читать дальше

всеми желающими без экскурсовода. Кирилл - ителлигентный молчун, за всё время не проранивший почти не слова. Не знаю, может данная экскурсия так и планировалась, но кроме пары подбадривающих слов напутствия, шли мы туда и обратно в тишине:) Места красивые, для не подготовленных - местами очень сложный подъем. В любом случае спасибо за фото, хотя, опять же, для профессионала, фото слабоваты. По итогу, берите палки, воду и свой фотоаппарат - будет дешевле и получите то, что получили мы с сыном - прогулку на свежем воздухе и общение с природой.