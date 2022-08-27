Бзерпинский карниз — пожалуй, самая живописная площадка Кавказского биосферного заповедника — находится на высоте 2482 метра горах Красной Поляны. Мы отправимся к самому пику Бзерпи через перевал Медвежьи Ворота, открывающий головокружительную панораму. Чистый воздух, душистые травы и яркие краски альпийских лугов восстановят ваши силы и зарядят энергией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Медвежьи ворота

Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы. После подъема до 1660 метров начинается пешеходная часть маршрута. Сначала мы будем идти по грунтовой дороге, но вскоре попадаем в сказочный пихтовый лес. Крутой подъем выведет нас к перевалу Медвежьи ворота. Отсюда открывается первая на пути горная панорама: видны хребет Аибга, хребет Ассара и массив Чугуш, а прямо по ходу движения возвышается гора Табунная. Прежде чем отправиться наверх, мы отдохнем на скамеечках и поговорим о природе Сочинского края, традициях и обычаях местных народов.

Русские Альпы

После перевала тропа ведет траверсом, без резких наборов и падений высоты. Через час мы уже будем у «Бзерпинки». На самом карнизе расположено несколько двухэтажных домиков, у самого края обрыва. Здесь, среди зеленых лесов и цветущих полей, окруженные горными великанами, мы устроим привал и отметим дружеской трапезой наше восхождение.

Если у вас останутся силы, мы отправимся дальше — к вершине горы Табунная, на пик Бзерпи, до которого 2,5 километра пути. Стоя на вершине, вы ощутите единение с природой и насладитесь самым лучшим видом, который только можно отыскать.

Организационные детали