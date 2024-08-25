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Приглашаю провести время с пользой и прямо с утра, не теряя времени, отправиться в путешествие по Костроме.



Вы с комфортом проедете по просыпающемуся городу, увидите знаковые святыни, дореволюционные торговые комплексы и фабрики.



А в конце посетите уютное пространство в центре, где рассмотрите старинные фотографии и взглянете на Кострому сверху.