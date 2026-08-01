Вас ждут прогулка по историческому центру Костромы и ювелирный мастер-класс, усадьба Островского в Щелыково, знакомство с меховым производством и вечер в театре.
Вы увидите живописный Плёс и прогуляетесь по волжской набережной, посетите музей фарфора и осетровое хозяйства с дегустацией икры.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Костроме, ювелирный мастер-класс
10:30 Встреча на ж/д-вокзале г. Костромы.
После прибытия сразу отправляемся на обзорную экскурсию по историческому центру города.
Вы прогуляетесь по знаменитой Сусанинской площади, где гармонично переплетаются архитектура разных эпох, увидите пожарную каланчу — символ города, и пройдетесь по уютным улицам.
Далее Вас ждет посещение бутиков местных дизайнеров одежды, усадьба Борщова, Ботниковский сквер, Костромской кремль, а также беседка Островского.
Экскурсовод расскажет истории о прошлом Костромы, о купцах, ремесленниках и роли города в истории России.
Обед в одном из ресторанов Костромы.
Далее Вас будет ждать особое впечатление — участие в ювелирном мастер-классе. В мастерской познакомимся с традициями костромских ювелиров, которые веками славились своим мастерством.
Под руководством опытного мастера Вы попробуете создать собственное украшение: научитесь работать с инструментами и увидите, как рождается изделие, в которое вложена частичка вашего настроения. Этот момент станет настоящим творческим опытом, который останется с вами надолго.
После насыщенного дня Вы отправитесь в отель на вечерний отдых и с СПА. Теплый свет, спокойная музыка и ароматные масла создадут атмосферу полного расслабления. Вы сможете насладиться сауной, бассейном или расслабляющими процедурами.
К вечеру Вы почувствуете приятную усталость и внутреннее спокойствие. Первый день путешествия подарит гармоничное сочетание дороги, истории, творчества и отдыха — именно то, с чего стоит начинать знакомство с Костромой.
Усадьба Щелыково, меха и театр
Завтрак в гостинице.
В второй день путешествия дорога ведёт в усадьбу Щелыково.
Здесь, среди старинных лип и тенистых аллей, оживает мир Островского: деревянный дом с кружевными наличниками, тихий пруд, зеркально отражающий небо, и воздух, пропитанный атмосферой русской усадебной жизни.
Прогулка по территории подарит редкое ощущение покоя и наполненности: здесь хочется говорить вполголоса, смотреть внимательнее и думать глубже. Экскурсия погрузит Вас в эпоху, позволяя почувствовать не только биографию писателя, но и живой, человеческий, удивительно близкий дух времени.
После обеда маршрут делает неожиданный поворот — к современному ремеслу. Меховой магазин при фабрике встретит Вас теплом и элегантностью.
Здесь мы увидим, как рождаются изделия: от выбора сырья до тонкой работы мастеров. В просторных залах — коллекции, сочетающие классику и актуальный дизайн. Это не просто шопинг, а знакомство с культурой производства, где ценится качество, внимание к деталям и чувство стиля.
К вечеру настроение меняется: город зажигает огни, и наступает время театра. Зал наполняется ожиданием, гаснет свет — и начинается магия сцены.
Выразительная игра актёров, музыка и свет создадут ту самую атмосферу, ради которой театр остаётся вечным искусством. Спектакль станет ярким и запоминающимся финальным аккордом дня.
Плёс, музей фарфора и рыбное хозяйство
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Переезд в Плёс — небольшой, но удивительно живописный город на берегу Волги.
Будем неспешно гулять по набережной, любуясь спокойной гладью реки и деревянными домиками, впитавшими дух старой России.
Узкие улочки, поднимающиеся вверх, откроют виды, на которые хочется любоваться, именно здесь Вы почувствуете, почему Плёс так вдохновлял художников.
Посещение музея фарфора. В его залах вы откроете для себя хрупкую красоту изделий, созданных руками мастеров.
Экспозиции расскажут историю традиций, тонкости росписи и секреты производства, а сами предметы поразят изяществом форм и деталями, которые захочется рассматривать бесконечно.
После обеда мы посетим рыбное хозяйство, где путешествие приобретёт особый вкус — в буквальном смысле.
Здесь вы узнаете, как выращивается рыба семейства осетровых, увидите процесс её содержания и, конечно, сможете попробовать икру собственного производства.
К вечеру возвращение в Кострому к 18:00.
В памяти останутся пейзажи Волги, тихие улочки Плёса, вкус свежей рыбы и изящные фарфоровые узоры.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Волга» 4*.
Доплата за одноместное размещение — 6000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Волга»
Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.
Для размещения предлагаются 102 номера, с категориями от «Стандарта» до «Люкса». Их интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.
На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.
В 258 м — Церковь Воскресения на Дебре, в 416 м — Государственная филармония, в 575 м — благоустроенный парк Муравьёвка. Расстояние до аэропорта — 6,8 км, до ж/д вокзала — 1,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в гостинице
- Трансфер и сопровождение на автобусе по программе
- Питание: обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й и 3-й день
- Входные билеты на выбранные локации, билеты в театр, в музей фарфора и билеты по развлекательной программе
- Мастер-классы по программе
- Посещение усадьбы Щелыково
- Экскурсия на рыбное хозяйство
- Посещение акватермальной зоны в гостинице - 2 часа в сутки (акватермальная зона СПА-центра включает: бассейн с водными аттракционами и противотоком, джакузи, хаммам, финскую сауну, ГалоСПА, снежную кабину, душ впечатлений и дорожку Кнейпа) фитнес-зал (при наличии свободного зала)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Доплата за одноместный номер (при возможности предоставления отелем) - 6000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе: ужины, завтрак в 1-й день
- Сувенирная и промышленная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зонт или дождевик;
- купальник для посещения СПА;
- платья, сарафаны, костюмы для выхода в свет или просто красивых фотографий;
- удобная одежда и обувь;
- солнцезащитный крем с высоким SPF;
- репеллент от насекомых;
- головной убор для защиты от солнца;
- солнцезащитные очки;
- многоразовая бутылка для воды.
При планировании поездки в Кострому вам необходимо учесть, что в осенние месяцы в Костроме часто бывает дождливая погода.
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена и дополнена в зависимости от погодных условий и других обстоятельств.