Что вас ожидает

Живой музей под открытым небом

Вы посетите визит-центр Кавказского биосферного заповедника, оцените его масштаб, узнаете об основании первой особо охраняемой территории на Северном Кавказе и выясните, как заботятся о природе сегодня. А в вольерном комплексе услышите историю создания необычного зоопарка.

Зоорезорт и его обитатели

Вы увидите, как живут в близких к природным условиях представители местной фауны, по каким причинам сюда попали и как за ними ухаживают сотрудники экоцентра. Кроме серны, рысей, леопарда и косуль, встретятся кабаны, волки, лесные коты, еноты и хищные птицы. У каждого своя история появления и со всеми можно познакомиться поближе. Сколько километров в неделю проходит леопард? На какой площади живет одна рысь? Что случилось с кавказским зубром и как его восстанавливали? Об этом и не только — на встрече.

🎢 По желанию вы можете задержаться и провести на территории центра больше времени, пообедать в кафе, а дети смогут пройти маршрут веревочного парка и поиграть на площадке «Тропа зубра».

Организационные детали