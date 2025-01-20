Музей ювелирного искусства – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей ювелирного искусства» в Костроме, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
35 отзывов
1 час
Индивидуальная
Костромские ювелиры: мастер-класс
Откройте для себя тайны ювелирного искусства в Костроме. Увлекательный рассказ и создание собственного изделия за один час
Начало: У Красных рядов
Завтра в 10:00
3 фев в 10:00
1200 за человека
Ювелирная история Костромы
79 отзывов
1 час
Индивидуальная
Ювелирное наследие Костромы: от старины до современности
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Начало: В Музее ювелирного искусства
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
от 800 за человека
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
Покормить лосей и познакомиться с изделиями красносельских мастеров
Завтра в 13:00
3 фев в 13:00
8000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим рассказа про изготовление ювелирных
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    изделий, а только про эмаль. Но в итоге нам всё очень понравилось! Была информация про всё и очень подробная. Спасибо большое, мы вышли из мастерской в восторге:)

    Сначала немного испугались, что за весь мастер-класс мы только покроем эмалью маленькую монетку и не услышим
  • О
    Оксана
    18 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Отличный мастер класс. Раскрашивали эмалью монеты. Детям интересно!
    Отличный мастер класс
  • М
    Мария
    17 января 2025
    Костромские ювелиры: рассказ и мини мастер-класс
    Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о том, что это за техника, откуда взялась, как развивалась. Кроме новых знаний и бесценного опыта получили сувениры на удачу 😊
    Рассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом оРассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом оРассказали много интересного про ювелирное дело. Мастер-класс поошёл без спешки, в сопровождении экскурсовода, с рассказом о
  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Прекрасная познавательная экскурсия "Ювелирная история Костромы". Очень понравилась экскурсовод! От внешнего вида - а это тоже много значит, когда перед
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    тобой ухоженная, красиво одетая женщина. Интересно рассказывает материал, изобразила даже особый говор из костромской области. Много было наглядного материала. От экскурсии остались только положительные эмоции. Большое спасибо!

  • В
    Виктория
    9 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и обилия материала которые давала экскурсовод.
    Увлекательная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Просто в восторге, от подачи информации и вовлеченности в беседу и
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Ювелирная история Костромы
    Спасибо огромное за экскурсию!!! Было очень интересно слушать, узнали много нового! Елена Николаевна прекрасная женщина и отличный, ооочень интересный экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Музей ювелирного искусства»

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  2. Торговые Ряды
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  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в феврале 2025
Сейчас в Костроме в категории "Музей ювелирного искусства" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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