Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа

Увидеть, как заботятся о представителях местной фауны в зоорезорте, и узнать о них интересные факты

В 2 км от курорта Газпром, в тени вековых груш расположился вольерный комплекс, где выхаживают обитателей кавказских лесов и гор.

Серна Саня, рыси Маруся и Федя, леопард Скиф, косули Масик и Леля, символ заповедника — великолепный зубр Муар… Вы познакомитесь с этими и другими животными экоцентра, узнаете его историю и поймете, какой труд стоит за реабилитацией диких зверей.
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа
Экоцентр «Лаура» — знакомство с природой Кавказа

Что вас ожидает

Живой музей под открытым небом

Вы посетите визит-центр Кавказского биосферного заповедника, оцените его масштаб, узнаете об основании первой особо охраняемой территории на Северном Кавказе и выясните, как заботятся о природе сегодня. А в вольерном комплексе услышите историю создания необычного зоопарка.

Зоорезорт и его обитатели

Вы увидите, как живут в близких к природным условиях представители местной фауны, по каким причинам сюда попали и как за ними ухаживают сотрудники экоцентра. Кроме серны, рысей, леопарда и косуль, встретятся кабаны, волки, лесные коты, еноты и хищные птицы. У каждого своя история появления и со всеми можно познакомиться поближе. Сколько километров в неделю проходит леопард? На какой площади живет одна рысь? Что случилось с кавказским зубром и как его восстанавливали? Об этом и не только — на встрече.

🎢 По желанию вы можете задержаться и провести на территории центра больше времени, пообедать в кафе, а дети смогут пройти маршрут веревочного парка и поиграть на площадке «Тропа зубра».

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается вход на территорию экоцентра: 300 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка 7-14 лет
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у экоцентра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Всем привет! Мы две Анны, гиды по Большому Сочи. Живем в Красной Поляне, очень любим эти места, много знаем о природе и истории Кавказа. С радостью поделимся накопленными знаниями и красотой нашего края.
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