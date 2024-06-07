Богоявленский-Анастасиин монастырь – экскурсии в Костроме

Найдено 13 экскурсий в категории «Богоявленский-Анастасиин монастырь» в Костроме, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200 за всё до 6 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Государыня Кострома
Групповая
3 часа
49 отзывов
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anatoly
    7 июня 2024
    Классическая Кострома
    Интересно, профессионально. Прекрасная речь, тонкий юмор. Получили удовольствие от общения. Рекомендую посмотреть на Кострому с ЕЛЕНОЙ!!
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Святыни Костромы: история и реликвии
    Все прекрасно! Спасибо Ларисе! Великолепный рассказчик, отвечает на любые вопросы, саму экскурсию можно перестроить по желанию. Мы брали минивэн, отличный водитель, чистая ухоженная машина. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Кострома из-под кисти русских художников
    Экскурсия очень интересная, яркая, эмоциональная. Мне очень понравилось. Для моих мамы и сына было слишком насыщенно. Они сразу всё забыли.
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    Т. е. нужно быть хотя бы немного в теме, чтобы информация от Юлии расширяла ваш кругозор. Лично я очень очень довольна! Спасибо Юлии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями. Провела нас по исторической
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    части города, познакомила с основными достопримечательностями, использовала наглядный материал. На все возникающие вопросы мы получили ответы. Настоящий профессионал. До экскурсии мы успели побродить по городу, и немного были разочарованы разрушенными фасадами, разбитыми лестницами при спуске к Волге, и другими невзрачными местами. Кострома казалась как бы неряшливой, неухоженной. После экскурсии впечатление от города изменилось! Много работ проводится по восстановлению, реставрации и сохранению исторического наследия. Огромное СПАСИБО Виктори за такую душевную экскурсию и позитивное настроение!

    Очень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниямиОчень понравилась экскурсия!!! Проводила экскурсовод Виктория. Милая девушка, искренне любящая свой город, обладающая глубокими историческими знаниями
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Кострому
    очень понравилась экскурсия и профессионализм экскурсовода
  • А
    Алеся
    22 мая 2024
    Классическая Кострома
    Огромное спасибо Елене за такую замечательную экскурсию по Костроме! Идеально продуманный маршрут, Елена - великолепный рассказчик, заинтересовала даже маленьких детей. Экскурсия пролетела незаметно. Елена знает и любит свой город, отвечает на все вопросы. Мы оставились в восторге!
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Экскурсовод Дмитрий - большой молодец. Отлично и глубоко знает историю своего города, причём разные версии и гипотезы, и в увязке
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    с историей страны. Готов отвечать на любые вопросы. Речь грамотная и хорошо поставленная, очень приятно слушать. Спасибо большое, побольше бы таких людей, любящих своё дело.

  • В
    Виталий
    17 мая 2024
    Кострома и костромичи
    Анна - очень хороший экскурсовод и рассказчик, интересно слушать. Прошли по всему центру, узнали много чего интересного.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Богоявленский-Анастасиин монастырь»

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