15 веке до наших дней. Представите, как менялся облик комплекса, пережившего осады, пожары и перипетии 20 века. И, конечно, особое внимание мы уделим Богоявленскому собору — древнейшему из сохранившихся в Костроме каменных сооружений. В нашем главном храме хранится чудотворная Феодоровская икона Божьей матери, великая национальная святыня, покровительница семьи и фамильная икона Дома Романовых. Об этой реликвии вы также услышите подробнее на нашей встрече.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь

Колыбель рода Годуновых и Романовых. Действующий монастырь и музей одновременно. Значимость этого историко-религиозного памятника, уходящего корнями еще в 14 век, невозможно переоценить. Я расскажу, почему монастырь на протяжении веков, во времена разных правящих фамилий имел особое привилегированное положение. Вы узнаете, какую роль он сыграл в переломные моменты российской истории и что происходило в стенах обители в периоды упадка.

Церковь Воскресения Христова на Дебре и храм Спаса на Запрудне

Прекрасным дополнением к путешествию станет посещение единственного сохранившего в Костроме посадского храма 17 века и храма, где произошло обретение Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто либо я арендую трансфер: дополнительная стоимость составит 1750 руб.
  • Другие дополнительные расходы: входные билеты и экскурсионное обслуживание в Ипатьевском монастыре (стоимость зависит от категории билета, количества человек и выбранных экспозиций)
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек, для этого нужно будет арендовать минивэн или микроавтобус — цену уточняйте при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
26 фев 2023
Экскурсия очень содержательная, гид Лариса энергичная и много всего рассказывает на самой экскурсии и в процессе переездов. Были группой 22 человека, всем понравилось. Спасибо 🌹

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Ипатьевский монастырь
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