Авторские туры по Костромской области

Туры в городах Костромской области

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Кострома

Индивидуальные экскурсии

Костромской трип: 2 дня на Волге
Костромской трип: 2 дня на Волге
4.6
7 отзывов
17900
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Кострома

Групповые экскурсии

Костромской трип: 2 дня на Волге
Костромской трип: 2 дня на Волге
4.6
7 отзывов
17900
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Кострома

Водные прогулки

Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
5
3 отзыва
от
17000
за чел.
Трёхдневный сборный тур – это прекрасная возможность побывать в Ярославле и Костроме – древних городах с богатейшим историческим и культурным наследие...
Кострома

Туры на автомобиле

Костромской трип: 2 дня на Волге
Костромской трип: 2 дня на Волге
4.6
7 отзывов
17900
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Кострома

Гастрономические туры

Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
5
3 отзыва
от
21990
за чел.
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца! Вы продегустируете все местные гастрономические достопримечательности: медов...
Кострома

Экскурсионные туры на несколько дней

Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
Золотое кольцо России. Осеннее путешествие
5
3 отзыва
от
27290
за чел.
Добро пожаловать в тур по Золотому кольцу России! Вас ждут экскурсии по музеям и достопримечательностям, прогулки по узким улочкам и площадям, незабыв...
Кострома
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
Золотое кольцо России. Летнее путешествие
5
3 отзыва
от
27490
за чел.
Насладитесь атмосферой уютных древних городов, познакомьтесь с их культурными, историческими и архитектурными особенностями в этом увлекательном туре ...
Кострома
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
5
3 отзыва
от
27490
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу России! Посетите древние города, познакомьтесь с богатой историей и красотой архитектуры. За пять дней...
Кострома
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
5
3 отзыва
от
21990
за чел.
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца! Вы продегустируете все местные гастрономические достопримечательности: медов...
Кострома
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
В Кострому на два дня. Новогодние праздники
16900
за чел.
Вы сможете прикоснуться к истории города, прогуливаясь по его центральной площади, побываете в музее деревянного зодчества под открытым небом и узнает...
Кострома
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
4.7
3 отзыва
от
34900
за чел.
Необязательно проводить новогодние каникулы дома перед телевизором. Почему бы не выбраться в санаторий «Лунёво» на Волге? Это место настоящего умиротв...
Кострома
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
4.7
3 отзыва
от
34900
за чел.
Необязательно проводить Рождество дома! Почему бы не отметить праздник в семейном отеле «Лунёво» на берегу Волги? Это идеальное место для семейного от...
Кострома
Торговая Кострома
Торговая Кострома
5
3 отзыва
13900
за чел.
Погрузитесь в атмосферу русской провинции вместе с нами: посетите музей сыра и ювелирного искусства, познакомьтесь с жизнью на ферме и насладитесь кра...
Кострома
Театральная Кострома
Театральная Кострома
5
3 отзыва
16000
за чел.
Приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Костромы и рассмотреть ее глазами Островского и Кустодиева. Вас ждут уникальные места, где зарождались...
Кострома

Последние отзывы о турах по Костромской области

  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!
    В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатленийВ трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений
  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы. Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Весеннее путешествие
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
    Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилосьМы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • О
    Ольга
    2 апреля 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.
  • Н
    Нина
    31 марта 2024
    Новогодняя история Золотого Кольца
    Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт! Хорошие экскурсии! Спасибо за поездку! Очень довольны!
    Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Новогодние каникулы на Золотом Кольце
    Спасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид нам очень интересно рассказывала. Мои деньги и время я использовала с удовольствием!
    Спасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид намСпасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид нам
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Золотое кольцо из Санкт-Петербурга
    Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное организаторам все как-то по делу в каждом городе показали свою изюминку, отличный Гид Татьяна,все время рассказывала самые интересные истории, вообщем очень рекомендую,, Тур Большая Страна,,❤️
    Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,аОчень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Золотое кольцо России. Летнее путешествие
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х дневный тур по Малому Золотому кольцу с дегустацией, всё было очень хорошо организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, Вы супер. Много рассказывать нет смысла, чтобы испытать наши эмоции, нужно съездить и посмотреть самим. Были с мужем с 23 по 26 февраля 2024г
    Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав поОтпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по
  • Г
    Голубева
    14 марта 2024
    Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль зимой
    Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
  • Л
    Людмила
    29 февраля 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Все супер! Гид Сергей Геннадьевич замечательный. Все хорошо организовано, все прошло по плану. Поездка понравилась. Хочу купить тур чуть позже на Байкал. Всем советую туры с Большой Страной.
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Гастрономический тур по Золотому кольцу с дегустациями
    Отличный Гид Сергей и отличный водитель. Все понравилось, спасибо им за работу.
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Театральная Кострома
    Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
    Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Торговая Кострома
    Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в Костроме не встречалось. Идеяально поставленная речь, певучий, захватывающий рассказ, просто супер. А с какой любовью они рассказывают о своем городе, причем в не зависимости от возраста. Были приятно поражены! Прекрасное сопровождение, так сложилось, что мы были одни… видимо зима… встретитили, везде возили, показывали и рассказывали. Подсказали лучшие места для покупки вкусностей и сувениров. Всем очень советую съездить!!!
    Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как вПросто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в
  • М
    Марина
    30 января 2024
    Выходные на Волге. Ярославль и Кострома
    Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники истории и музеи. Гостиница "Я-отель" понравилась, шведский стол разнообразный. Не хватило времени сделать покупки. Фишка города - льняные изделия. К сожалению, вечером, когда дается свободное время, они уже закрыты.
    Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятникиЗамечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники
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