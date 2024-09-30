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В Кострому из Ярославля: групповая автобусная экскурсия

Ампирные губернские постройки Костромы на групповой экскурсии из Ярославля
Приглашаем вас в однодневное путешествие по самобытной Костроме! Вы посмотрите ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды и угоститесь пирогами с чаем в уютном кафе.
3.8
4 отзыва
В Кострому из Ярославля: групповая автобусная экскурсия
В Кострому из Ярославля: групповая автобусная экскурсия
В Кострому из Ярославля: групповая автобусная экскурсия

Описание экскурсии

Экскурсия по Костроме Кострома – город настроения. Хотя она и столица региона размером с Чехию, темп и ритм жизни исторического центра, известного как «веер Екатерины II», несильно поменялся с XVIII века. Ампирные губернские постройки, самые большие в России торговые ряды, уютные кафе с расторопными половыми, детишки с картин Честнякова, призраки Сусанина, Островского и коробейников создают в городе творческую карусель, которая привлекает поэтов, художников и рок-музыкантов.

По пятницам в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кострома
  • Ипатьевский монастырь
  • Богоявленско-Анастасьин монастырь
Что включено
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Посещение Ипатьевского монастыря
Что не входит в цену
  • Экскурсия в Музей деревянного зодчества
  • Экспозиции Ипатьевского монастыря
  • Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Л
Ездили в Кострому 27.09.2024г. В принципе все в экскурсии понравилось, гид тоже имя правда не запомнила. Но вот только автобус был не очень комфортный, обзор в окна не очень хороший, так как низкий автобус, кондиционер очень шумный. Ездили с сестрой вообщем то впечатление город произвел хорошее. Спасибо!
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Р
Поездка на один день в Кострому - это просто понять, что это за город и что нужно заложить несколько дней, чтобы его осмотреть и посетить музеи или интересные места. Понравился
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Ипатьевский монастырь, рассказ местного гида о нем и его истории. Красиво нам спели в храме, что я решил приобрести диск с записями местного хора. Рядом с монастырем интересные магазинчики и музеи. Две церкви - полностью деревянная Богоматери - недействующая и Иоанна Предтечи. Прогулялись мимо торговых рядов мимо специфическому памятнику Ленина до Богоявленского собора, чья колокольня издали похожа на фарфоровую. Экскурсовод, в принципе,много, что интересного рассказывала и отвечала на вопросы. Показали забавную фишку города - фигурки зайчиков, раскиданные по городу в разных местах. Что если не понравилось - не понятно зачем отвезли к беседке Островского под конец - ничего значимого в этом я не увидел. Хотелось посмотреть домик Снегурочки - не показали. Мало было свободного времени - или слушай рассказ экскурсовода, или гуляй и ешь. Но все же кто до конца слушал экскурсовода, те потом с ней зашли в кафе "Избушка". Цены нормальные, поесть можно хорошо.

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З
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Н
В совокупности очень позновательная экскурсия. Не хватило свободного времени для обхода храма.
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Входит в следующие категории Костромы

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