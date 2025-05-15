Суздаль и Владимир, Кострома и Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад — 7 городов с их уютными храмами, монастырями и красивейшими пейзажами мы покажем вам за 3 дня тура.
Золотое кольцо России может похвастаться богатейшей историей и обилием архитектурных шедевров, убедитесь в этом сами.
Программа тура по дням
Встреча группы в Нижнем Новгороде. Владимир и Суздаль
07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (памятник Ленину).
Ориентировочное время в пути 4 часа (240 км).
07:40 Посадка в Дзержинске, у Северных ворот.
08:30 Посадка в Гороховце, на автостанции.
09:30 Посадка в Вязниках, на автовокзале.
11:00 Прибытие во Владимир.
Владимир — это один из величайших и старейших городов России, с богатой историей и культурой.
Основанный в 990 году, он был столицей Великого княжества Владимирского, которое играло ключевую роль в формировании русской государственности и культуры.
Обзорная экскурсия по Владимиру предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Руси. Вы сможете увидеть следующие знаменитые памятники архитектуры XII века:
- Успенский собор — является центральным храмом и самой значимой святыней на территории Владимиро-Суздальской Руси. Его основание в 1158 году положил Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого. Собор отличается тем, что в нем до сих пор можно увидеть оригинальные фрески великого мастера иконописи Андрея Рублева. Кроме того, он один из редких примеров храмов, сохранившихся с до монгольских времен Руси. Успенский собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Золотые ворота — Этот памятник, возведенный в 1164 году, сегодня является частью Списка Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Исследования отечественных историков показывают, что подобных Ворот нет ни в одной части России, ни в Западной Европе. Обычно башни строились исключительно с оборонительной целью, но Владимирские Золотые Ворота также выполняли функцию триумфальной арки, ознаменовав собой главный вход в город. Кроме того, Золотые Ворота имеют и религиозное значение, ведь в их стенах расположена Ризположенская церковь.
- Дмитриевский собор — уникальный памятник, украшенный резьбой по белому камню. При взгляде на Дмитриевский собор, этот восхитительный архитектурный шедевр XII столетия, сердце замирает в восторге. На его стенах оживают сцены древнегреческой, римской и русской мифологии. Здесь встречаются святые и герои давних легенд, здесь обитают необычайные звери и фантастические растения. Всё это вместе создаёт уникальный мир, где реальность переплетается с вымыслом, образуя удивительную мозаику жизни в миниатюре.
Посещение Соборов и Золотых ворот внутри по желанию, за дополнительную плату.
Пешеходная прогулка по Георгиевской улице. В самом сердце города, простирается уютная пешеходная Георгиевская улица. Её длина всего 300 метров. Георгиевская улица, как магнит, притягивает к себе владимирцев и гостей города, предлагая им уникальное сочетание истории и творчества.
Возле Георгиевского храма находится старая аптека. У аптеки стоит статуя аптекаря, которой по поверью нужно потереть нос для здоровья. За аптекой, с высокого берега, открывается шикарный вид на Владимир.
Этот вид, вдохновлял художников, о чем свидетельствует бронзовая фигура одного из них. Георгиевская улица привлекает внимание старинной архитектурой и скульптурами, дышит историей. Рядом с таможенной будкой расположена скульптура "Шалопай и филер".
Пожарное депо 19 века до сих пор работает. Перед зданием депо еще одна интересная скульптура —"Пожарный". Улица ведет к уютному скверу, где в самом сердце расположен оригинальный монумент, посвященный Владимирской вишне.
Безусловно, Георгиевская улица превратилась в настоящее сокровище города, его визитную карточку.
13:30 Отправление в Суздаль. Ориентировочное время в пути: 50 минут (36 км).
14:30 Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Суздалю с осмотром основных достопримечательностей.
История города Суздаль насчитывает около 1000 лет и тесно связана с именем великого русского князя — Владимира Мономаха. Именно он дал начало строительству Суздальского кремля.
Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции.
На территории кремля сохранились мощные земляные валы, несколько церквей и комплекс архиерейского двора с древним Рождественским собором. Именно с посещения территории архитектурного ансамбля кремля начнется ваше знакомство с древнейшим городом Суздалем.
Далее экскурсионная программа продолжится посещением Спасо-Евфимиева монастыря — уникальной святыни, имеющей многовековую историю. Под его стенами был взят в плен Василий Второй, Тёмный, в этом же монастыре усыпальница князей Пожарских и Хованских, при Романовых в нём содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс.
Сейчас монастырь не действующий, это музейный комплекс, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. При благоприятном стечении обстоятельств, удастся услышать перезвон 17 колоколов, исполненный звонарем монастыря.
Свободное время в Суздале.
У Вас будет возможность неспеша прогуляться по центру Суздаля, купить сувениры, попробовать суздальской медовухи. Пройтись по суздальским лугам и может быть, посетить музей деревянного зодчества.
Переезд до Иваново.
Размещение в гостинице "Турист" г. Иваново.
Свободное время.
Кострома и Ярославль
07:30 Завтрак в гостинице.
Переезд в г. Кострому.
09:30 Кострома была основана в 1152 году и до сих пор сохранила благородный, старинный облик, который очаровывает с первых минут пребывания.
Обзорная экскурсия по Костроме познакомит вас с архитектурой древнерусского города, отличительной чертой которого является необычный веерный стиль Екатерины Великой.
Вы прогуляетесь по старинной улице, которая в народе называется «Молочная гора», эта улица сохранила прекрасную постройку, представляющую немалый интерес.
Также вы увидите Пожарную каланчу — один из символов Костромы эпохи классицизма, не смотря на название и предназначение, эта постройка имеет вид дворца.
Для тех, кто хочет насладиться прекрасным панорамным видом на Волгу и сделать поразительные фотографии, будет возможность посетить Беседку Островского, где снимался фильм «Жестокий романс» по пьесе А. Н. Островского “Бесприданница”.
Посещение Богоявленского монастыря. Это дивное место с первых минут поражает своей красотой, люди со всех концов страны и ближнего зарубежья приезжают сюда, чтобы посетить место, где хранится бесценное сокровище — чудотворная икона Федоровской Божьей Матери.
Именно эту икону выполнил апостол Лука, этой иконой был благословлен брак Александра Невского. Федоровская Богородица считается покровительницей детей, семей и матерей, поэтому не упустите такую возможность обратиться к ней и попросить здоровья и счастья себе, своим родным и близким.
Далее вас ожидает увлекательная экскурсия в Ипатьевский монастырь. Дата основания монастыря приходится на 1330 год, и основал его, как ни странно, татарский князь, один из потомков Бориса Годунова.
Здесь находится могила Ивана Сусанина — русского национального героя, который, будучи простым крепостным крестьянином, отдал жизнь за царя. Кроме того, здесь находится великолепный Троицкий Собор, вы осмотрите его внутренние убранства, от которых получите воистину эстетическое удовольствие.
Помимо архитектурного ансамбля Ипатьевского монастыря, у вас будет возможность посетить Царские чертоги династии Романовых.
В свободное время у вас будет возможность посетить Торговые ряды — еще одно излюбленное место гостей города.
Торговые ряды представляют собой старинные купеческие лавки, протянувшиеся на несколько кварталов от главной площади города. И это еще один памятник градостроительства эпохи Екатерины Великой.
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Отправление в Ярославль. Ориентировочное время в пути 1 час 30 минут (83 км).
15:00 Ярославль — это ценная жемчужина в ожерелье Золотого кольца России. Этот невероятной красоты город был основан в 1010 году. На сегодняшний день здесь сохранились тысячи бесценных памятников культуры и архитектуры, многие объекты внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Помимо обзорной экскурсии по Ярославлю, вы посетите Спасо-преображенский монастырь. Кроме того, что монастырь сказочно красив, он имеет очень интересную историю, которая начинается с момента открытия монастыря — с 1224 года.
Изюминкой монастыря являются фрески, сохранившиеся со времен царствования Ивана Грозного. Именно здесь было найдено легендарное произведение «Слово о полку Игореве».
Осмотр Церкви Ильи Пророка снаружи, которого по преданиям забрали на небеса живым. Именно поэтому Пророк Илья считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил.
Прогулка с экскурсоводом по Набережной Ярославля и по пешеходной улице.
18:30 Размещение в гостинице Ярославля или Ростова.
Свободное время.
Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:30 Завтрак в гостинице.
08:30 Отправление в Ростов Великий. Ориентировочное время в пути 1 час 10 минут (59 км).
09:30 Ростов Великий — один из древнейших городов Руси, первое упоминание города было еще в 862 году. Это один из самых кинематографических город России, здесь проходили съемки таких фильмов, как «Семь стариков и одна девушка», «Иван Васильевич меняет профессию», «Невероятные приключения итальянцев в России» и многие другие.
Посещение Ростовского кремля, который расположен вблизи озера Неро. Кремль был основан в 17 веке по замыслу митрополита Ионы Сысоевича.
Он хотел создать рай на земле, который полностью соответствует описаниям из Библии — окруженный изумительными башнями райский сад с прудом по центру. Кремль красив, великолепен, выразителен, и что самое главное — здесь царит своя атмосфера гармонии и умиротворения.
Вы познакомитесь с ансамблем архиерейского двора, который в свою очередь делится на 3 части — сам двор, Соборная площадь и Митрополичий сад.
По желанию, можно посетить экспозицию «Ростовская финифть». Вы ознакомитесь с древнейшим промыслом по изготовлению замысловатых, ярких видов миниатюрной живописи. 200 лет назад и по сей день этот вид деятельности является элитным, уникальным, но при этом чрезвычайно кропотливым.
11:00 Отправление в Переславль-Залесский. Ориентировочное время в пути 1 ч. 30 мин. (81 км).
12:30 Обед в кафе города.
13:30 Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому. Город был основан в 1152 году великим киевским князем, основателем Москвы Юрием Долгоруким.
Это небольшой город с богатой историей, с которой связаны Александр Невский (он здесь родился), Дмитрий Александрович Переяславский, Дмитрий Иванович и другие великие русские князья.
Во время обзорной экскурсии вы посетите Красную площадь, где по звону колоколов собиралось народное вече, и проводились многие торжественные мероприятия, а также Спасо-Преображенский собор, который удивителен тем, что сохранился до наших времен в первозданном виде.
14:30 Переезд в Сергиев Посад. Ориентировочное время в пути 1 ч (70 км).
15:30 Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.
Вы увидите белокаменный Троицкий собор (1422) — шедевр русской архитектуры. В соборе почивают нетленные мощи преподобного Сергея Радонежского.
Поразитесь величию Успенского собора (1559-1585), созданного по велению и на вклад царя Ивана Грозного и по образцу Успенского собора Московского Кремля.
Увидите храм преподобного Сергия Радонежского с Трапезной палатой (1687-1692) — один из замечательнейших образцов "московского" барокко.
17:00 Завершение программы, отъезд в Нижний Новгород.
23:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах по маршруту: 1 ночь в отеле “Турист” в г. Иваново, 1 ночь в гостинице г. Ярославля/г. Ростова Великого.
Стоимость тура на 1 человека – 18000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3*, г. Иваново
Гостиничный комплекс «АМАКС Турист Отель Иваново» 4* располагается в центре города по адресу ул. Набережная, д. 9, в живописной парковой зоне и рядом с развитой инфраструктурой. Отель предлагает гостям достойный сервис, уютные номера и дополнительные услуги для комфортного отдыха. В их числе сауна, ресторан, бильярдная, боулинг, велоспорт и другие. Такое разнообразие досуга точно скрасит ваше пребывание.
Номерной фонд представлен классическими номерами, каждый из которых включает в себя все необходимое для уютного проживания. Здесь есть удобная мебель, современная техника, а также собственная ванная комната. Из окон категорий открывается красочный вид на город.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд по меню. Также гости могут посетить бар.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 1,5 км, а до аэропорта - 7,3 км. В 5 минутах пешей прогулки от объекта размещения находятся музеи, Дворец искусств, цирк, ТРЦ «Серебряный город».
Отель Ярославля/Ростова Великого
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса
- Сопровождение по маршруту
- Услуги гидов
- Проживание: 2 ночи в гостиницах
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи по программе
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Нижнего Новгорода и обратно
- Питание не входящее в программу
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 рублей
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Рассадка в автобусе при бронировании носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки.
Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По поводу экскурсии в Нижний Новгород - все замечательно: организация, размещение в гостинице, очень интересные и познавательные экскурсии, гиды - высокие профессионалы. Большое спасибо!!!