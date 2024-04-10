Курорт Газпром – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Курорт Газпром» на Красной поляне, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старая новая Красная Поляна
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
Билеты
5 часов
1 отзыв
Аудиоэкскурсия Красная Поляна: приключение на канатной дороге
Погрузитесь в мир кавказской природы и истории с уникальной аудиоэкскурсией по Красной Поляне, Роза Хутор и Газпром Лаура
Начало: В селе Эстосадок (Красная Поляна)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 590 за билет
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
Отправляемся к вершинам хребта Аибга: гулять по альпийским лугам, любоваться панорамами Кавказских гор и исследовать заповедные тропы Красной Поляны
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
От "Кавказской пленницы" до "Кухни. Война за отель" - три курорта в объективе
Начало: Рядом с концертным залом WOW Arena
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик.
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик
  • В
    Вера
    5 декабря 2023
    Старая новая Красная Поляна
    В целом все хорошо, можно включить подъем на какую-нибудь высоту
  • С
    Сергей
    5 ноября 2023
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. .
    Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь. Прогулка по горным тропам, которая останется в памяти на всю жизнь.
  • Е
    Евгений
    22 мая 2023
    Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Лаура: аудиоэкскурсия с поездкой по канатной дороге
    Информации мало и она поверхностная
  • М
    Мария
    16 мая 2022
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный маршрут может быть пройден
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    всеми желающими без экскурсовода. Кирилл - ителлигентный молчун, за всё время не проранивший почти не слова. Не знаю, может данная экскурсия так и планировалась, но кроме пары подбадривающих слов напутствия, шли мы туда и обратно в тишине:) Места красивые, для не подготовленных - местами очень сложный подъем. В любом случае спасибо за фото, хотя, опять же, для профессионала, фото слабоваты. По итогу, берите палки, воду и свой фотоаппарат - будет дешевле и получите то, что получили мы с сыном - прогулку на свежем воздухе и общение с природой.

    Треккинг к водопаду Кейва. Уверена, что при наличии палок и желания испытать себя на выносливость, данный
  • И
    Ирина
    7 ноября 2021
    Треккинг к хребту Аибга и трем курортам Красной Поляны
    Поход понравился, этому также способствовала отличная погода, виды потрясающие. Физически было тяжеловато ребёнку 9 лет. Для нетренированных туристов, на мой взгляд, маршрут сложноват.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Курорт Газпром»

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  4. Краснополянский Голливуд: аудиопрогулка по местам киносъёмок
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Юпшарский каньон
  4. Водопад Кейва
  5. Хребет Аибга
  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
  9. Роза Хутор
  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Курорт Газпром" можно забронировать 4 экскурсии от 690 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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