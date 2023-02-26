Богоявленско-Анастасиин и Ипатьевский монастыри, а также церковь Воскресения Христова на Дебре и храм Спаса на Запрудне — в путешествии по святым местам вы погрузитесь в 15-17 века и осознаете особую роль костромских обителей в судьбе российского государства. Мы поговорим об их значении для видных боярских и царских родов, эпохальных событиях, произошедших в стенах комплексов, и их духовной истории.

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Описание

Что вас ожидает

Богоявленско-Анастасиин женский действующий монастырь

Вы проследите историю святого места от его основания в 15 веке до наших дней. Представите, как менялся облик комплекса, пережившего осады, пожары и перипетии 20 века. И, конечно, особое внимание мы уделим Богоявленскому собору — древнейшему из сохранившихся в Костроме каменных сооружений. В нашем главном храме хранится чудотворная Феодоровская икона Божьей матери, великая национальная святыня, покровительница семьи и фамильная икона Дома Романовых. Об этой реликвии вы также услышите подробнее на нашей встрече.

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь

Колыбель рода Годуновых и Романовых. Действующий монастырь и музей одновременно. Значимость этого историко-религиозного памятника, уходящего корнями еще в 14 век, невозможно переоценить. Я расскажу, почему монастырь на протяжении веков, во времена разных правящих фамилий имел особое привилегированное положение. Вы узнаете, какую роль он сыграл в переломные моменты российской истории и что происходило в стенах обители в периоды упадка.

Церковь Воскресения Христова на Дебре и храм Спаса на Запрудне

Прекрасным дополнением к путешествию станет посещение единственного сохранившего в Костроме посадского храма 17 века и храма, где произошло обретение Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы.

Организационные детали