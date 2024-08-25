Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию

Познакомиться с городом до заселения в отель и увидеть больше, чем на обычных обзорных прогулках
Приглашаю провести время с пользой и прямо с утра, не теряя времени, отправиться в путешествие по Костроме.

Вы с комфортом проедете по просыпающемуся городу, увидите знаковые святыни, дореволюционные торговые комплексы и фабрики.

А в конце посетите уютное пространство в центре, где рассмотрите старинные фотографии и взглянете на Кострому сверху.
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Кострома на рассвете: с поезда - на автомобильную экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

Вы увидите (будут остановки без посещения объектов):

  • Костромской кремль, историческое ядро города, восстанавливающийся архитектурный комплекс
  • Торговые ряды, один из старейших торговых комплексов России
  • Сусанинскую площадь, главную площадь Костромы
  • Ипатьевский монастырь — легендарную обитель, возле которой мы поговорим о Смутном времени, колыбели Романовых и знаменитой летописи
  • Льняную мануфактуру, где вы узнаете об истории фабрики и Костроме как одном из первых центров производства льняных тканей в стране
  • И многое другое

Я расскажу главное об истории и достопримечательностях Костромы. Вы оцените утренние виды города, ещё не охваченного суетой. Сможете сделать отличные фотографии. А во второй части я отвезу вас в экскурсионную мастерскую, где покажу в уютной обстановке небольшие интересные фильмы о нашем городе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит сначала по городу на комфортабельном автомобиле Chevrolet Orlando, затем в помещении мастерской в центре Костромы
  • В машине нет детского кресла
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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