Вы отправитесь в необычный вечерний тур по Костроме в сопровождении гида-фонарщика с настоящей керосиновой лампой.
Вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, знакомство с забытым ремеслом фонарщика, а также рассказы о самых красивых зданиях и фонарях. Кульминацией тура станет волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний.
Вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, знакомство с забытым ремеслом фонарщика, а также рассказы о самых красивых зданиях и фонарях. Кульминацией тура станет волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари;
- увидите знаменитый «офонаревший дом», хранящий удивительные тайны;
- познакомитесь с секретами старинных каретных светильников;
- узнаете, где в 19 веке была контора фонарщиков и когда в Костроме впервые вспыхнули электрические огни;
- раскроете тайны Гауптвахты и Пожарной каланчи;
- выясните, в чем состояла особенность каретных фонарей, установленных на повозках знатных особ;
- полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками;
в финале тура зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!). Мы уверены, такая прогулка оставит у вас незабываемые впечатления о вечерней Костроме — прекрасном городе, куда хочется возвращаться снова и снова. Важная информация:.
в финале тура зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!). Мы уверены, такая прогулка оставит у вас незабываемые впечатления о вечерней Костроме — прекрасном городе, куда хочется возвращаться снова и снова. Важная информация:.
• в финале тура зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!). Мы уверены, такая прогулка оставит у вас незабываемые впечатления о вечерней Костроме — прекрасном городе, куда хочется возвращаться снова и снова. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −10 °C.
- Протяжённость маршрута составляет примерно 3000 шагов.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Павловская улица
- Офонаревший дом
- Гауптвахта
- Пожарная каланча
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже - 10 °C
- Протяжённость маршрута составляет примерно 3000 шагов
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсия может быть проведена для большего количества участников. Стоимость уточняйте у организатора
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
Завтра в 15:30
21 дек в 20:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонарщик у самовара: интерактивная экскурсия с чаепитием
Узнайте, как освещали путь в древности, отыщите голову Медузы Горгоны и раскройте тайны костромских фонарщиков. Завершите экскурсию чаепитием в музее самоваров
27 дек в 15:30
28 дек в 15:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
Прогулка по старинным торговым рядам Костромы раскроет секреты купеческой жизни и кулинарные традиции. Узнайте, как жили и ели в старой Костроме
Завтра в 15:00
22 дек в 12:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.