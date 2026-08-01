Путешествие в Кострому: икра, меха и СПА

Путешествие в Кострому
Откройте для себя атмосферу русской провинции в туре, который сочетает знакомство с историей Костромы, традиционные ремесла и расслабляющий отдых в СПА.

Вас ждут прогулка по историческому центру Костромы и ювелирный мастер-класс, усадьба Островского в Щелыково, знакомство с меховым производством и вечер в театре.

Вы увидите живописный Плёс и прогуляетесь по волжской набережной, посетите музей фарфора и осетровое хозяйства с дегустацией икры.
Путешествие в Кострому: икра, меха и СПАФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Кострому: икра, меха и СПАФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Кострому: икра, меха и СПАФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-класс

10:30 Встреча на ж/д-вокзале г. Костромы.

После прибытия сразу отправляемся на обзорную экскурсию по историческому центру города.

Вы прогуляетесь по знаменитой Сусанинской площади, где гармонично переплетаются архитектура разных эпох, увидите пожарную каланчу — символ города, и пройдетесь по уютным улицам.

Далее Вас ждет посещение бутиков местных дизайнеров одежды, усадьба Борщова, Ботниковский сквер, Костромской кремль, а также беседка Островского.

Экскурсовод расскажет истории о прошлом Костромы, о купцах, ремесленниках и роли города в истории России.

Обед в одном из ресторанов Костромы.

Далее Вас будет ждать особое впечатление — участие в ювелирном мастер-классе. В мастерской познакомимся с традициями костромских ювелиров, которые веками славились своим мастерством.

Под руководством опытного мастера Вы попробуете создать собственное украшение: научитесь работать с инструментами и увидите, как рождается изделие, в которое вложена частичка вашего настроения. Этот момент станет настоящим творческим опытом, который останется с вами надолго.

После насыщенного дня Вы отправитесь в отель на вечерний отдых и с СПА. Теплый свет, спокойная музыка и ароматные масла создадут атмосферу полного расслабления. Вы сможете насладиться сауной, бассейном или расслабляющими процедурами.

К вечеру Вы почувствуете приятную усталость и внутреннее спокойствие. Первый день путешествия подарит гармоничное сочетание дороги, истории, творчества и отдыха — именно то, с чего стоит начинать знакомство с Костромой.

Обзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-классОбзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-классОбзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-классОбзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Усадьба Щелыково, меха и театр

Завтрак в гостинице.

В второй день путешествия дорога ведёт в усадьбу Щелыково.

Здесь, среди старинных лип и тенистых аллей, оживает мир Островского: деревянный дом с кружевными наличниками, тихий пруд, зеркально отражающий небо, и воздух, пропитанный атмосферой русской усадебной жизни.

Прогулка по территории подарит редкое ощущение покоя и наполненности: здесь хочется говорить вполголоса, смотреть внимательнее и думать глубже. Экскурсия погрузит Вас в эпоху, позволяя почувствовать не только биографию писателя, но и живой, человеческий, удивительно близкий дух времени.

После обеда маршрут делает неожиданный поворот — к современному ремеслу. Меховой магазин при фабрике встретит Вас теплом и элегантностью.

Здесь мы увидим, как рождаются изделия: от выбора сырья до тонкой работы мастеров. В просторных залах — коллекции, сочетающие классику и актуальный дизайн. Это не просто шопинг, а знакомство с культурой производства, где ценится качество, внимание к деталям и чувство стиля.

К вечеру настроение меняется: город зажигает огни, и наступает время театра. Зал наполняется ожиданием, гаснет свет — и начинается магия сцены.

Выразительная игра актёров, музыка и свет создадут ту самую атмосферу, ради которой театр остаётся вечным искусством. Спектакль станет ярким и запоминающимся финальным аккордом дня.

Усадьба Щелыково, меха и театрУсадьба Щелыково, меха и театрУсадьба Щелыково, меха и театр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Плёс, музей фарфора и рыбное хозяйство

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в Плёс — небольшой, но удивительно живописный город на берегу Волги.

Будем неспешно гулять по набережной, любуясь спокойной гладью реки и деревянными домиками, впитавшими дух старой России.

Узкие улочки, поднимающиеся вверх, откроют виды, на которые хочется любоваться, именно здесь Вы почувствуете, почему Плёс так вдохновлял художников.

Посещение музея фарфора. В его залах вы откроете для себя хрупкую красоту изделий, созданных руками мастеров.

Экспозиции расскажут историю традиций, тонкости росписи и секреты производства, а сами предметы поразят изяществом форм и деталями, которые захочется рассматривать бесконечно.

После обеда мы посетим рыбное хозяйство, где путешествие приобретёт особый вкус — в буквальном смысле.

Здесь вы узнаете, как выращивается рыба семейства осетровых, увидите процесс её содержания и, конечно, сможете попробовать икру собственного производства.

К вечеру возвращение в Кострому к 18:00.

В памяти останутся пейзажи Волги, тихие улочки Плёса, вкус свежей рыбы и изящные фарфоровые узоры.

Плёс, музей фарфора и рыбное хозяйствоПлёс, музей фарфора и рыбное хозяйствоПлёс, музей фарфора и рыбное хозяйствоПлёс, музей фарфора и рыбное хозяйство
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Волга» 4*.

Доплата за одноместное размещение — 6000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Волга»

2 ночи

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.

Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»Гостиница «Волга»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в гостинице
  • Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
  • Питание: обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й и 3-й день
  • Входные билеты на выбранные локации, билеты в театр, в музей фарфора и билеты по развлекательной программе
  • Мастер-классы по программе
  • Посещение усадьбы Щелыково
  • Экскурсия на рыбное хозяйство
  • Посещение акватермальной зоны в гостинице - 2 часа в сутки (акватермальная зона СПА-центра включает: бассейн с водными аттракционами и противотоком, джакузи, хаммам, финскую сауну, ГалоСПА, снежную кабину, душ впечатлений и дорожку Кнейпа) фитнес-зал (при наличии свободного зала)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Доплата за одноместный номер (при возможности предоставления отелем) - 6000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1-й день
  • Сувенирная и промышленная продукция
Место начала и завершения?
Кострома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зонт или дождевик;
  • купальник для посещения СПА;
  • платья, сарафаны, костюмы для выхода в свет или просто красивых фотографий;
  • удобная одежда и обувь;
  • солнцезащитный крем с высоким SPF;
  • репеллент от насекомых;
  • головной убор для защиты от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • многоразовая бутылка для воды.

При планировании поездки в Кострому вам необходимо учесть, что в осенние месяцы в Костроме часто бывает дождливая погода.

Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Костромы

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