1 день

Обзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-класс

10:30 Встреча на ж/д-вокзале г. Костромы.

После прибытия сразу отправляемся на обзорную экскурсию по историческому центру города.

Вы прогуляетесь по знаменитой Сусанинской площади, где гармонично переплетаются архитектура разных эпох, увидите пожарную каланчу — символ города, и пройдетесь по уютным улицам.

Далее Вас ждет посещение бутиков местных дизайнеров одежды, усадьба Борщова, Ботниковский сквер, Костромской кремль, а также беседка Островского.

Экскурсовод расскажет истории о прошлом Костромы, о купцах, ремесленниках и роли города в истории России.

Обед в одном из ресторанов Костромы.

Далее Вас будет ждать особое впечатление — участие в ювелирном мастер-классе. В мастерской познакомимся с традициями костромских ювелиров, которые веками славились своим мастерством.

Под руководством опытного мастера Вы попробуете создать собственное украшение: научитесь работать с инструментами и увидите, как рождается изделие, в которое вложена частичка вашего настроения. Этот момент станет настоящим творческим опытом, который останется с вами надолго.

После насыщенного дня Вы отправитесь в отель на вечерний отдых и с СПА. Теплый свет, спокойная музыка и ароматные масла создадут атмосферу полного расслабления. Вы сможете насладиться сауной, бассейном или расслабляющими процедурами.

К вечеру Вы почувствуете приятную усталость и внутреннее спокойствие. Первый день путешествия подарит гармоничное сочетание дороги, истории, творчества и отдыха — именно то, с чего стоит начинать знакомство с Костромой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160