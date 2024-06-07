1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnatoly7 июня 2024Интересно, профессионально. Прекрасная речь, тонкий юмор. Получили удовольствие от общения. Рекомендую посмотреть на Кострому с ЕЛЕНОЙ!!
- ННиколай6 июня 2024Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
- ННаталия2 июня 2024Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
- ООльга1 июня 2024Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
- ООльга25 мая 2024очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
- ААлеся22 мая 2024Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
- ГГалина19 мая 2024Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
- ВВиталий17 мая 2024Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Богоявленский-Анастасиин монастырь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Богоявленский-Анастасиин монастырь" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 500 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 722 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Костроме на 2024 год по теме «Богоявленский-Анастасиин монастырь», 722 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август