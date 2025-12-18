Во время экскурсии вы:

побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари;

увидите знаменитый «офонаревший дом», хранящий удивительные тайны;

познакомитесь с секретами старинных каретных светильников;

узнаете, где в 19 веке была контора фонарщиков и когда в Костроме впервые вспыхнули электрические огни;

раскроете тайны Гауптвахты и Пожарной каланчи;

выясните, в чем состояла особенность каретных фонарей, установленных на повозках знатных особ;

полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками;

в финале тура зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!). Мы уверены, такая прогулка оставит у вас незабываемые впечатления о вечерней Костроме — прекрасном городе, куда хочется возвращаться снова и снова.

