1 час
Индивидуальная
Костромские ювелиры: мастер-класс
Откройте для себя тайны ювелирного искусства в Костроме. Увлекательный рассказ и создание собственного изделия за один час
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
3 фев в 10:00
1200₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
от 800₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
Покормить лосей и познакомиться с изделиями красносельских мастеров
Завтра в 13:00
3 фев в 13:00
8000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 января 2025Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим рассказа про изготовление ювелирных
- ООксана18 января 2025Отличный мастер класс. Раскрашивали эмалью монеты. Детям интересно!
- ММария17 января 2025Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о том, что это за техника, откуда взялась, как развивалась. Кроме новых знаний и бесценного опыта получили сувениры на удачу 😊
- ЮЮлия17 января 2025Прекрасная познавательная экскурсия "Ювелирная история Костромы". Очень понравилась экскурсовод! От внешнего вида - а это тоже много значит, когда перед
- ВВиктория9 января 2025Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и обилия материала которые давала экскурсовод.
- ООксана8 января 2025Спасибо огромное за экскурсию!!! Было очень интересно слушать, узнали много нового! Елена Николаевна прекрасная женщина и отличный, ооочень интересный экскурсовод!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Музей ювелирного искусства»
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