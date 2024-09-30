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Ипатьевский монастырь, рассказ местного гида о нем и его истории. Красиво нам спели в храме, что я решил приобрести диск с записями местного хора. Рядом с монастырем интересные магазинчики и музеи. Две церкви - полностью деревянная Богоматери - недействующая и Иоанна Предтечи. Прогулялись мимо торговых рядов мимо специфическому памятнику Ленина до Богоявленского собора, чья колокольня издали похожа на фарфоровую. Экскурсовод, в принципе,много, что интересного рассказывала и отвечала на вопросы. Показали забавную фишку города - фигурки зайчиков, раскиданные по городу в разных местах. Что если не понравилось - не понятно зачем отвезли к беседке Островского под конец - ничего значимого в этом я не увидел. Хотелось посмотреть домик Снегурочки - не показали. Мало было свободного времени - или слушай рассказ экскурсовода, или гуляй и ешь. Но все же кто до конца слушал экскурсовода, те потом с ней зашли в кафе "Избушка". Цены нормальные, поесть можно хорошо.