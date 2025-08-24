На вечерней экскурсии по Костроме гид-фонарщик проведет по улицам с самыми красивыми фонарями.
Участники увидят «офонаревший дом», узнают секреты каретных светильников и побывают у здания Гауптвахты. Экскурсия завершится волшебной церемонией зажжения огней, где каждый сможет загадать желание. Подарки и сувениры от фонарщика сделают вечер незабываемым. Это идеальная возможность погрузиться в атмосферу 19 века и узнать больше о жизни костромичей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу 19 века
- 🏛 Увлекательные истории о Костроме
- 🔦 Тайны старинных фонарей
- 🎁 Памятные сувениры от фонарщика
- ✨ Волшебная церемония зажжения огней
Что можно увидеть
- Павловская улица
- Офонаревший дом
- Здание Гауптвахты
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
- Увидите знаменитый «офонаревший дом», хранящий удивительные тайны
- Познакомитесь с секретами старинных каретных светильников
- Выясните, где в 19 веке была контора фонарщиков
- Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
- Раскроете секреты древних фонарей у здания Гауптвахты
- Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
Также вас ждут легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3000 шагов
- Экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже -10°С
- Прогулка будет интересна взрослым и детям с 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неподалеку от Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 1171 туриста
Отзывы и рейтинг
5
М
Майя
24 авг 2025
Дорогая Анна и Андрей, благодарим вас за такую тёплую, уютную, познавательную экскурсию.
Желаем вам процветания в вашем нелёгком, но удивительном деле.
Пусть сбудутся ваши мечты!
Спасибо огромное!
В
Вячеслав
4 авг 2025
Очень интересная экскурсии. Её проводила команда гидов. Получилось небольшое театральное представление. Почти 2,5 часа пролетели как один миг. Узнали не только про работу фонарщиков, которые зажигалки огни на улице, но
М
Марина
4 мая 2025
Очень интересная экскурсия. Живая подача. Костромской фонарщик -это семейный бренд. Видно, как семья горит своим делом и делает все, чтобы на экскурсии всем было интересно. Анне отдельный респект за артистизм.
О
Ольга
31 мар 2025
Это было потрясающе!!! Удивительно интересно подобран материал! Какая талантливо артистичная его подача!!! Интереснейшие факты. Эмоциональная составляющая экскурсии просто восхищает и завораживает. Второй день под сильнейшим впечатлением’
Входит в следующие категории Костромы
