Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Фотопрогулка по Розе Хутор предлагает незабываемые впечатления и уникальные фотографии. Прогулка проходит вдоль живописной речки Мзымта и набережных Лаванда, Панорама и Полянка. Профессиональный фотограф поможет расслабиться перед камерой и подскажет
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌄 Живописные локации
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
- 🎨 Профессиональная обработка
- 🗓️ Гибкость по времени
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для фото-прогулки на Красной поляне - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что создаёт отличные условия для съёмки на открытом воздухе. Апрель и май также подойдут для прогулок, но возможны дожди и прохлада. В октябре погода может быть непредсказуемой, но осенние краски добавят снимкам особого шарма. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфортность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Роза Хутор
- Коготь
- Красная Поляна 960
Описание фото-прогулки
Фотосессия пройдёт в дружеской обстановке на красивой смотровой площадке. Также мы посетим популярную локацию — бар «Коготь» в стиле шале. Завораживающая панорама на Кавказские горы и деревянный сруб бара, отлично вписывающийся в окружающий ландшафт, шикарно дополняют друг друга и станут идеальным фоном для снимков.
Лайфстайл-фотосессия
Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — я помогу чувствовать себя комфортно:
— я подобрала самые красивые смотровые площадки в Красной Поляне
— создаю как постановочные так и живые кадры в стиле Life Style
— помогаю с позированием
— организую перемещение между локациями на машине
— умею снимать в сложных погодных и тёмных условиях (вспышки/постоянный свет)
Организационные детали
- Локации фотосессии: «Роза Хутор» — бар Коготь — смотровая площадка с видом на горы
- В течение трёх недель (максимум) после фотопрогулки я пришлю вам не менее 50 обработанных фотографий (цветокоррекция и минимальная ретушь) ссылкой на облако. По запросу я также могу отправить исходники.
- Если вы захотите провести фотосессию в горах, то отдельно оплачиваются билеты на канатные дороги в кассах курорта
- Если в назначенное время пойдет дождь, фотопрогулку можно перенести на другой день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Эсто-садок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я профессионально занимаюсь фотографией более 5 лет. В Сочи живу всю жизнь. Здесь потрясающая природа и прекрасные локации для фотосессий и фотопрогулок. Я предпочитаю живые кадры с настоящими эмоциями. Люблю дарить радость людям и сохранять впечатления от путешествий на фотографиях!
Входит в следующие категории Красной поляны
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка в Красной поляне»
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пройти по известным и неизведанным тропам, ощущая единение с природой
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартный поход к водопаду Кейва из Красной Поляны
Приглашаем на уникальный поход к водопаду Кейва. Пройдите через буковый лес, полюбуйтесь хребтом Аибга и насладитесь чаем у водопада
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
от 5999 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: На курорте «Роза Хутор»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 15 675 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 16 000 ₽ за экскурсию