Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках

Ирина
Ирина – Гид из Красной поляны
Легкой и приятной — такой будет ваша фотосессия 📷 в красивейших локациях горного курорта.

Как профессиональный фотограф, я помогу вам расслабиться перед камерой, найду удачные ракурсы и поймаю ваши улыбки.

А после пришлю вам минимум 50 обработанных фотографий.

Из Красной Поляны вы увезете лучшие из возможных сувениров!
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Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор

Что вас ожидает

Топовые «декорации» Розы Хутор
Через долину лентой извивается речка Мзымта. Ее берега окаймляют нарядные пешеходные набережные Лаванда, Панорама и Полянка. Здесь и пройдет наша дружеская прогулка 👣 — фоном для фото станут променад с темно-розовой брусчаткой, витые ограды, фонари в стиле 19 века и здания, напоминающие средневековые дворцы Европы.
Дополнительно мы можем отправиться на панорамные площадки (Красная Поляна 960 или Коготь), а также подняться на горные вершины по канатной дороге.

Лайфстайл-фотосессия 📷
Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — не волнуйтесь, я помогу чувствовать себя комфортно. Подскажу, как позировать и что делать перед камерой. Влюбленная ли вы парочка, семья с детьми или одиночный путешественник, мой опыт позволит сделать классные кадры. Кроме того, перед встречей мы можем обсудить ваши наряды для съёмки.

Организационные детали

  • В течение трех недель (максимум) после фотопрогулки я пришлю вам не менее 50 обработанных фотографий (цветокоррекция и минимальная ретушь) ссылкой на облако. По запросу я также могу отправить исходники.
  • Если вы захотите провести фотоссесию в горах ⛰️, то отдельно оплачиваются билеты 🎫 на канатные дороги (1500 руб. с человека, в том числе за фотографа)
  • Если в назначенное время пойдет дождь, фотопрогулку 👣 можно перенести на другой день
Начало и место завершения
🚩 на набережной Розы Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Ирина
Ирина
Я профессионально занимаюсь фотографией более 5 лет. В Сочи живу всю жизнь. Здесь потрясающая природа и прекрасные локации для фотосессий и фотопрогулок. Я предпочитаю живые кадры с настоящими эмоциями. Люблю дарить радость людям и сохранять впечатления от путешествий на фотографиях!
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