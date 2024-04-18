Туры в городах Костромской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Костромской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
4.6
7 отзывов
17900
₽
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Групповые экскурсии
4.6
7 отзывов
17900
₽
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Водные прогулки
Города мастеров: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль. Экскурсионный тур с теплоходной прогулкой по Волге
5
3 отзыва
от
17000
₽
за чел.
Трёхдневный сборный тур – это прекрасная возможность побывать в Ярославле и Костроме – древних городах с богатейшим историческим и культурным наследие...
Туры на автомобиле
4.6
7 отзывов
17900
₽
за чел.
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Гастрономические туры
5
3 отзыва
от
21990
₽
за чел.
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца! Вы продегустируете все местные гастрономические достопримечательности: медов...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
27290
₽
за чел.
Добро пожаловать в тур по Золотому кольцу России! Вас ждут экскурсии по музеям и достопримечательностям, прогулки по узким улочкам и площадям, незабыв...
5
3 отзыва
от
27490
₽
за чел.
Насладитесь атмосферой уютных древних городов, познакомьтесь с их культурными, историческими и архитектурными особенностями в этом увлекательном туре ...
5
3 отзыва
от
27490
₽
за чел.
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу России! Посетите древние города, познакомьтесь с богатой историей и красотой архитектуры. За пять дней...
5
3 отзыва
от
21990
₽
за чел.
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по городам Золотого кольца! Вы продегустируете все местные гастрономические достопримечательности: медов...
16900
₽
за чел.
Вы сможете прикоснуться к истории города, прогуливаясь по его центральной площади, побываете в музее деревянного зодчества под открытым небом и узнает...
4.7
3 отзыва
от
34900
₽
за чел.
Необязательно проводить новогодние каникулы дома перед телевизором. Почему бы не выбраться в санаторий «Лунёво» на Волге? Это место настоящего умиротв...
4.7
3 отзыва
от
34900
₽
за чел.
Необязательно проводить Рождество дома! Почему бы не отметить праздник в семейном отеле «Лунёво» на берегу Волги? Это идеальное место для семейного от...
5
3 отзыва
13900
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу русской провинции вместе с нами: посетите музей сыра и ювелирного искусства, познакомьтесь с жизнью на ферме и насладитесь кра...
5
3 отзыва
16000
₽
за чел.
Приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Костромы и рассмотреть ее глазами Островского и Кустодиева. Вас ждут уникальные места, где зарождались...
Последние отзывы о турах по Костромской области
- ИИрина18 апреля 2024Впечатления выше всяких похвал! Я впервые путешествовала по этому маршруту. Все экскурсоводы в городах по маршруту очень профессионально проводили экскурсии. Получила огромный объем ценной исторической информации. Гостиницами и питанием очень довольна. СПАСИБО!
- ННаталья11 апреля 2024Мы прекрасно провели время! Программа была разнообразной, интересной и очень познавательной. Организация тура безупречная. Отличная Гостиница" Волга" в Костроме, Очень рекомендуем. Прекрасный шведский стол. Очень понравился музей сыра, Ипатьевский монастырь и уникальный Музей " Музыка и время в Ярославле. а еще в Костроме очень оригинальные названия кафе, организаций, магазинов. Спасибо " Большая Страна".
- ННаталья11 апреля 2024Добрый день! Впечатления от поездки самые хорошие, организация отличная все чётко без задержек она была ознокомительной, наверное в следующий раз нужно брать более расширенную программу, особенно понравился Ярославль, наверное потому, что в Костроме было очень холодно и неуютно. Но мы погоду не выбираем🤣. Очень сильные впечатления от Ипатьевского монастыря, музей сыра супер! Приедем летом Выражаем благодарностью нашему гиду Борису. С уважением Наталья Михайловна Емельяненко и мои участники. Буду рекомендовать ваше агенство друзьям.
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ТТатьяна6 апреля 2024В трехдневном путешествии были с внуком, которому 9 лет. Это было потрясающее приключение, которое оставило массу впечатлений. Во время путешествия мы посетили множество интересных мест, включая Нерехту, Кострому и Ярославль. В каждом городе мы знакомились с его историей, культурой и достопримечательностями. Нерехта — город-музей под открытым небом с деревянными купеческими домами и великолепными ансамблями церквей. Здесь мы посетили Лавровскую фабрику деревянных игрушек и мастер-класс по росписи деревянных сувениров. В Костроме внуку особенно понравились Музей сыра и Музей льна и бересты (замечательный экскурсовод). А в Ярославле - Музей Музыки и время и интерактив в доме губернатора. В целом, путешествие было насыщенным и познавательным. Особо хочется отметить, что было комфортно посещать все экскурсии малочисленной группой в 6 человек. Спасибо!
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы. Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.
- ААльфия2 апреля 2024Мы с дочерью впервые поехали в такой тур. Нам все очень понравилось.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ООльга2 апреля 2024Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.
- ННина31 марта 2024Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт! Хорошие экскурсии! Спасибо за поездку! Очень довольны!
- ООльга29 марта 2024Спасибо большое, гостиницы хорошие, питание на отлично, вообщем все по делу,в каждом городе Татьяна Гид нам очень интересно рассказывала. Мои деньги и время я использовала с удовольствием!
- ООльга29 марта 2024Очень быстро пролетело время,мы только вроде стали привыкать к режиму едим, смотрим,остановились, вышли балдеем от красоты,а поездка закончилась! Спасибо огромное организаторам все как-то по делу в каждом городе показали свою изюминку, отличный Гид Татьяна,все время рассказывала самые интересные истории, вообщем очень рекомендую,, Тур Большая Страна,,❤️
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Отпуск решили провести с пользой и отдохнуть в Москве у сестры и развлечься, поэтому поискав по сайтам наткнулись на 3-х дневный тур по Малому Золотому кольцу с дегустацией, всё было очень хорошо организовано. Отдельное спасибо экскурсоводу и водителю, Вы супер. Много рассказывать нет смысла, чтобы испытать наши эмоции, нужно съездить и посмотреть самим. Были с мужем с 23 по 26 февраля 2024г
- ГГолубева14 марта 2024Большое Спасибо экскурсоводам, оценка пять баллов.
- ЛЛюдмила29 февраля 2024Все супер! Гид Сергей Геннадьевич замечательный. Все хорошо организовано, все прошло по плану. Поездка понравилась. Хочу купить тур чуть позже на Байкал. Всем советую туры с Большой Страной.
- ЕЕлена28 февраля 2024Отличный Гид Сергей и отличный водитель. Все понравилось, спасибо им за работу.
- ЕЕлена7 февраля 2024Все очень достойно, отличный отель. Большое Спасибо!!!
- ЕЕлена7 февраля 2024Просто супер поездка! Мы с мужем довольно часто ездим на экскурсии, но таких экскурсоводов как в Костроме не встречалось. Идеяально поставленная речь, певучий, захватывающий рассказ, просто супер. А с какой любовью они рассказывают о своем городе, причем в не зависимости от возраста. Были приятно поражены! Прекрасное сопровождение, так сложилось, что мы были одни… видимо зима… встретитили, везде возили, показывали и рассказывали. Подсказали лучшие места для покупки вкусностей и сувениров. Всем очень советую съездить!!!
- ММарина30 января 2024Замечательная поездка. Гид Анастасия глубоко знает предмет и интересно рассказывает. Большое впечатление произвел город Кострома, памятники истории и музеи. Гостиница "Я-отель" понравилась, шведский стол разнообразный. Не хватило времени сделать покупки. Фишка города - льняные изделия. К сожалению, вечером, когда дается свободное время, они уже закрыты.