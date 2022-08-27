Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Медвежьи ворота
Мы встретимся на нижней станции канатной дороги и вместе отправимся в горы. После подъема до 1660 метров начинается пешеходная часть маршрута. Сначала мы будем идти по грунтовой дороге, но вскоре попадаем в сказочный пихтовый лес. Крутой подъем выведет нас к перевалу Медвежьи ворота. Отсюда открывается первая на пути горная панорама: видны хребет Аибга, хребет Ассара и массив Чугуш, а прямо по ходу движения возвышается гора Табунная. Прежде чем отправиться наверх, мы отдохнем на скамеечках и поговорим о природе Сочинского края, традициях и обычаях местных народов.
Русские Альпы
После перевала тропа ведет траверсом, без резких наборов и падений высоты. Через час мы уже будем у «Бзерпинки». На самом карнизе расположено несколько двухэтажных домиков, у самого края обрыва. Здесь, среди зеленых лесов и цветущих полей, окруженные горными великанами, мы устроим привал и отметим дружеской трапезой наше восхождение.
Если у вас останутся силы, мы отправимся дальше — к вершине горы Табунная, на пик Бзерпи, до которого 2,5 километра пути. Стоя на вершине, вы ощутите единение с природой и насладитесь самым лучшим видом, который только можно отыскать.
Организационные детали
В походе вас будет сопровождать опытный гид-инструктор
Наденьте удобную обувь с твердой подошвой, возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и легкий перекус
Протяженность пешей части пути – 4 километра, набор/сброс высоты – 500 метров
Канатная дорога на 1660 метров включена в стоимость похода. Отдельно оплачиваются билеты в Кавказский заповедник (300 руб. /чел).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели 431 экскурсию для 438 туристов
Я и моя команда гидов занимается организацией однодневных походов в горах Сочи. Это не типичные экскурсии, а продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, рассказываем о таких деталях Сочи, о которых вы не услышите больше ни от кого. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)