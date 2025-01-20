читать дальше изделий, а только про эмаль. Но в итоге нам всё очень понравилось! Была информация про всё и очень подробная. Спасибо большое, мы вышли из мастерской в восторге:)

Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим рассказа про изготовление ювелирных